LASK-Fans: „In der ECL-Gruppe genauso viele Punkte, wie in der Liga“

Mit einem 2:0-Sieg über den armenischen Vertreter Alashkert fixierte der LASK gestern Abend das europäische Überwintern. Wir haben die Fanmeinungen der LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

LittleDreamer: „Schön war es nicht, das muss man auch mit unserer derzeitigen Rumpftruppe höher gewinnen bzw. schon früher den erlösenden zweiten Treffer nachlegen. Dann könnte man zum Schluss auch etwas an Kräften sparen. Unsere Pässe sind besonders im letzten Drittel sehr ungenau, da gibt es derzeit noch sehr viel Aufholbedarf. Positiv hervorheben möchte ich Hong und Renner, die auf ungewohnten Positionen sehr brav gespielt haben. Für Nakamura freut es mich, dass er zwei Tore erzielen konnte. Spieler die mehr als vereinzelte Zufallstreffer aufweisen können brauchen wir derzeit eh wie einen Bissen Brot, hoffentlich folgen bald noch weitere. Das Wichtigste sind drei Punkte und somit das garantierte Überwintern. Befürchte es wird noch sehr zach bis zur Winterpause. Übrigens, wir haben in der ECL-Gruppenphase jetzt gleich viel Punkte wie in der Liga.“

Eldoret: „Auffallend war auch nachdem Hong ins Mittelfeld vorrückte, lief es wesentlich flüssiger….drei Punkte 500.000€ eingenommen. Passt schon!“

Traunseelaskler: „Mit dem heutigen Sieg sind wir übrigens auf Platz 51 der Klubkoeffizienten-Rangliste vorgestoßen – von Platz 50 werden uns nach den heutigen Abendspielen nur noch maximal drei Punkte trennen (also 1 Sieg und 1 Unentschieden).“

LASK_92: „Berühmt war es spielerisch nicht, das habe ich ehrlich gesagt aber auch nicht erwartet. Letztlich ein souveräner Erfolg, der nie in Zweifel stand. Gut, dass man defensiv nichts zuließ. Der Gegner ist sicherlich nicht gleichwertig, dennoch kann das ein kleiner Schritt sein. Bleibt nur zu hoffen, dass sich keine positiven Testungen mehr ergeben und der eine oder andere wieder zurückkehrt. Jeder Einzelne ist da wichtig. Das internationale Überwintern gesichert, nach voll im Geschäft um den Gruppensieg und dem damit verbundenen, direkten Einstieg ins Achtelfinale! Kann man durchaus so machen.“

lasso: „Zweimal in drei Jahren in Europa überwintern ist schon eine extrem geile Geschichte. Habe jetzt schon eine absurde Vorfreude darauf, wenn der LASK bei der nächsten Auslosung aus so einer depperten Kugel gezogen wird.“

stone_islander: „Im Nachhinein betrachtet ist die ECL für uns heuer definitiv ein Glücksfall, mit aktueller Form und Verletztenmisere hätten wir in der EL wohl kaum Punkte geholt. Da die Prämien beinahe vergleichbar sind und die Gegner im EL-Vergleich mit deutlich weniger Qualität. Somit Easy Money welches wir gut gebrauchen können und richtig gute Punkte für die UEFA-Wertung. Hoffentlich können wir das alles mal auch in der Liga umsetzen.“

