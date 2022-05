Legendärer Sturm-Trainer Ivica Osim verstorben

Der Jahrhunderttrainer des SK Sturm Graz, Ivica Osim, ist heute wenige Tage vor seinem 81. Geburtstag in Graz verstorben. Osim prägte die erfolgreichste Zeit...

Osim arbeitete von 1994 bis 2002 als Sturm-Trainer. In seine Ära fielen zwei Meistertitel, drei Cupsiege, sowie zwei sehr erfolgreiche Teilnahmen an der UEFA Champions League. Nach seiner Zeit in Graz wechselte Osim nach Japan, wo er zuerst JEF United und danach die Nationalmannschaft betreute, ehe er nach Graz zurückkehrte, wo er im Trainerruhestand die längste Zeit wohnte.

Als Spieler verbrachte Osim etwa die Hälfte seiner Karriere in Frankreich, wo er in den 70er-Jahren für Racing Straßburg, Sedan und Valenciennes spielte. Zuvor hatte Osim zehn Jahre lang in seiner Heimatstadt für Zeljeznicar Sarajevo gespielt. Für die jugoslawische Nationalmannschaft bestritt der einstige Spielmacher 16 Spiele und erzielte acht Treffer.

Bereits seit längerer Zeit hatte Osim mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der bosnische Coach litt unter Herzproblemen und hatte schon im Herbst 2007, damals noch in Japan tätig, einen Schlaganfall. Der legendäre Trainer starb nun in seiner Wahlheimat Graz.