LASK siegt gegen bulgarischen Tabellenführer ZSKA Sofia

Die Linzer Athletiker fahren in Belek einen weiteren Testspielerfolg ein und zeigen ZSKA Sofia mit 3:1 (2:0) die Grenzen auf. Robert Zulj eröffnet den schwarz-weißen Torreigen, ehe Startelf-Debütant Moses Usor noch vor der Pause seinen Premierentreffer erzielt. Thomas Goiginger macht im zweiten Durchgang alles klar.

Der LASK zeigte gegen den Tabellenführer der bulgarischen Liga einen sehr engagierten Auftritt und dominierte die erste Hälfte über weite Strecken. Nach zwei Minuten versenkte Marin Ljubicic den Ball nach einem Laufpass von Sascha Horvath im Tor, doch der Treffer wurde aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt. Horvath versuchte es etwas später mit einem sehenswerten Sololauf, ehe er von der Strafraumgrenze abschloss – Sofia-Keeper Gustavo Busatto begrub den Ball unter sich (11.).

Es sollte bis zur 38. Minute dauern, ehe die Linzer ihre Überlegenheit in ein Tor ummünzen konnten: Filip Stojkovic tankte sich am rechten Flügel durch und bediente im Rückraum Robert Zulj. Die Nummer 10 der Athletiker vollendete unhaltbar ins lange Eck zum 1:0. Wenige Sekunden vor dem Seitenwechsel konnte Neo-LASKler Moses Usor über seinen ersten Treffer für die Schwarz-Weißen jubeln. Eine gelungene Kombination über Marin Ljubicic und Keito Nakamura vollendete der Rechtsaußen mühelos aus kurzer Distanz (45.).

Entscheidung per Elfmeter

Auch im zweiten Durchgang behielt der LASK die Oberhand: Peter Michorl brachte einen Freistoß aus 20 Metern gefährlich aufs Tor, Keeper Busatto parierte (55.). Zwei Minuten später war der Schlussmann erneut gefragt, als er einen Dropkick von Robert Zulj aus dem Kreuzeck fischte. Nach einer Stunde war Busatto schließlich machtlos: Marin Ljubicic wurde im Strafraum zu Fall gebracht, Thomas Goiginger verwandelte den fälligen Elfmeter unhaltbar zum 3:0 (60.).

Der LASK fand auch in der Folge gute Gelegenheiten vor, Efthymios Koulouris setzte einen Lupfer knapp übers Tor (68.), Florian Flecker einen Schuss aus spitzem Winkel ans Außennetz (69.). Stattdessen kam schließlich Sofia zum Ehrentreffer: Einen äußerst schmeichelhaften Elfmeter verwandelte Stanislav Shopov (74.). Doch die Linzer ließen sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen und fuhren letztlich einen ungefährdeten 3:1-Testspielsieg ein. Das nächste Testspiel in Belek findet am Freitag, den 27. Jänner (13 Uhr MEZ) statt, wenn der LASK auf Wisła Krakau (POL) trifft. Ein ursprünglich für Donnerstag angesetztes Testspiel gegen den FK Čukarički wurde hingegen abgesagt.

So spielte der LASK: Schlager (46. Lawal) – Stojkovic (63. Flecker), Ziereis (63. Wimhofer), Kecskes (46. Luckeneder), Renner (63. Potzmann)– Horvath (63. Kadlec), Michorl (63. Celic) – Usor (46. Goiginger), Zulj (63. Taoui), Nakamura (63. Balic) – Ljubicic (63. Koulouris)

Tore: Zulj (38.), Usor (45.), Goiginger (60.); Shopov (74.)

Gelb: Zulj (62.); Mattheij (62.)

Cheftrainer Didi Kühbauer zum Spiel:

„Wir haben den bulgarischen Tabellenführer über 90 Minuten klar dominiert, hätten sogar noch höher gewinnen können. Vom gesamten Team – Defensive wie Offensive – war das heute wirklich sehr zufriedenstellend, auch wenn wir im zweiten Durchgang einige Chancen auf ein Torfestival ausgelassen haben. So kann es in jedem Fall weitergehen.“