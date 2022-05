CL-Vorschau: Liverpool vor Finaleinzug

Wie vor jedem Spieltag wollen wir auch heute eine Vorschau auf die bevorstehende Partie liefern. Im Champions-League-Halbfinale steht Villarreal vor der schwierigen Aufgabe gegen...

Wie vor jedem Spieltag wollen wir auch heute eine Vorschau auf die bevorstehende Partie liefern. Im Champions-League-Halbfinale steht Villarreal vor der schwierigen Aufgabe gegen den Liverpool FC einen 0:2-Rückstand aufholen zu müssen.

Villarreal – Liverpool FC

Dienstag, 03.05.2022, 21:00 Uhr

Auf die Liverpool-Fans wartet ein heißes Saisonfinish, denn Jürgen Klopps Mannschaft hat noch die Chance auf drei Titel. In der Meisterschaft liegen die Reds nur einen Punkt hinter Manchester City, im FA-Cup-Finale trifft man auf den Chelsea FC und in der Champions League stehen die Reds nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel gegen Villarreal vor dem Einzug ins Finale.

Der deutsche Liverpool-Coach schonte am Wochenende Salah, Trent Alexander-Arnold und Fabinho, die heute zurück in die Startaufstellung kehren werden. In der Innenverteidigung könnte Konate Joel Matip verdrängen und neben van Dijk im Abwehrzentrum auflaufen. Im zentralen Mittelfeld ist die Frage, ob Naby Keita, der das Goldtor gegen Newcastle schoss, beginnen wird, oder Henderson seinen Platz einnimmt.

Auf der Gegenseite werden die Spanier mehr für die Offensive als im Hinspiel machen müssen. Gerard Moreno ist wieder fit und sollte in die Startaufstellung rutschen, was für die Mannschaft enorm wichtig wäre. Der 30-Jährige Stürmer erzielte in seinen bisherigen sechs CL-Spielen in dieser Saison fünf Scorerpunkte. Sollte es doch nicht für einen Einsatz reichen ist der Dienst von Paco Alcazer gefragt, der jedoch in dieser Saison noch nicht viel ausrichten konnte.

Nicht mit dabei ist sein Namensvetter und Linksverteidiger Alberto Moreno, der somit nicht auf seinen Ex-Klub treffen wird. Ein Kreuzbandriss macht einen Einsatz erst im Herbst 2022 wieder möglich. Ebenfalls fraglich sind Yeremi Pino und Francis Coquelin.

Die Fans der Spanier hoffen auf den Heimvorteil, denn ihre Mannschaft präsentierte sich zuhause stets in einer starken Verfassung. In den letzten zwölf Heimspielen ging die Mannschaft von Unai Emery nie als Verlierer vom Platz, obwohl mit Real, Atletico Madrid, Bayern München und Juventus mehr als namhafte Gegner zu Besuch waren. Dennoch wird man davon ausgehen müssen, dass nun die Europacup-Reise für die tapferen Spanier ein Ende nehmen wird.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Villarreal und Liverpool findet ihr bei wettbasis.com. Auf wettfreunde.net gibt es ebenfalls eine Vorschau und eine Prognose zu dieser Begegnung.