LASK-Fans: „Teurer Kader, keine Entwicklung“

Der LASK tat sich in den letzten direkten Duellen gegen den TSV Hartberg stets schwer und auch am Wochenende wurde nichts mit drei Punkten....

Der LASK tat sich in den letzten direkten Duellen gegen den TSV Hartberg stets schwer und auch am Wochenende wurde nichts mit drei Punkten. Die Oberösterreicher sicherten sich durch ein spätes Tor des eingewechselten Marin Ljubicic immer einen Punkt. Was sagen die Anhänger zum 2:2-Unentschieden? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört!

LASK08: „Es ist zwar ein Punkt, aber ich bin maßlos enttäuscht. Mit Ausnahme von einer Halbzeit gegen Klagenfurt und einer Halbzeit gegen die WSG auswärts (und vielleicht noch je 20 Minuten gegen Lustenau und Salzburg) ist das bis dato eine bodenlose Frechheit, was wir im Frühjahr kicken. Da passt kein Einsatz, das ist absolut planlos und lustlos. Mittlerweile sehe ich null Weiterentwicklung und das stimmt mich beim teuersten Kader der Geschichte absolut traurig.“

Eldoret: „Hoffentlich das nächste Mal mit Altbewährtem, nämlich Ljubicic und Goiginger.“

45X: „Also von der Körpersprache und vom Willen, kam mir dieser Auftritt vor als wäre es das erste Testspiel nach der Sommerpause.“

Der Athletiker: „Tjo. Im Herbst hätten wir fix verloren. Die Comeback-Qualität kann man ihnen nicht absprechen. Der Rest wird nicht weiter erwähnt.“

lasso: „Boa bin i angefressen und bin echt froh, dass jetzt zwei Wochen Pause sind. Gegen einen Gegner wie Hartberg darfst nur nicht einen Fehler machen. Fehlende Intensität. Dass dann doch so ein lustloser Auftritt geboten wird macht mich fassungslos. Spielerbewertungen sind aufgrund dieser kollektiven Umleitung praktisch sinnlos. Jetzt bitte zwei Wochen beinhart arbeiten, weil sonst gibt es im oberen Playoff ein böses Erwachen.“

Traunseelaskler: „Etwas Positives ist mir doch noch eingefallen – keine Spiele gegen unsere „Lieblingsgegner“ Hartberg, Ried und die WSG mehr in dieser Saison.“

blwhask: „Flecker war für mich heute der entscheidende Faktor zu diesem Punktgewinn. Kam rein, beackerte die rechte Seite, brachte den Gegner innerhalb weniger Minuten dazu, zwei Gelb-Fouls zu veranstalten und bereitet das 2:2 mit einem Kraftakt vor. Hätten all unsere Jungs so eine Einstellung an den Tag gelegt, wären die Hartberger heute chancenlos gewesen.“

neunzehnnullacht: „Ich befürchte, dass wir auch im oberen Playoff keinen massiven Punktezuwachs sehen werden. Die Mannschaft entwickelt sich unter Kühbauer nicht weiter. Europacup ist definitiv in Gefahr!“

Strafraumkobra: „Sicher war das eine miese Partie. Hier wird aber so getan, als ob das gegen Hartberg noch nie vorgekommen wäre. Gegen diese No-Name-Truppe hat man sich in der jungen Vergangenheit ähnlich angeschüttet, was es zugegeben nicht besser macht.“

lasso: „Schlecht Fußballspielen ist immer drin. Kein Thema. Passiert wesentlich besseren Teams als dem LASK. Dieses lustlose Gekicke ist aber ein ganz andere Liga. Woher kommt dieser Irrglaube gegen eine motivierte Hartberger Mannschaft mit „Halbgas“ bestehen zu können? Bekomme heute echt den Puls nicht gesenkt. Die für mich absolut schwächste Saisonleistung.“

aaaeskaaa: „Habe leider nur die zweite Halbzeit gesehen und da war nicht viel Positives dabei. Eventuell, dass wir die individuelle Klasse haben irgendwie noch den Ausgleich zu schaffen. Negativ, dass uns der Ehrgeiz fehlt bei vermeintlich Kleineren sofort für klare Verhältnisse zu sorgen. Wenn man nach zwei bis drei Toren Vorsprung einen Gang zurückschaltet ist es ja ok, aber dass Profis die Grundprinzipien nicht kapieren ist wirklich…“

laskler89: „Ich hoffe halt doch, dass es uns gelingt, den Schalter im oberen Playoff umzulegen. Das war heute sehr, sehr wenig, fast bescheiden. Acht Unentschieden im Grunddurchgang sind halt wohl drei, vier zu viele.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:2-Unentschieden zwischen dem TSV Hartberg und dem LASK.