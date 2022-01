LASK holt den nächsten Innenverteidiger, Hartberg verpflichtet Aydin

Die Wintertransferzeit 2021/22 hat begonnen und bereits jetzt wurden einige Winterübertritte fixiert. Wir fassen die aktuellsten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne kompakt zusammen!...

Kilian Ludewig

RV, 21, GER | Red Bull Salzburg – > Willem II

Red Bull Salzburg verleiht den deutschen Rechtsverteidiger Kilian Ludewig zum dritten Mal. Diesmal geht es für den 21-Jährigen zum niederländischen Klub Willem II, wo er bis Saisonende bleiben wird. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis Sommer 2023. Für Salzburg selbst bestritt Ludewig nur zwei Pflichtspiele zu Saisonbeginn. Weiters kam er 28-mal für Liefering zum Einsatz. Zuletzt war der deutsche U21-Teamspieler an Schalke 04 und den FC Barnsley verliehen.

Oumar Sako

IV, 25, CIV | Beroe Stara Zagora – > LASK

Nach Filip Twardzik verpflichtet der LASK einen weiteren Innenverteidiger. Der 191cm große Defensivspieler kommt gegen eine Ablösesumme von kolportierten 300.000 Euro vom bulgarischen Erstligisten Beroe und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Der Ivorer kam über den Umweg Katar nach Bulgarien und war in der bisherigen Saison bei Beroe unumstrittener Stammspieler. Interessanterweise holt der LASK damit bereits den zweiten Innenverteidiger-Legionär in diesem Winter, was nahelegt, dass die Linzer sich demnächst vom Österreicher-Topf verabschieden könnten. Alleine im Kernteam stünden derzeit acht Legionäre, mit den Youngstern vom FC Juniors OÖ wären es sogar bis zu 14 Legionäre. Um am Österreicher-Topf teilzunehmen, dürfen nur sechs ausländische Spieler auf dem Spielbericht stehen.

David Neres

RA, 24, BRA | Ajax Amsterdam – > Shakhtar Donetsk

Nachdem er in der laufenden Saison kaum zu überzeugen wusste, verlässt der siebenfache brasilianische Teamspieler David Neres Ajax Amsterdam und wechselt in die Ukraine. Der inverse Winger schließt sich bis 2026 Shakhtar Donetsk an, das vorerst zwölf Millionen Euro auf den Tisch legte. Mit Boni könnte die Ablöse sogar bis auf 16 Millionen Euro anwachsen. Nachdem der Linksfuß in den letzten Jahren immer wieder auf der Liste von Weltklubs stand, kommt der Wechsel nach Donetsk etwas überraschend. Allerdings stand Neres im Herbst für Ajax nur knapp 800 Minuten auf dem Platz und erzielte dabei vier Tore und zwei Assists.

Paulo Miranda

IV, 33, BRA | Gremio – > Juventude

Nach drei Jahren bei Gremio Porto Alegre zieht der ehemalige Salzburg-Innenverteidiger Paulo Miranda innerhalb Brasiliens weiter. Der mittlerweile 33-Jährige schließt sich leihweise Juventude an, das sich in der brasilianischen Kalenderjahrsaison 2001 nur knapp vor dem Abstieg rettete. Für Gremio bestritt Miranda in drei Jahren nur 44 Ligaspiele und wirkte dabei häufig unsicher und wackelig. Zuvor hatte er in 2 ½ Jahren in Salzburg auch nur phasenweise überzeugt und war stets für den einen oder anderen Schnitzer gut.

Okan Aydin

OM, 27, TUR/GER | FC Wacker Innsbruck – > TSV Hartberg

Der Deutsch-Türke Okan Aydin wechselt innerhalb Österreichs von Wacker Innsbruck zum TSV Hartberg und wird daher nun erstmals in der Bundesliga auflaufen. Bisher spielte der 27-Jährige stets in der 2. Liga – für Austria Klagenfurt und die Tiroler – wo er es insgesamt auf 22 Tore und 22 Assists in 75 Partien brachte. So dominant, wie er es in Klagenfurt war, war Aydin bei Wacker allerdings nie. Der ehemalige Leverkusen-Nachwuchsspieler und „Fast-China-Legionär“ – der Wechsel zu Jiang Tsi Baidamen platzte in letzter Sekunde – unterschreibt in Hartberg einen Vertrag bis Sommer 2023 und bringt Wacker Innsbruck keine Ablöse ein.