„One-Season-Wonders“ (9): Adi (SK Austria Kärnten)

In unserer neuesten Serie blicken wir bis zur Jahrtausendwende auf einige Spieler der österreichischen Bundesliga zurück, die eine Saison lang ihr volles Potential ausschöpften,...

In unserer neuesten Serie blicken wir bis zur Jahrtausendwende auf einige Spieler der österreichischen Bundesliga zurück, die eine Saison lang ihr volles Potential ausschöpften, ihre guten Leistungen aber nicht längerfristig bestätigen konnten. Hauptaugenmerk legen wir dabei auf die Torjäger. Das sind die „One-Season-Wonders“ des 21. Jahrhunderts in Österreichs höchster Spielklasse!

Adi

2008/09 beim SK Austria Kärnten – 10 Saisontore

Im Jänner 2007 holte der LASK den brasilianischen Angreifer Adi Rocha in die Bundesliga. Für den damals 22-Jährigen war es die erste Auslandsstation. In Linz wurde der Brasilianer allerdings 1 ½ Jahre lang nicht glücklich, erzielte in 19 Spielen nur zwei Tore und wurde schließlich im Sommer 2008 an den SK Austria Kärnten abgegeben.

In Klagenfurt sah die Sache jedoch anders aus und der brasilianische Stürmer begann zu glänzen. Zu Saisonbeginn fehlte er noch einige Partien aufgrund von anhaltenden Knieproblemen, aber in seinen ersten fünf Bundesligaspielen für Austria Kärnten erzielte Adi sieben Tore, davon einen Dreierpack gegen Kapfenberg und einen Doppelpack in Altach. Am beeindruckendsten war jedoch der Siegtreffer zum überraschenden 1:0-Heimsieg gegen Red Bull Salzburg.

Bis zur Winterpause hielt Adi bei zehn Saisontreffern und drei Assists – und damit war sein Österreich-Engagement schon wieder vorüber, womit er eher als „Half-Season-Wonder“ durchgehen würde. Um 350.000 Euro Ablöse wechselte Adi noch im Winter in die deutsche Bundesliga zu Energie Cottbus. Im März 2009 kam er gegen den 1.FC Köln zu einem fünfminütigen Bundesligadebüt.

Nur zwei Wochen später zog er sich einen Kreuzbandanriss zu, der ihn für den Rest der Saison außer Gefecht setzte. Die Bänderverletzung ging mit einem Knorpelschaden einher und Adi fiel alles in allem fast zwei Jahre aus. Das Spiel gegen die Kölner sollte in drei Jahren bei Cottbus sein einziges bleiben.

Später zog es den Brasilianer in die Welt hinaus: Für die rumänischen Klubs Concordia und Steaua Bukarest traf er in nur einem Jahr insgesamt 20-mal. Im darauffolgenden halben Jahr traf er in 14 Spielen 11-mal für den japanischen Klub Gamba Osaka. Nach seiner Zeit in Japan war er zunächst ein halbes Jahr vereinslos, ehe er nach Litauen zu Zalgiris Vilnius wechselte, wo er zuerst drei Tore in fünf Spielen erzielte, sich dann aber das Bein brach. Seine letzte Station war schließlich China, wo er noch ein Jahr für Jiangxi Beidamen spielte und mit 16 Toren aus 31 Spielen erneut überzeugte. Aufgrund der zahlreichen Verletzungen hing Adi Rocha seine Fußballschuhe aber 2016 an den Nagel – im Alter von nur 31 Jahren.

https://www.youtube.com/watch?v=J-jIHjWyzao

Sein wahrscheinlich schönstes Tor erzielte Adi in seinem letzten Jahr als aktiver Fußballer in China!