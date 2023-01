Rapid will niederländischen U21-Teamspieler aus der Serie A holen

Bereits vor knapp einer Woche wurde bekannt, dass der SK Rapid aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Thorsten Schick und Martin Koscelnik noch auf der...

Bereits vor knapp einer Woche wurde bekannt, dass der SK Rapid aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Thorsten Schick und Martin Koscelnik noch auf der Rechtsverteidigerposition nachrüsten will. Nun vermeldete die „Krone“, dass die Hütteldorfer Interesse am niederländischen U21-Teamspieler Denso Kasius haben.

Der 20-jährige Rechtsverteidiger Kasius wechselte vor fast genau einem Jahr vom FC Utrecht zum FC Bologna in die italienische Serie A und ist dort aktuell Teamkollege der ÖFB-Legionäre Marko Arnautovic und Stefan Posch. Die Italiener ließen sich die Dienste des Niederländers knapp 3,3 Millionen Euro Ablöse kosten.

In der laufenden Saison musste sich Kasius hinter dem Österreicher Stefan Posch anstellen: Der etatmäßige Innenverteidiger kommt beim Elften der Serie A derzeit auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz. Zu Saisonbeginn kam mit dem aktuell verletzten Routinier Lorenzo de Silvestri auf dieser Position ein Routinier zum Einsatz. Kasius bestritt in der laufenden Saison sieben Spiele und bereitete zwei Treffer vor – übrigens beide von Marko Arnautovic.

Insgesamt kam Kasius, der vor seinem Wechsel nach Italien leihweise für den niederländischen Zweitligisten Volendam spielte und dort in 37 Spielen sechs Tore und vier Assists erzielte, auf 14 Einsätze für Bologna. In der höchsten Spielklasse der Niederlande kam er zu keinen Einsätzen, zumal er bei seinem Stammklub Utrecht nur in der zweiten Mannschaft und im Nachwuchs spielte. Kasius wechselte also praktisch direkt aus der zweiten Liga der Niederlande in die Serie A.

Allerdings waren bereits früher große Klubs auf den dynamischen, 183cm großen Rechtsfuß aufmerksam geworden. So waren vor etwa einem Jahr auch die Bayern an einer Verpflichtung des Youngsters interessiert. Als er noch in den Niederlanden spielte stand er auch auf dem Zettel von Bayer 04 Leverkusen.

Auch aktuell könnte Rapid noch auf harte Konkurrenz stoßen. Mehrere Klubs, wie etwa der italienische Zweitligist SPAL Ferrara, Sporting Lissabon, Kortrijk oder Fulham sollen ebenfalls Interesse am Niederländer haben. Rapid kann damit punkten, dass Kasius im Frühjahr wohl eine Stammplatzgarantie hat. Die Wiener können Kasius derzeit nur leihweise verpflichten – ob der neue Sportchef Markus Katzer eine Kaufoption aushandeln kann, ist offen.

Kasius gilt als schneller, offensiv starker Außenverteidiger, der auch für die moderne Position des Flügelverteidigers prädestiniert ist. Seine starken Leistungen bei Volendam wurden im Zuge seines Wechsels nach Bologna auch in diesem Highlight-Video festgehalten.