LASK-Fans: „Wir verlieren einen echten Leader“

Der LASK gab gestern per Presseaussendung bekannt, dass Alexander Schlager seinen Vertrag nicht verlängern und den Verein im Sommer 2023 verlassen wird. Was sagen die Fans dazu, dass der Stammtorhüter eine neue Aufgabe sucht? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LASK_92: „Es gilt Danke zu sagen an einen Spieler, der ungeachtet seiner ruhigen Art vorangegangen ist, meines Wissens „leading by example“ wirklich gelebt hat und abgesehen von einer kurzen Phase, immer gute bis herausragende Leistungen für Schwarz-Weiß gezeigt hat. Seine wirklich grandiose Überform während des unglaublichen Runs im Herbst 2020 wird für mich immer unvergessen bleiben. Damit reiht er sich für mich zweifellos in die Riege legendärer LASK-Keeper rund um Pavlovic und Co ein.“

MaDDog90: „Schade, aber Reisende soll man nicht aufhalten. Normal musst nur ab sofort dann Lawal spielen lassen.“

Nicolas_Linz: „Sehr schade der Wechsel. Schlager wurde in den letzten Jahren schon zu einem Identitätsspieler, zumal er und der Verein sich gegenseitig viel zu verdanken haben in den letzten Jahren. Ihm persönlich wünsche ich für seine weiteren Karriereschritte alles Gute, hoffe halt, dass es kein Wechsel in zu einer Red Bull-Filiale wird, sondern er sich vielleicht in Deutschland oder England beweisen kann. Die Forderungen Schlager jetzt auf die Bank zu verfrachten, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Er hat immer alles für den Athletiksportklub gegeben und ich schätze ihn nicht so ein, dass er sich nun gehen lassen wird. Klar sollte man jetzt auch Lawal fördern und ein paar Einsätze in der Kampfmannschaft geben, aber dafür muss man Schlager nicht gleich aussortieren.“

GH78: „Schlager geht im Sommer und Lawal wird sein Nachfolger. Überraschung ist das keine mehr. Und ich sehe das auch nicht negativ. Schlager hat uns in den letzten Jahren viel Freude bereitet. Ich bin mir sicher, dass er sich ordentlich verabschieden wird und ordentlich verabschiedet wird. Er ist ein guter Typ und toller Sportler. Ich bin gespannt wo es ihn hin verschlägt. Selbst bei Salzburg (seine Heimat) wäre ich ihm nicht böse.“

Santuzzo: „Damit habe ich schon irgendwie gerechnet, dass sich im Sommer die Wege trennen werden.“

LASK1965: „Im Fußballgeschäft ist es schon lange nicht mehr selbstverständlich einen Spieler 5,5 oder gar 6 Jahre im Verein zu haben. Insofern kann man da nur mehrmals laut Danke sagen, dass Gassi uns so lange treu war.“

_Hoosier_: „Mit Schlager verliert der LASK einen Leader und eine tolle Persönlichkeit, aber sportlich mach ich mir weniger Sorgen mit Lawal. Jedes Mal, wenn er im Tor stand, hat er einen gute Leistung gezeigt.“

Strafraumkobra: „Hat sich zuletzt dann doch abgezeichnet. Guter Typ und seine Leistungen sind unbestritten. Bitte aber noch im Winter transferieren, um zumindest eine kleine Ablöse zu generieren.“

Bohemian Flexer: „Man kann sich bei Schalger nur bedanken. Der Aufstieg des LASK war auch sein Verdienst. Und genauso wie er nach Pervan das Vertrauen bekam, soll es nun auch ein Lawal bekommen. Dahinter hat man dann mit Jungwirth und Polster zwei absolute Juwelen für die Zukunft. Die Torhüter-Position ist die einzige wo wir wirklich absolut keinen Handlungsbedarf haben. Eine schwierige Situation wird es nun aber zu entscheiden wer im Tor stehen soll. Kühbauer traue ich aber zu gleich den Jungen die Chance zu geben. Ein Abgang im Winter, der noch etwas Geld bringen würde, also nicht komplett ausgeschlossen – uns hat noch kein Leistungsträger ablösefrei verlassen. Auch wenn er noch nicht lange hier ist wäre ein Ziereis mein absoluter Wunsch für die Kapitänsrolle, der bringt alles mit was man sich von einem Leader vorstellt, wenn’s gerecht abläuft wird’s aber wohl Michorl, was genauso verdient wäre.“

KING-LASK: „Wünsche Schlager alles Gute und bin ihm undenklich dankbar, dass er viele Jahre bei uns im Verein war und immer seine Leistung gebracht hat. Auch neben dem Platz ein immer klasse Kerl gewesen. Auf der anderen Seite tolle Chance für Lawal, dem ich durchaus zutraue, dass er bei uns sein Leiberl hat!“

