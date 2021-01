Rapid-Fans: „Bis auf die Chancenauswertung eine absolute Top-Leistung“

Der SK Rapid gewann gestern das zweite Heimspiel im laufenden Kalenderjahr gegen den SKN St. Pölten mit 2:1. Die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer...

Der SK Rapid gewann gestern das zweite Heimspiel im laufenden Kalenderjahr gegen den SKN St. Pölten mit 2:1. Die Mannschaft von Trainer Didi Kühbauer befand sich in Spiellaune und hätte durchaus höher gewinnen können. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Fox Mulder: „Das Spiel muss ich mir nochmals in aller Ruhe ansehen. Das Positionsspiel und die Spielverlagerungen waren teilweise fürs Lehrbuch. Sehr sicheres und präzises Passspiel über 90 Minuten. Technisch saubere Zweikämpfe. Einfach nur alle fit bleiben und weiter so.“

Silva: „Einziger Wermutstropfen ist die hoffentlich nicht so schlimme Verletzung von Ljubicic.“

Zuckerhut: „Wie vor dem Spiel getippt 2:1 gewonnen. So gut wie die Chancenverwertung gegen Sturm war, so schlecht war sie heute. Das Wichtigste ist geschafft, 3 Punkte vor dem schwierigen Spiel beim LASK.“

Adversus: „Wir hätten höher gewinnen müssen, da kann St. Pölten glücklich sein, dass es nur eine 1:2-Niederlage wurde.“

Overlyzer – Dein Vorteil bei Live-Wetten!

Boidi: „Die nächste Topleistung von uns. Da ist seit der Winterpause nochmal ein Sprung nach vorne gelungen von Didi und dem Team. Besonders stark waren Ullmann, Kara (beide as always), dazu Stojkovic, Knasi und Schick – so eine Leistung wie gestern und gegen Sturm hätte ich mir von Anfang erwartet, aber er scheint endlich ganz angekommen zu sein.“

wurb: „Dieses Tempo welches wir seit der Winterpause gehen ist absolut Champions League! Hoffe Dejan hat nur einen Schlag abbekommen sonst nichts weiteres.“

Fox Mulder: „Spielerisch großartig. Großes Lob an die Mannschaft. Chancenauswertung leider nicht gut. Schick wieder mit toller Leistung. Stojkovic ebenfalls. Ljubicic & Petrovic sind einfach ein tolles Duo im zentralen Mittelfeld. Weiter so!“

TomTom90: „Drei Punkte, tolles Spiel abgeliefert, Platz 2 verteidigt, mit zwei Siegen ins Frühjahr gestartet und nun kann man ganz entspannt am Sonntag nach Pasching fahren. Da spielt Rapid mal wieder eine Bombensaison und dann ist das Stadion leer…“

valderama: „Ein knapper, aber klarer Sieg. Ich bin sehr zufrieden mit der Rapid. Toller Start ins „Frühjahr“.“

Woid4tla: „Ähnlich wie das Derby. Ein starkes Spiel mit Schwachpunkt Chancenauswertung. Wenigstens hat man diesmal im Gegensatz zu damals den Dreier geholt. Unnötig spannend wars dennoch.“

Ipoua #24: „Wenn es heute 17:1 ausgegangen wäre, hätte ich es eher geglaubt, aber Hauptsache wir haben gewonnen. Außerdem hat man den Gegner über das komplette Spiel dominiert und kann sich eigentlich nur die Chancenauswertung ankreiden. War ein unterhaltsames Spiel wie auf einer schiefen Ebene mit einem hochverdienten Sieger. Bravo, bin schon heiß auf das LASK Duell.“

Da Oide Bimbo: „Eine Chancenverwertung zum Herzflattern. Aber letztlich ein ungefährdeter Sieg mit amtlicher Offensivpower und sehr ordentlicher Defensive. Hoffentlich ist bei Ljubicic nichts Schlimmes, sonst beginnt das Drama von vorne. Schick hat seit dem Wiederstart eine tolle Steigerung und ist plötzlich offensiv rechts der Taktgeber. Mit Ullmann, wenn er dynamisch durchgeht, sowie Knasi und Ritzi zentral können wir ganz schön andrücken. Kara kann gar nicht so viel verwerten wie er Chancen vorfindet. Wir sind sehr stark aus dem Winter gekommen. Didi macht richtig gute Arbeit.“

Rapid_Wien: „Top Leistung heute! St. Pölten fast das ganze Spiel die Grenzen aufgezeigt. Bis auf die Chancenauswertung und einige Barac-Szenen wirklich schön zum Anschauen heute!“

irgendeiner: „Gerade nochmal die Zusammenfassung gesehen: Knasmüllner war fast bei jeder Chance direkt dabei. Der war heute extrem gefährlich. In der Form gehört er verlängert. Ich habe eigentlich gedacht, er ist zu körperlos für das Spiel, aber die Zentrale ist extrem fit beisammen, die beiden außen machen ebenfalls viel Tempo. Da wird es schwer, anders aufzustellen. Ich vermute bei aller Liebe zu Taxi, der wird sich seinen Platz wieder erkämpfen müssen. Da will man momentan ja niemanden rausnehmen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:1-Sieg des SK Rapid gegen den SKN St. Pölten.