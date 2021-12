Luca Kronberger wechselt zum SK Sturm

Der SK Puntigamer Sturm Graz verpflichtet Luca Kronberger. Der österreichische U21-Teamspieler wechselt ab Jänner vom FC Flyeralarm Admira nach Graz und unterschreibt einen langfristigen...

Der SK Puntigamer Sturm Graz verpflichtet Luca Kronberger. Der österreichische U21-Teamspieler wechselt ab Jänner vom FC Flyeralarm Admira nach Graz und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr. Seit letzter Saison absolvierte der Offensivspieler insgesamt bereits 40 Bundesligaspiele für die Südstädter.

„Luca ist ein schneller, technisch starker und offensiv vielseitig einsetzbarer Spieler der hervorragend in unser Anforderungsprofil passt. Wir gehen unseren Weg mit jungen, hungrigen Spielern damit weiter und ich bin überzeugt, dass Luca in Graz alle Chancen hat, sich sehr gut weiterzuentwickeln.“, so Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Luca Kronberger: „Sturm Graz ist eine großartige Adresse in Österreich und ich freue mich, dass ich ab der Wintervorbereitung schwarz-weiß tragen werde. Ich will mich in Graz durchsetzen und in meiner Entwicklung einen Schritt nach vorne machen.“