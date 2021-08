Das erwarten sich die LASK- und Sturm-Fans vor den Playoff-Rückspielen

Der SK Sturm Graz hat nach dem 3:1-Auswärtssieg gegen den slowenischen Meister NS Mura die besten Karten um in die Europa-League-Gruppenphase aufzusteigen. Der LASK...

Der SK Sturm Graz hat nach dem 3:1-Auswärtssieg gegen den slowenischen Meister NS Mura die besten Karten um in die Europa-League-Gruppenphase aufzusteigen. Der LASK wiederum hat nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel gegen St. Johnstone noch einige Hausaufgaben zu erledigen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von den heutigen Spielen ihrer Mannschaften erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Wir starten mit den Kommentaren der LASK-Fans, die auf einen Auswärtssieg gegen St. Johnstone hoffen müssen.

laskler89: „Wir müssen aufsteigen – dieses Spiel ist knapp drei Millionen Euro wert.“

Anna Lüse: „Ich bin zuversichtlich! Wenn wir unsere Leistung abrufen können und die Chancen nutzen, dann kommen wir weiter. Drei Jahre in Folge international zu stehen wäre natürlich ein absolutes Highlight. Mit 2,94 Mio. Startgeld und 500.000 pro Sieg/ 166.000 pro Unentschieden natürlich auch wirtschaftlich ein Segen. Sportlich und wirtschaftlich ein großer Erfolg worauf man stolz sein kann. Auf gehts Jungs!!“

Der Athletiker: „Wenn man gegen die schottischen Schafhirten nicht aufsteigt, ist es echt der Tiefpunkt einer schleichenden Entwicklung in den letzten Monaten.“

LASK1965: „Wenn man gegen die Schotten aufsteigt, ist das echt einmal mehr ein Schlag in die Magengrube aller Thalhammer-Hater. Schließlich würde man dann unter seiner Führung in 13 internationalen Spielen einen Punkteschnitt von exakt 2,0 vorweisen können. Gar nicht so schlecht, würde ich mal behaupten.“

lasso: „Personaltechnisch könnte es sicher besser laufen, aber aus dem vorhanden Kader kann noch immer eine Elf auf den Platz geschickt werden, die mehr Erfahrung und Qualität als die Schotten hat.“

LASK08: „Ich bin entspannt. Der LASK muss, der LASK wird.“

LittleDreamer: „Irgendwie habe ich heute kein gutes Gefühl. Das ist etwas ganz Seltenes, kommt bei mir fast nie vor, dass ich mit so viel Bauchweh einem Spiel entgegenblicke. Die Schotten wussten beim letzten Mal wie sie gegen uns zu spielen haben, und bei uns ist derzeit wirklich der Wurm drin. Ich hoffe mal ich täusche mich, qualitativ sind wir sicher über die Schotten zu stellen. Wenn ich mir etwas für den Spielverlauf wünschen darf, dann wäre das ein frühes Tor für uns, am besten direkt aus der ersten Halbchance heraus. Wäre mal angenehm in Führung zu sein und nicht als spielstärkere Mannschaft einem Rückstand hinterher zu laufen.“

Schwauna Laskler: „Bin auch sehr zuversichtlich, nach Hin- und Rückspiel setzt sich in der Regel doch das qualitativ bessere Team durch, und das sind nun einmal klar wir. Auch müssen die Schotten zuhause anders spielen, glaube sie tun sich nicht so leicht dabei, ein Spiel aufzuziehen. Auch kann uns morgen unsere in den letzten Jahren doch angehäufte internationale Erfahrung helfen, und bei den Schotten wird schon der Nachdenkprozess einsetzen „Wir könnten uns für eine internationale Gruppenphase qualifizieren“. Bin daher vorsichtig optimistisch und tippe auf ein 2:1 für unseren glorreichen ASK!“

Much1: „Ich denke es wird wieder der übliche LASK-vs.-schlechtere-Mannschaft-Kick. Wir werden anrennen, Chancen rausspielen, Chancen versemmeln, uns wieder irgendein sinnloses Gegentor fangen und dann in hälfte 2 wieder die Kohlen aus dem Feuer holen (hoffentlich). Es wäre einfach so verdammt wichtig, ein Spiel mit so einem Verlauf mal wieder zu gewinnen, denn der Scheiß zieht sich schon über das ganze Jahr und steckt tief in den Köpfen drinnen. Einfach mal wieder ein spiel drehen und wenn´s sein muss dreckig mit 2:1 gewinnen. Das Rückspiel gegen Novi Sad kann man leider nicht als Referenz nehmen, denn die haben sich nach dem 2:1 ergeben.“

Kommen wir nun zu den Kommentaren der Sturm-Fans. Nach dem 3:1-Auswärtssieg gegen Mura ist die Lage recht entspannt.

wayfarer1501: „Am Donnerstag muss man noch einmal alles raushauen und von Beginn an versuchen den Sack zuzumachen. Mura hat sicher Lunte gerochen und wird von Beginn an offensiv andrücken. Wir werden im Umschaltspiel gut agieren, dann manch ich mir keine Sorgen. Freu mich schon. Endlich wieder Europacup-Stimmung in Graz.“

necki1983: „Ich denke Mura kann nur offensiv andrücken, wenn Sturm es zulässt. Auf solche Spielchen soll und wird man sich gar nicht einlassen. Am besten von Anfang an anpressen, dann haben die keine Chance, hat man ja im Hinspiel gesehen.“

Sohnemann: „Nach dem 3:1 im Hinspiel sollte eigentlich alles klar sein. Trotzdem wäre ein Antreten mit der annähernd besten Elf wünschenswert. Rotieren sollte man ab der 60. Minute, um Stammkräften eine wohlverdiente Pause zu gönnen.“

