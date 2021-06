Neuer „10er“: Admira verpflichtet israelischen Teamspieler

Der FC Flyeralarm Admira verstärkt sich mit dem israelischen Teamspieler Ilay Elmkies. Der 21-jährige Mittelfeldmann wird für die...

Der FC Flyeralarm Admira verstärkt sich mit dem israelischen Teamspieler Ilay Elmkies. Der 21-jährige Mittelfeldmann wird für die kommende Saison vom deutschen Bundesliga-Klub TSG Hoffenheim ausgeliehen.

Elmkies kam 2015 nach Hoffenheim und arbeitete sich von der Jugendmannschaft bis zu den Profis hoch. In der vergangenen Saison wurde der Israeli an ADO Den Haag verliehen und absolvierte neun Einsätze für die Niederländer in der Eredivisie.

„Ilay war unsere absolute Wunschvorstellung auf der zentralen Mittelfeld-Position. Wir haben uns sehr früh festgelegt, dass wir diesen Spieler unbedingt wollen und uns sehr um ihn bemüht. Am Ende des Tages haben wir für alle Beteiligten eine zufriedenstellende Lösung gefunden und sind daher sehr glücklich, dass wir ihn jetzt ein Jahr bei uns haben. Ich hoffe, dass sich diese Leihe für Hoffenheim, für Ilay und für uns als eine Win-Win-Win-Situation entpuppt“, erklärt Sportdirektor Marcel Ketelaer.

Nach zahlreichen Einsätzen in diversen Nachwuchs-Nationalteams feierte Elmkies am 15. Oktober 2019 unter dem damaligen Teamchef Andreas Herzog sein Debüt für Israels Nationalmannschaft.

„Ich freue mich, dass der Transfer geklappt hat und ich wieder mit Andreas Herzog zusammenarbeiten kann. Er hat mir zu meinem Debüt in der israelischen Nationalmannschaft verholfen“, sagt Elmkies, der beim FC Flyeralarm Admira die Rückennummer 10 bekommt.