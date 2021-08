LASK-Fans: „Der Aufstieg sollte einige Blockaden lösen“

Der LASK steht nach einem 2:0-Auswärtssieg gegen St. Johnstone in der Gruppenphase der Conference League und die Fans dürfen sich auf einen interessanten Europacup-Herbst...

Der LASK steht nach einem 2:0-Auswärtssieg gegen St. Johnstone in der Gruppenphase der Conference League und die Fans dürfen sich auf einen interessanten Europacup-Herbst freuen. Wir wollen uns ansehen wie die Anhänger die Leistung ihrer Mannschaft gegen den schottischen Vertreter einschätzen.

Koenig: „Spielerisch war das heute natürlich sehr mau, dennoch gab es einige positive und interessante Aspekte. Hong, Andrade und Balic haben uns heute gerettet. Dazu muss man Boller erwähnen, der nach seiner Einwechslung gleich mal in drei bis vier Zweikämpfen den Schotten die komplette Schneid abgekauft hat. Und dann war da natürlich noch die Taktik. Wir haben heute nur Gegenpressing nach Ballverlust gespielt, aber so gut wie kein Angriffspressing bei gegnerischem Spielaufbau. Der Nachteil war, dass der Gegner so ins Spiel kommen konnte. Der Vorteil war, dass ich mich an keinen einzigen gefährlichen Konter erinnern kann – die Schotten waren ausschließlich aus Standards gefährlich. Hier wird in den nächsten Wochen interessant werden gegen welchen Gegner wir welche Taktik wählen. Der wichtigste Hebel wird jedenfalls ein kontrollierterer Ballbesitz bzw. mehr Ruhe und Vertrauen im Ballbesitz sein. Gekämpft wurde brav, Hauptsache weiter! Die dritte Gruppenphase in Folge darf man ruhig mit Stolz als eine der erfolgreichsten Kapitel in unserer langen Vereinsgeschichte bezeichnen! Wir sind der LASK – seit 1908!“

Much1: „Denke, dass dieser erkämpfte Sieg gestern wesentlich mehr wert ist als das Schützenfest gegen Novi Sad. Es war schon eine gewisse Feuertaufe gestern. Extrem motivierter, physisch starker Gegner, der über seine Grenzen ging, 10.000 im Stadion gegen uns. Und trotzdem haben wir uns am Ende verdient und souverän durchgesetzt. Das sollte Mut geben für die nächsten Aufgaben!“

Anna Lüse: „Puh, es ist vollbracht. Money in the bank, ganze wichtige Millionen für uns. Gott sei Dank fragt später keiner mehr wie wir da durchgekommen sind. Glücklicherweise haben die Schotten die Nerven weggeschmissen und sich selbst abmontiert. Spielerisch war das von uns wieder einmal nicht das gelbe vom Ei. Lichtblick des Spiels wie schon so oft zitiert Hong. Der haut sich wirklich rein und kämpft. Das ist schön anzusehen. Jetzt heisst es volle Konzentration auf das Derby.“

LittleDreamer: „Bin sehr froh, dass ich mit meinem schlechten Gefühl nicht recht behalten habe. Bei der ruppigen und konsequenten Spielweise von St Johnstone wundert es mich nicht, dass wir Schwierigkeiten hatten. Besonders da wir ja derzeit eh Probleme haben was das Selbstvertrauen und die Automatismen angeht, da war das eine sehr gefährliche Kombi. Ist ja bezeichnend, dass wir nach dem Aufwärmen die Aufstellung noch ändern müssen, wie sollen die Spieler da top eingestellt sein. Es spielt derzeit halt vieles zusammen. Mit der zweiten Halbzeit war ich dann doch zufrieden, besonders in Anbetracht der Umstände. Und einige Lichtblicke in der Mannschaft werden da immer deutlicher, also Hong, Boller und eigentlich auch Andrade. Hoffentlich kann man die Länderspielpause nützen um weiter an den Basics zu feilen damit die Zahnräder wieder öfter ineinandergreifen. In einzelnen Szenen sieht man ja immer wieder was eigentlich möglich ist.“

GH78: „Balic von der Bank wenn die Kräfte beim Gegner schwinden ist voll aufgegangen – so wie ich es mir vor ca. 22 Stunden hier gewünscht habe. So kann er seine Stärken am besten ausspielen. Sehr schönes Tor – auch sehr schön vorbereitet.“

lasso: „So ein dreckiger Sieg kann hoffentlich einige Blockaden lösen. Über die erste Halbzeit breitet man lieber den Mantel des Schweigens. War schon absurd wie viele technische und teamtaktische Fehler begangen wurden. In dieser schwierigen Phase hat uns das zentrale Duo Hong und Andrade am Leben gehalten. Das wie soll heute aber zweitrangig sein. Zum dritten Mal in Folge in eine europäischen Gruppenphase einzuziehen ist eine Leistung auf die man sich wirklich etwas einbilden kann.“

