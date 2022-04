Austria-Fans: „Jetzt folgen die Endspiele um Europa“

Die Wiener Austria trifft nach den beiden Niederlagen gegen Serienmeister Red Bull Salzburg heute auf den Wolfsberger AC und will im Kampf um einen...

MVP2021: „Jetzt folgen die Endspiele um Europa – Gegen WAC und Klagenfurt müssen zwei Siege her, da es gegen Rapid und Sturm schwer genug wird zu punkten. Gegen uns spricht die schlechte Stimmung nach den Lizenz-Fragen und der schwachen Leistung in Salzburg, sowie die Ausfälle von Huskovic etc. Die Sperre von Martins tut weh. Danke an die VAR-Truppe für diese unnötige Erschwernis, die Karte fand ich maßlos überzogen, vor allem weil die Partie schon entschieden war und die Karte erst nach minutenlanger Nachschau gegeben wurde.“

QPRangers: „Wir müssen wieder in die Spur, von allen Teams des oberen Playoffs haben wir in den letzten fünf Spielen die wenigsten Punkte geholt – mit Sturm (a) und zwei Mal Salzburg kann das halt mal schon so sein.“

DeusAustria: „Das ist halt jetzt wirklich ein Pflichtsieg, sonst ist Platz 3 wohl weg.“

behave yourself: „Platz 3 wäre eine unglaubliche Sensation, mit der kann man genauso wenig rechnen wie mit einem Pflichtsieg gegen den WAC. Die letzten Spiele haben gezeigt, dass die Mannschaft noch nicht so weit ist, wie das einige in der Euphorie geglaubt haben. Jedes Spiel ist jetzt offen, aber in jedem ist der Gegner zu favorisieren, außer vielleicht in Klagenfurt.“

Sigurd: „Verdammt wichtige Partie gegen unseren direkten Gegner um einen internationalen Platz, mit einem Sieg würden wir eine gute Ausgangssituation haben, mit einer Niederlage würde wir im Derby schon ordentlich unter Druck stehen.“

and111: „Ein Sieg wäre enorm wichtig, um im Kampf um Platz 3-4 nicht den Anschluss zu verlieren. Das Frühjahr hat sehr fulminant gestartet, aber leider ist aktuell irgendwie der Schwung draußen.“

tifoso vero: „Die Mannschaft wird und soll auf Sieg spielen, egal mit welchem System oder mit welcher Spielweise. Schmidl weiß eh am besten wie er die Mannschaft einstellen muss. Zweikämpfe besser gestalten als gegen Salzburg, mehr laufen und genauer schießen wäre schon einmal ein Ziel. Beinbruch wird es keiner sein, wenn nur ein Unentschieden herauskommt. Aber das will ich in meinem Kopf erst gar nicht zulassen. Andererseits ist es – wie schon geschrieben – eh schon ein Bonus, dass wir überhaupt im oberen Playoff sind. 3. – 4. Platz ist immer noch drinnen.“

hope and glory: „Der WAC hat aus den letzten 9 Bundesligapartien lediglich zwei Siege mitgenommen und sieben Mal verloren; hoffe die finden gegen uns nicht wieder in Form. Vor allem nach dem „Derbysieg“ gegen Klagenfurt, kann ich mir vorstellen, dass die motiviert auftreten werden. Ein Sieg wäre extrem wichtig.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel der Wiener Austria gegen den WAC.