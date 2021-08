Sturm-Fans: „Die Phase nach dem 3:1 müssen wir aufarbeiten“

Der SK Sturm Graz gewann gestern Abend das Auswärtsspiel bei NS Mura mit 3:1 und steht mit einem Bein in der Europa League. Wir...

Der SK Sturm Graz gewann gestern Abend das Auswärtsspiel bei NS Mura mit 3:1 und steht mit einem Bein in der Europa League. Wir haben die Meinungen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

MrColl: „Also in einer Gruppenphase darf man defensiv nicht so spielen bzw. generell so wie die letzten 20 Minuten weil das war echt sehr schlecht.“

FloB: „Wenn aus dem Spiel noch ein 3:3 geworden wäre darf man sich eigentlich auch nicht beschweren. Das ist defensiv sehr schwach und eine Warnung fürs Rückspiel.“

lovehateheRo: „Defensiv vogelwild, das ist nur Dank Siebenhandl so gut ausgegangen. Man hat ganz klar gesehen, wenn man die anpresst, kommen die überhaupt nicht damit zurecht. Aber wenn man sie so frei spielen lässt wie in der letzten halben Stunde, dann kann dir jede Landesliga-Truppe weh tun.“

killver: „Bis zum 3:1 perfekt, danach muss man aufarbeiten.“

nero08: „In der Defensive müssen wir noch arbeiten. Sonst war des schon sehr gut alles. Zuhause jetzt schnell ein Tor machen, dann sollte die Sache gegessen sein.“

Chr1s: „Mura war offensiv wirklich überraschend stark. Deren Defizite hat man aber sofort gesehen, als wir ordentlich gepresst haben. Zuhause auf ein schnelles Tor spielen und das ist durch.“

GrazTiefschwarz: „Kann mich grad nicht so freuen. Ergebnis super, keine Frage. Aber sehr glücklich zustande gekommen und leider sehr schwankende Leistung durchs ganze Spiel. Bitte unbedingt draus lernen und nächste Woche nicht versuchen den Vorsprung über die Zeit heimzuspielen.“

paytv23: „Gut is gangen, nix is gschehn. Die Drangphase von Mura hat aber gezeigt dass trotz 2 Tore Vorsprung, es noch gefährlich werden kann. Aber der Jörg hat das gehalten. Ein Tor werden wir zu Hause wohl machen und dann sollte der Drops gelutscht sein. Glaub nicht dass Mura 4 Türl machen kann. EL-Gruppenphase wir kommen.“

Vöslauer: „Wahnsinnig großes Kompliment wie man sich keine Sekunde beeindruckt gezeigt hat und den eigenen Stiefel konsequent durchgezogen hat. Bis zur 65 Minute war das eine der denkwürdigsten Leistungen der letzten Jahre. Ja, diese Mannschaft ist wirklich homogen und dynamisch. Am Schluss haben wir um den Anschluss gebettelt, was auch der unfassbaren Intensität davor geschuldet war. Gegen größere Mannschaften müssen/sollten wir das vielleicht besser einteilen.“

HiDa93: „Ganz wichtiger Sieg und super Ausgangslage fürs Rückspiel. Wie von den Spielern selbstkritisch angemerkt, hat man zum Schluss leider zu viel zugelassen.“

killver: „Für 65 Minuten lang für mich, wie gestern zu dem Zeitpunkt auch geschrieben, die wohl beste Sturm Leistung seit sehr langer Zeit, auch unter Berücksichtigung der Umstände (Europacup Auswärtsspiel, frühes Gegentor). Danach etwas unerklärlicher Rückfall, auch geschuldet durch moralisch starke Slowenen. Aber da sieht man auch wieso wir noch kein Top Team sind, solche lassen da Null mehr anbrennen. Das schöne ist dass ich mir sicher bin dass auch hier die richtigen Lehren gezogen werden, und man auch hier daraus lernt.“

Jaisinho: „Ich bin mehr als zufrieden. 3:1 auswärts im Europacup ist mehr als nur gut. Ja, die letzten 25-30 Minuten waren nicht optimal, aber des is ma wurscht, weil wir davor 70 Minuten eine verdammt gute Performance lieferten und das ein oder andere Tor mehr hätten erzielen können, wenn nicht müssen. In Graz nächste Woche gibt dir das weit mehr taktische Möglichkeiten.“

OoK_PS: „Im Endeffekt hat das Spiel ausgesehen wie im Cup gegen einen österreichischen Zweitligisten, solange Sturm es darauf angelegt hat. Das Zurückschalten nach dem 3:1 war wohl unterbewusst und ist viel zu stark ausgefallen, das wird sicher noch intern thematisiert. Vor allem, dass man eigentlich zu gar keinen Kontern mehr gekommen ist, obwohl die Slowenen volles Risiko genommen haben, war so sicher nicht geplant.“

StunningSteve: „Die Phase bis zum Elfer war sicher die stärkste im ganzen Spiel. Man hat den Ball laufen lassen und sofort bei Ballverlust nachgesetzt, Mura hatte hier ordentlich Probleme mit der Geschwindigkeit. Genauso müssen wir auch im Rückspiel von Anfang an auftreten, Mura muss gleich von Anfang an das Gefühl haben, da gibt es nichts zu holen. Nach dem Ausgleich ist man etwas vom Tempo gegangen und hat für meinen Geschmack zu kompliziert und zu zentrumslastig gespielt. Die Außenverteidiger von Mura waren oftmals schon recht weit innen um ja keinen Pass zwischen die Schnittstelle Innenverteidiger-Außenverteidiger zu erlauben. Anstatt das man das Spiel bei eigenem Angriff noch mehr in die Breite zieht (sicher auch bedingt durch die Raute wo die echten Flügelspieler fehlen), hat man zu oft versucht sich durch die Mauer in der Mitte zu kombinieren. Hätte es gern gesehen, wenn man mehr über die Flügel gespielt hätte und erst kurz vorm 16er mehr in Richtung Mitte orientiert hätte.“

