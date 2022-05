LASK-Fans: „Mit der Mannschaft stimmt etwas nicht“

Nach der 1:2-Niederlage gegen die WSG Tirol geht für den LASK eine enttäuschende Meisterschaftssaison zu Ende. Die Oberösterreicher werden kommendes Jahr nicht international vertreten...

Nach der 1:2-Niederlage gegen die WSG Tirol geht für den LASK eine enttäuschende Meisterschaftssaison zu Ende. Die Oberösterreicher werden kommendes Jahr nicht international vertreten sein. Was sagen die Fans dazu? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LASK_92: „Irgendwie ein passender Abschluss der Saison…“

Much1: „Eine Leistung, die mich fassungslos zurücklässt. Alles, was am Freitag noch positiv hervorzuheben war, war völlig weg – Einsatz, Kampfgeist, Spielwitz – nichts mehr da. Wüsste auch nicht, wer gestern der Lichtblick gewesen sein könnte. Auch die sonst immer bemühten Horvath, Balic, Filipovic unterdurchschnittlich – einzig Schlager hielt sich schuldlos und uns noch halbwegs im Spiel. Was die restlichen eingesetzten Spieler aufführten spottet jeder Beschreibung. Renner, Potzmann, Flecker, Hong, Gruber in dieser Form absolut nicht bundesligareif. Nochmal negativ rauszustechen schafft dann Sako – defensiv mit haarsträubenden Fehlern und extrem hüftsteif.“

Ibinsneta: „Am Anfang der Saison hat die Mannschaft guten Fußball gespielt, auch wenn die Ergebnisse nicht gut waren. Mittlerweile sind die Ergebnisse fast besser als der Fußball (wie unglaublich wichtig waren diese 3 dreckigen Punkte gegen 10 Altacher), wobei die Ergebnisse nicht besser geworden sind.“

Neunzehnnullacht: „Als ich las das Nakamura nicht spielen würde war für mich der Abend gelaufen. Balic dann im Spiel verletzt und auf einmal keinen einzigen Stürmer mehr. Ganz ehrlich, wenn man bis zur Minute 70 bei einem Finale nichts zeigt ist der Ofen definitiv aus. Die Saison hatte gestern ihren Höhepunkt an Pleiten Pech und Pannen erreicht.“

Captain_Spaulding: „Wenn man sich die Gesichter nach diesem erbärmlichen Ende einer noch erbärmlicheren Saison anschaut, weiß man, dass da mit der Mannschaft einiges nicht stimmt. Uns fehlen Führungsspieler. Wenn ich mich an das Ramses-Interview in Liga zwa gegen glaub ich Kapfenberg erinnere, als man nach einer eigenen ecke ein Kontertor gefangen hat „des regt mi so auf, da druckts ma die kabln aussa“ und das mit den heutigen Spielern im Kader vergleiche, sieht man, dass das eh durchwegs nette Leut sind, von denen aber keiner der regelmäßig fit ist und am Platz steht eine Führungsqualität hat (Schlager als Tormann ausgenommen). Ich glaub, dass unser Kader weniger Verbesserung im fußballerischen Bereich benötigt, sondern viel mehr Veränderungen in anderen Qualitäten.“

Anna Lüse: „Natürlich war das gestern (wieder einmal) eine Leistung die nicht anzusehen war. Speziell die erste Halbzeit meine ich. Wie so oft in dieser Saison kriegen wir es einfach nicht hin über eine längere Phase „unser“ Spiel durchzuziehen wie auch immer der Spielplan dahinter aussieht. Dass es möglich ist blitzt aber dennoch in vielen Spielen durch. Auch gestern hatten wir gegen Ende eine kurze Phase wo man gefährlich vor das Tor kommt bzw. zumindest die Abschlüsse sucht. Das 10 Minuten Druck bei weitem nicht reichen haben wir ja eh Großteils in der Saison gesehen…“

GH78: „Für mich war die Saison nach dem rechnerischen Nicht-Abstieg erledigt. Die extremen, unerklärlichen Leistungsschwankungen zwischen den Spielen oder auch oft während eines Spiels hätten für mich eine ECL-Qualifikation über das Play Off als überraschend erscheinen lassen. Und von verdient hätte man ohnehin nicht sprechen können. Wahrscheinlich ist so ein erbärmliches wie symptomatisches Saisonende wie heute für eine klare Zäsur zur kommenden Saison hin sogar als vorteilhaft zu sehen. Mit der Mannschaft stimmt etwas nicht.“

