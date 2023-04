LASK-Fans: „Vermutlich unser bester Auftritt in Salzburg“

Der LASK zeigte im Auswärtsspiel gegen Red Bull Salzburg eine starke Leistung und holte letztendlich nach einem torlosen Unentschieden einen Punkt im Gepäck mit...

Der LASK zeigte im Auswärtsspiel gegen Red Bull Salzburg eine starke Leistung und holte letztendlich nach einem torlosen Unentschieden einen Punkt im Gepäck mit nach Hause. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LASK08: „Vermutlich das beste Spiel, was wir je über 90 Minuten dort geliefert haben. Danke an die Mannschaft und den Trainer, und jetzt gegen Rapid bitte sich selbst belohnen.“

Traunseelaskler: „Heute haben sich viele ein Extralob verdient! Etwa Schlager, der wie schon gegen Sturm wieder einmal ein unglaublicher Rückhalt war oder Renner, der eine weitere bärenstarke Vorstellung abgeliefert hat. Ich erwähne hier stellvertretend zwei Spieler, aber man müsste natürlich auch andere nennen, wie zum Beispiel Mustapha, der robust und flink zugleich ist, Usor, Nakamura sowieso, Potzmann, der sich als solider Backup bewies, usw…War heute meiner Meinung nach die beste geschlossene Mannschaftsleistung der Saison!“

casual1908: „Wenn man in Salzburg die Null hält, sich selbst was zutraut und am Ende einen Punkt mitnimmt, kann von einer top geschlossenen Mannschaftsleistung gesprochen werden!“

Youngle90: „Also meiner Meinung nach war das das beste Spiel, das wir jemals in Salzburg abgeliefert haben. Erste Halbzeit wurde sogar dominiert. Über das Tor kann man diskutieren. Wichtig ist einzig und allein unser Auftreten.“

Bohemian Flexer: „Es war wohl mehr um Zeit von der Uhr zu nehmen aber in der Nachspielzeit wurde mit Wimhofer ein 19-jähriger Innenverteidiger, der alle U-Mannschaften des LASK durchlaufen hat, zum ersten Mal eingewechselt. Schöne Aktion von Kühbauer in einem wichtigen Spiel in der entscheidenden Phase junge Spieler ohne jegliche Bundesligaerfahrung das Vertrauen zu schenken und ins kalte Wasser zu werfen!“

KING-LASK: „Spiel sehr ordentlich gewesen, sehr starker Auftritt unserer Jungs stolz auf euch!“

Dr med Den Rasen: „Ein nicer Auswärtssupport mit einem Ergebnis, das ich gerne so nehme, auch wenn heute wiedermal mehr drinnen gewesen wäre. Die Richtung stimmt.“

LASK_92: „Ich sage das unter Kühbauer ja bekanntlich nicht allzu oft, aber das war heute eine in Summe wirklich ordentliche, (sehr) starke Leistung. Natürlich haben wir in der einen oder anderen Situation auch die überragende Form von Schlager gebraucht, in der er sich aktuell wieder befindet. Das wird allerdings in Salzburg vermutlich stets der Fall sein. Mit ein bisschen mehr Fortüne im Abschluss wären andererseits auch die drei Zähler im Bereich des Möglichen gewesen. Das Remis zweifellos verdient und mannschaftlich geschlossen erarbeitet. Salzburg wird sich in der Verfassung nach Kräften strecken müssen, um sich Sturm über die verbleibende Dauer der Meisterschaften hinweg, erfolgreich vom Leib halten zu können. Die waren in der Vergangenheit definitiv schon viel stärker und dominanter.“

GH78: „Ich fand übrigens Talovierov – erstmals – auch sehr stark. Wirklich schade, dass sein Volleytor wegen Abseits aberkannt werden musste, weil Ziereis nicht rechtzeitig raus rückte. Bei Renner habe ich kürzlich die These aufgestellt: Wenn‘s bei ihm läuft, läuft‘s bei der Mannschaft und wenn‘s bei ihm nicht läuft spielt die Mannschaft nicht gut. Ich glaube da ist etwas dran. Leider ist er halt nicht sehr formstabil – aber trotzdem sehe ich ihn sehr gerne in Schwarz-Weiß.“

GeorgBest7: „Geiles Match, unsere Jungs haben sensationell gekämpft und auch gespielt. Support war meiner Meinung nach sehr gut, obwohl in der Vergangenheit schon mehr Schwarz-Weiße in Salzburg am Start waren.“

Lask-Jussi: „Es waren sicherlich schon mehr Linzer in Salzburg, dennoch war der Support laut. Es waren aber auch die verwöhnten Bullenfans extrem leise. Die Klatschpappen waren vor dem Spiel und ab Minute 85 am Start. Das war ein konsequenter und guter Auftritt des Teams.“

