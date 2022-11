LASK-Fans: „Verdiente Punkteteilung gegen starken Gegner“

Der LASK trennte sich gestern mit einem 1:1-Unentschieden vom SK Sturm. Nachdem wir uns bereits die Kommentare der Sturm-Anhänger ansahen, wollen wir nun sehen...

Der LASK trennte sich gestern mit einem 1:1-Unentschieden vom SK Sturm. Nachdem wir uns bereits die Kommentare der Sturm-Anhänger ansahen, wollen wir nun sehen wie zufrieden die LASK-Fans mit dem Resultat und der Leistung ihrer Mannschaft sind. Alle Zitate stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LASK08: „Ein sehr spannendes und intensives Match – war lässig anzuschauen. Gegen Teams aus dem oberen Playoff ist unsere Abwehr leider gar nicht sattelfest, aber auch Bombe, was Sturm momentan von der Bank bringen kann.“

lasso: „Ein Sieg vor der monatelangen Winterpause wäre zwar goldeswert gewesen, aber eine absolut verdiente Punkteteilung gegen das bundesweit zweit beste Team nehme ich zur jeder Zeit. Genauso hatte ich zum Saisonstart den 7-Punkte-Vorsprung auf den ersten unteren Playoff-Platz sofort unterschrieben. Der überragende Saisonstart hat etwas zum Träumen verleitet und es gibt danach sicher einiges aufzuarbeiten, aber in Summe haben diese 16 Runden nur zwei besser und neun Teams schlechter absolviert. Ligaweit die zweitmeisten Treffer erzielt und am viertwenigstens zugelassen. Beim Halbzeit-Fazit dieser Saison steht aus meiner Sicht wesentlich mehr plus als Minuspunkte auf der Habenseite.“

Eldoret: „Das ist eben unser großer Nachteil gegenüber Sturm. Die werden von Auswechslung zu Auswechslung stärker und bei uns ist es das Gegenteil.“

LASK1965: „Das war heute ein würdiger Abschluss des Kapitels Bundesliga-Fußball in Pasching. Gefühlt 1000 Leute mehr als eigentlich zugelassen, eine gelungene Choreo, ein sehr unterhaltsames und kurzweiliges Spiel und ein sympathischer Gegner (gibt’s sowas überhaupt?). Ich möchte unseren Jungs auf jeden Fall Respekt zollen. In den sogenannten „Spitzenspielen“ liefert man zumindest streckenweise wirklich gut bis sehr gut ab. Und so kann man den Herbst schon zufrieden analysieren. Ärgerlich ist für mich nur, dass man aus Vorsprüngen zu wenig gemacht hat und die Null zu selten stehen bleibt. Auch die lethargischen Momente gilt es abzustellen. Heute dachte ich mir auch, dass das durchaus konditionelle Gründe haben kann….Und das größte Lob gibt’s von mir für die Fanszene. Das war durchwegs einfach nur schön da bei der „Arbeit“ zu zusehen. Danke fürs kritisch sein, danke fürs kreativ sein und danke für euren Beitrag zu einer funktionierenden Gesellschaft.“

LASK08: „Muss übrigens sagen, dass mir Horvath gestern im zentralen Mittelfeld sehr gut gefallen hat. Neben Ballsicherheit und Übersicht gewinnt er mit einer regelmäßigkeit Kopfballduelle gegen Spieler, die zum Teil wesentlich größer sind als er, aber er pfeift sich halt nichts – genau das brauchst auch auf dieser Position.“

GH78: „Die Leistungen bei Spitzenspielen lassen mich auf ein gutes oberes Playoff hoffen. Dafür gilt es sich nun mit besseren Leistungen und Resultaten gegen die Kleinen eine gute Ausgangsposition zu schaffen. Kühbauer hat im oberen Playoff regelmäßig geliefert, der LASK vor Kühbauer (außer vielleicht 2018/19) nicht wirklich. Es wirkt auf mich so als würde sich die Mannschaft in gewissen Spielphasen die Kraft einteilen wollen. Manchmal sind es nur einzelne Spieler, die langsam im Kopf sind. Ein wesentlicher Hebel für das Frühjahr: Die Mannschaft muss fitter werden. Man hat im Herbst wegen dieser passiven Phasen oder auch nur Momente einzelner Spieler einiges liegen gelassen. Der Unterschied zwischen Sturm und dem LASK bei den Wechselmöglichkeiten ist offensichtlich. Ich glaube aber, dass das nicht nur am Kader, sondern auch am Trainer liegt. Kühbauer wird Verstärkungen fordern. Mal schauen was im Winter passiert.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:1-Unentschieden zwischen dem LASK und dem SK Sturm.