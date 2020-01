Michael Sollbauer verlässt den WAC

Michael Sollbauer folgt Marcel Ritzmaier und Gerhard Struber zum FC Barnsley. Nach über neun Jahren und 310 Spiele für unseren RZ Pellets WAC sagt...

Michael Sollbauer folgt Marcel Ritzmaier und Gerhard Struber zum FC Barnsley.

Nach über neun Jahren und 310 Spiele für unseren RZ Pellets WAC sagt unser Kapitän adieu. Er wird ab sofort das Trikot des englischen Zweitligisten FC Barnsley überstreifen.

Aufstieg und Europa League

In der Saison 2010/11 kam der gebürtige St. Veiter von der damaligen SK Austria Kärnten zu uns ins Lavanttal. In seinen ersten beiden Spielzeiten beim RZ Pellets WAC konnte er sich von Beginn an als Stammkraft etablieren und somit hatte er maßgeblichen Anteil am historischen Aufstieg in die Bundesliga.

Auch in der höchsten Spielklasse war unser Michi immer ein sicherer Rückhalt in der Abwehr und so war es nicht verwunderlich, dass er die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen durfte. Er hatte auch einen großen Anteil an der erfolgreichsten Zeit unseres Vereins, die mit dem 4:0 Auswärtssieg in Gladbach den Höhepunkt fand.

Wir wünschen unserem Michi Sollbauer auf diesem Wege für seine sportliche und private Zukunft nur das Beste!

Testspieler in Belek

Mit dem 26-jährigen Cheikhou Dieng reist ein Offensivspieler ins Trainingslager nach. Der Senegalese spielte in Österreich bereits beim SKN Spusu St. Pölten und bei Wacker Innsbruck.

Quelle: WAC-Presseservic