Rapid-Fans: „Die Mannschaft schlägt sich immer wieder selbst“

Der SK Rapid und die Wiener Austria trennten sich wieder einmal mit einem 1:1-Unentschieden. Bernhard Zimmermann brachte die Hütteldorfer in Führung, sah aber in der zweiten Halbzeit die gelb-rote Karte. Die Austria erhöhte den Druck und glich durch einen Ohio-Treffer aus. Wir wollen uns ansehen wie zufrieden die Fans mit den Leistungen ihrer Mannschaften sind. Wir starten mit den Anhängern des SK Rapid Wien.

Da Oide Bimbo: „Über das X kann man sich ärgern und erleichtert sein gleichzeitig, also irgendwie ok. Obwohl es uns bis zur letzten Runde in sinnlosen Stress versetzt. Den 3. Platz hätten wir schon mehrmals sichern können. In solchen Partien fehlt uns das Hirn. Nicht nur das von Zimmermann, sondern das ordnende im Mittelfeld.“

dingo: „Dieses Unentschieden nehme ich bei den Rahmenbedingungen mit Handkuss.“

Ernesto: „Klassisches X – war eigentlich so zu erwarten. Durchaus verdient, keine Mannschaft konnte sich richtig durchsetzen. Nach dem Tor war Rapid besser, nach der gelb-roten Karte hat nur noch die Austria gespielt. Insgesamt fehlt mir einfach die spielerische Linie seit Wochen und auch das mutlose Agieren mit zehn Mann war enttäuschend. Dazu die Kritik von Stöger am körperlichen Zustand der Mannschaft. Aktuell geben wir einfach kein gutes Bild ab.“

Sheizzn: „Wir sind wirklich eine der wenigen Mannschaften, bei denen ein Stürmer fliegt, wir uns hinten reinstellen und es absolut nicht schaffen Kontrolle reinzubringen. Offensiv bringen wir nicht einen gescheiten Konter, geschweige denn Ballkontrolle und Pässe über die Mittellinie zusammen. Der Trend zeigt die letzten Runden wieder nach unten. Ich bin mittlerweile froh, wenn die Saison vorbei ist.“

Silva: „Es lag sicher nicht am Schiedsrichter, dass man so schlecht gespielt hat und bis zur 35. Minute keine Leistung gezeigt hat. Aber wenn der Schiedsrichter auf beiden Seiten das gleiche Fingerspitzengefühl findet, dann haben entweder vor der zweiten Gelben von Zimmermann bereits Suttner, Galvao und Braunöder eine Gelbe. Oder aber Zimmermann und Schick haben keine. Dass dann Suttner am Ende keine einzige Gelbe gesehen hat, ist dann einfach nur skandalös.“

ralph26: „Also die Trophäe gewinnen wir nicht mehr als intelligente Mannschaft! Wie wir uns bei so vielen Spielen selber schwächen mit so sinnlosen roten Karten! Die Leistung war trotzdem eine komplette Frechheit! Aber wenn man sich anschaut was wir auf der Bank sitzen haben, kann man in solchen Spielen nicht mehr zulegen, weil wir nur mehr Amateure haben!“

rabbitmountain: „Wie viele herausgespielte Torchancen waren das heute wieder von uns? Ich wiederhole mich, aber unser Offensivspiel ist zuletzt wirklich erbärmlich. Die dumme gelb-rote Karte hat uns heute den Sieg und wohl auch den 3. Platz und damit die fixe EC-Teilnahme gekostet. Richtig bitteres Derby wieder einmal.“

Fox Mulder: „Ein Sieg wäre wichtig gewesen und er war auch durchaus drinnen. Leider schlagen wir uns heuer immer wieder selbst. Spielerisch gefällt mir das im Moment gar nicht. Ich sehe keine Weiterentwicklung seit geraumer Zeit.“

Wuifal: „Shoutout to Kelvin Arase. Ich bin/war nie sein größter Fan, aber so wie sich der Bursche trotz neuer Herausforderung im Sommer nach Wochen der Bedeutungslosigkeit heute zerreißt, hat er sich so richtig in mein grün-weißes Herzerl gekämpft! Bravo Kelvin.“

RomanHammer: „Halt wieder ein typisches Derby, blöd, dass wir uns immer die Butter vom Brot nehmen lassen. Zur Schirileistung sag ich besser gar nichts.“

