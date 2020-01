Nach Schlaganfall: Farkas-Comeback in erfolgreichem Salzburg-Test

[ Presseinfo Red Bull Salzburg ]

Aspire Academy, Doha: FC Red Bull Salzburg – Al-Arabi Sports Club 6:0 (2:0). Tore: Szoboszlai (5.), Hwang (30.), Prevljak (51., 70.), Okugawa (60.), Daka (65.)

Der FC Red Bull Salzburg gewinnt das erste Testmatch des neuen Jahres gegen den katarischen Erstligisten Al-Arabi. Beim überzeugenden und deutlichen 6:0-Erfolg auf einem Trainingsplatz der Aspire Academy erzielen Dominik Szoboszlai, Hee Chan Hwang, Smail Prevljak (2), Masaya Okugawa und Patson Daka die Tore der Salzburger.

DIE MATCH-ANALYSE:

Das erste Testspiel des Jahres 2020 gegen den Tabellenfünften der Qatar Stars League begannen die Roten Bullen in der schon im Herbst oft praktizierten 4-4-2-Formation, bei der Rückkehrer Mergim Berisha in der Raute die 10er-Position einnahm. Und auch die Aggressivität war die gewohnte. Aus dem daraus resultierenden Offensivpressing entstand auch rasch das 1:0. Hee Chan Hwang holt sich den Ball und spielt auf Dominik Szoboszlai, der problemlos zur Führung ins leere Tor vollendete. Allerdings war das Spiel für den Ungarn gleich darauf vorbei, er musste aufgrund einer Hüftverletzung nach einer harten Attacke für Nicolas Seiwald weichen. Die nächsten beiden gefährlichen Aktionen gehörten den Katarern, deren Topstars Pierre-Michel Lasogga und Birkir Bjarnason nicht dabei waren. Sie scheiterten einmal mit einem Kopfball an der Querlatte und dann an Cican Stankovic, der einen weiteren Kopfball abwehren konnte. Der zweite Treffer der Salzburger (30.) entstand erneut nach einem guten Ballgewinn. Ulmer spielte tief auf Hwang, der allein vor Al-Arabi-Goalie Gregory Gomis eiskalt verwertete. Eine weitere Großchance wurde von Verteidiger Marc Martinez vereitelt, der Karim Adeyemi als letzter Mann niederzog – eigentlich Rot wegen Torraub. Den daraus resultierenden Freistoß aus rund 20 Metern hob Zlatko Junuzovic knapp über das Tor.

In Halbzeit 2 brachte Jesse Marsch zehn frische Spieler, die erneut gut starteten. Smail Prevljak erhöhte in der 51. Minute mit einem Schlenzer auf 3:0. Beim 4:0 nahm Masaya Okugawa Al-Arabi-Keeper Mahmoud Abunada, der zur Pause ins Spiel gekommen war, den Ball vom Fuß und schob ins leere Tor ein. Kurz darauf holte sich Enock Mwepu einen missglückten Abschlag des gegnerischen Keepers und setzte seinen Zimmerkollegen Patson Daka ein, der per Flachschuss den fünften Salzburger Treffer erzielte. Das schönste Tor des Abends war das 6:0, bei dem Smail Prevljak nach Zuspiel von Peter Pokorny bzw. Majeed Ashimeru elegant per Heber vollendete.

WAS MAN SONST NOCH WISSEN SOLLTE: