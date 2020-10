LASK-Fans: „Rapid liegt uns einfach nicht“

Der LASK verlor nach dem starken Europacup-Auftritt gegen Sporting überraschend das Meisterschaftsspiel gegen den SK Rapid mit 0:3. Nachdem wir uns die besten Kommentare...

Der LASK verlor nach dem starken Europacup-Auftritt gegen Sporting überraschend das Meisterschaftsspiel gegen den SK Rapid mit 0:3. Nachdem wir uns die besten Kommentare der Rapid-Fans ansahen, wollen wir nun die Meinungen der LASK-Anhänger zu diesem Spiel für euch zusammenfassen.

indietro: „Ist mir eigentlich egal diese Niederlage und kommt auch nicht sonderlich überraschend. Wir haben jetzt zwei intensive englische Wochen gehabt, da ist es doch nur menschlich, dass man drei Tage nach einem immens wichtigen Spiel in Lissabon sowohl physisch als auch psychisch nicht mehr bei 100% sein kann. Das heutige Spiel wird nicht darüber entscheiden, ob wir ins obere Playoff kommen, da haben wir noch genug andere Spiele, um dieses Ziel erreichen.“

Eldoret: „Wir haben immer riesige Probleme mit schnellen, quirligen Stürmern. Sieht man ja immer wieder auch bei Dieng vom WAC, oder vor kurzem gegen Wattens mit Yeboah. Verstehe nicht, dass man da nie ein Mittel findet. Das Problem will ich aber nicht Thalhammer anheften, weil wir das auch schon unter Glasner und Ismael hatten.“

Wossoides: „Die Niederlage geht zu 100% ans Trainerteam, ich habe nichts gegen Thalhammer und die anderen Trainer, aber diese Aufstellung war eine Frechheit und warum ich gegen Rapid mit drei Stürmern spielen muss, wird mir auch keiner erklären können.“

Much1: „Eklatant war schon die kopfballschwäche und auch das schwache Stellungsspiel gegen Kara bei langen Bällen von Rapid. Das wirkte extrem orientierungslos, und die ersten beiden Tore fielen genau aus diesen Situationen. zweimal kam Wiesinger nicht ins Kopfballduell. Denke da machte sich das Fehlen von Trauner und Schlager als Abwehrorganisatoren am deutlichsten bemerkbar, denn im Normalfall sind wir genau in solchen Aktionen immer sehr stark und verlieren kaum solche Bälle. Gerade gegen Rapid tun diese verlorenen Kopfballduelle extrem weh – wir stehen recht hoch und die kommen immer mit Tempo durch. Das kannst dann kaum noch verteidigen, wenn der Ball mal „gescherzelt“ wurde. Da kreide ich dem Trainerteam schon an, dass sie Ramsebner als Abwehrchef aufstellten, der bisher in seiner Zeit beim LASK diese Rolle noch nie übernommen hat. Haudum wäre da sicher die bessere Wahl gewesen, der hat das immer sehr trocken runtergespielt. Hoffe man lernt daraus.“

Traunseelaskler: „Man kann festhalten: Der Dämpfer zum idealen Zeitpunkt (so es einen solchen gibt) – jetzt kann man die Länderspielpause nutzen, das Spiel aufzuarbeiten, die richten Schlüsse zu ziehen und in den nächsten Spielen wieder zur alten Stärke zurückzukehren!“

LASK1965: „Es liegt vor allem an der Spielweise. Während uns die Portugiesen nun schon zum 3. Mal den Gefallen getan haben unser Pressing umspielen zu wollen, setzt Rapid auf das einfache Mittel „hoher Ball“ und da sind unsere Jungs zu grün hinter den Ohren, das gilt es (vorerst) zu akzeptieren.“

chess*: „Es ist ja so leicht gegen uns zu spielen. Mit fünf Mann gut verteidigen, ein paar weite Bälle nach vorne und dort zwei schnelle Stürmer und schon ergibt sich Chance um Chance. Ich verstehe gar nicht, warum das außer Rapid nicht alle anderen schon erkannt haben.“

blwhask: „Manchester United 1:6, Liverpool 2:7 und wir 0:3. Wochenende abhaken, die Fehler der Partie gut analysieren, davon lernen und dann erholt in den starken Herbst.“

JochenGierlinger: „Trauner ist der beste Innenverteidiger der Bundesliga, natürlich kann man ihn nicht zu 100% ersetzen. Haudum wäre vielleicht besser gewesen, aber Ramsebner zu bringen war auch nachvollziehbar. Rapid liegt uns einfach nicht, die Spiele immer sehr hart und wir werden immer beinhart ausgespielt.“

GH78: „Die Niederlage stört mich nicht. Auch die schlechte Leistung von vorne bis fast ganz hinten ist nach den furiosen Spielen in den letzten 10 Tagen zu verzeihen – auch wenn ich mich an so einen Totalausfall (Ausnahme Lawal) in der jüngeren Vergangenheit nicht erinnern kann. Solche Tage gibt es.“

Im LASK-Channel des Austrian Soccer Boards findet ihr weitere Fanmeinungen zu der 0:3-Niederlage gegen Rapid.

