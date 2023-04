LASK-Fans vor Duell mit Wiener Austria: „Verlieren verboten“

Der LASK trifft zum Auftakt des Meisterplayoffs auf die Wiener Austria. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten und...

Der LASK trifft zum Auftakt des Meisterplayoffs auf die Wiener Austria. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten und haben uns dazu wie immer im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

lasso: „Hätte eigentlich gedacht, dass nach dem Hartberg-Match eine zweiwöchige Pause meinem Herz-Kreislaufsystem ganz gut zu Gesicht steht, aber spätestens seit Dienstag hat sich das wieder erledigt und ich fiebere den oberem Playoff-Auftakt entgegen. Mit der Austria steht ein Gegner am Plan, dem der letztlich geglückte Sieg gegen den Stadtrivalen sicherlich eine Menge Auftrieb geben wird. Aufgrund der kreativen Finanzplanung und diversen weiten Kleinigkeiten hat sich die Austria in meiner Hitliste, welcher Sieg am besten schmeckt, ganz weit nach oben gearbeitet. Betrachtet man nach der zweifelhaften Punkteteilung die Tabelle lautet das Motto schon fast verlieren verboten. Auch ein am Ende möglicherweise über die Platzierung entscheidendes direkte Duell sollte im Auge behalten werden. Personell hoffe ich, dass die krankheitsbedingten Ausfälle ihr Ende finden und die Mannschaft im Vollbesitz ihrer Kräfte in Wien antreten kann. Eines steht fest – nach drei Jahren enttäuschenden Playoff-Leistungen wird es zum Erreichen der gesteckten Ziele eine deutliche Leistungssteigerung brauchen.“

JochenGierlinger: „Laut Tabelle sind Klagenfurt und die Austria die einfacheren Gegner im oberen Playoff. Bei der Form von Sturm und unseren regelmäßigen Niederlagen gegen Rapid muss kann man eigentlich schon von einem Pflichtsieg sprechen, will man oben dranbleiben. Viel wird halt davon abhängig sein, welches Gesicht die Mannschaft zeigt. Wir hatten im Frühjahr drei bis vier gute Halbzeiten, aber auch einige extrem schwache. Ich hoffe, dass die Jungs im OPO wieder ihre Motivation hochschrauben und den LASK ordentlich vertreten. Mein Tipp 1:2-Auswärtssieg. Mit einer starken ersten Hälfte (0:1) und einer schwachen Zweiten inkl. einem glücklichen Siegtreffer in der Nachspielzeit.“

Much1: „Die Länderspielpause ist endlich vorbei – der heilige ASK ist wieder da! Bin schon gespannt, was die Erkenntnisse aus den letzten zwei Wochen Training bzw. Testspiel gegen Dynamo Budweis sind. Ohne zu wissen, wie es derzeit bei den einzelnen Spielern verletzungsmäßíg aussieht, denke ich, dass Ljubicic in die Startelf zurückkehren wird. Ebenso hoffe ich, dass Zulj wieder voll fit ist und unser Offensivspiel bereichern kann. Im zentralen Mittelfeld hoffe ich auf Jovicic und Horvath. Außerdem darf man gespannt sein, wie es mit Goigi aussieht, der vor der Länderspielpause nicht mehr zum Einsatz kam. Hoffe ja doch, dass auch er jetzt wieder fit ist und eine alternative zu Usor darstellen kann, der mich bisher noch nicht vollständig überzeugt hat. Flecker hingegen zeigte sich zuletzt immer als starker Joker mit einigen Torbeteiligungen – mal sehen, wie Kühbauer das belohnen wird. Keito kommt hoffentlich voller Selbstvertrauen vom Nationalteam zurück und tut da weiter, wo er aufgehört hat… ich hoffe inständig, dass wir gegen die vermeintlich Großen wieder wie gewohnt performen und die schwachen Leistungen wirklich der schlechten Einstellung der Spieler geschuldet war. Sonst wirds gegen die heuer bisher starke Austria wohl sehr schwierig. generell wäre ich mit einem Punkt am verteilerkreis nicht unzufrieden!“

lasso: „Sportlich haben wir im Grunddurchgang ganze drei Punkte mehr als die Austria geholt. Beide direkten Duelle endeten völlig leistungsgerecht Unentschieden. Die Auftritte der vergangenen Wochen waren auch nicht wirklich berauschend. Ein Remis, besonders auswärts ,bei einem direkten Konkurrenten würde ich ohne mit der Wimper zu zucken sofort unterschreiben.“

casual1908: „Ein Sieg zum Auftakt im Meisterplayoff würde uns gleich gehörig Luft verschaffen. Verlieren wir jedoch dieses Spiel lastet gehörig Druck auf den Schultern der Spieler und des Trainers und es kommt zu einem wahren Gemetzel in den verbleibenden neun Runden. Auf Grund der gezeigten Leistungen in den letzten Runden befürchte ich Schlimmes und gehe davon aus, dass es am Ende maximal zu Rang 4 reicht. Bitte belehrt mich eines Besseren und rauscht durch die entscheidende Phase der Meisterschaft!“

