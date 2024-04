Rapid-Fans: „Jedes Mal der obligatorische Dämpfer“

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen RB Salzburg kam der SK Rapid im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt trotz eines guten Starts nicht über ein Unentschieden hinaus....

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen RB Salzburg kam der SK Rapid im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt trotz eines guten Starts nicht über ein Unentschieden hinaus. Dazu kommt, dass sie neben Leo Querfeld, der sich bereits vor dem Spiel eine Muskelverletzung zuzog, auch Innenverteidiger Kongolo verletzte und die Fans fürchten müssen, dass speziell im Hinblick auf das Cup-Finale gegen den SK Sturm die Personalsituation im Abwehrzentrum düster aussieht. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Anhänger nach dem gestrigen Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Stark begonnen, aber auch stark nachgelassen. Tja, Klagenfurt hat gut verteidigt und beim 1:1 beinhart unsere Fehler ausgenutzt. Alles in allem enttäuschend.“

Da Oide Bimbo: „So viel Vorfreude und richtig gute Stimmung, der Start ein gescheites Feuerwerk und dann diese Enttäuschung. Katzer kann sich schon mal mit der Frage beschäftigen: „Was ist, wenn Burgi nichts mehr trifft?“ Heute waren wir alle etwas zu sehr vom Sieg überzeugt. Von selbst geht gar nichts.“

Caspar01: „Sehr bitter dieses 1:1 gegen Klagenfurt. Das hätte man natürlich gewinnen müssen.“

Zidane85: „Sollbauer und Hofmann mache ich keinen Vorwurf. Beide sind Vorzeigeprofis und natürlich sind sie nicht so stark wie das Duo Querfeld und Kongolo, sonst wären ja sie die Stamm-Innenverteidiger. Unser Problem war aber gestern, dass man so Chancen wie jene von Burgstaller kläglich auslässt. Den muss er einfach machen und dann ist die Sache erledigt. Das kann man auch von einem gestandenen Stürmer erwarten. Wie bereits erwähnt, bremst er für mich unser Spiel nach vorne ab und die Selbstverständlichkeit mit der er letztes Jahr die Tore gemacht hat ist auch verschwunden…“

MarvinTheRobot: „Schon der zweite IV Anzug passt nicht. Blöde Sache. Positiv: Seydi – bist du deppert, mit dem werma noch a Freud haben!“

Phil96: „Schwache Leistung gegen einen Gegner, der eigentlich auch nicht wirklich gut war, aber halt seine Chance genutzt hat. Sollbauer/Hofmann ist einfach kein gutes Innenverteidiger-Duo, da können die beiden aber auch nichts dafür. Burgstaller zum wiederholten Male unterirdisch, Oswald und Lang auf rechts sehr schwach, Seidl auch nicht gut. Positiv für mich eigentlich nur Jansson und Seydi.“

DeePi: „Jedes Mal, wenn man ein gutes Gefühl hat der obligatorische Dämpfer. Unsere Stamm-Verteidigung verletzt. Cvetkovic brauchen wir jetzt mehr denn je.“

valderama: „Querfeld und Kongolo verteidigen nach vorne und setzen damit den Gegner unter Druck. Die (untadeligen) Hofmann und Sollbauer lassen sich bei Angriffen des Gegners fallen und das hat natürlich immense Auswirkungen auf unser Spiel.“

Schwemmlandla3: „Sehr ärgerlich diese liegengelassenen Punkte. Man hat halt gesehen, dass unser Innneverteidiger Nummer 5 zurecht nur Innenverteiidger Nummer 5 ist. Ohne dem lächerlichen Assist lassen wir wie gewohnt kaum etwas zu und nehmen den Sieg mit. Die Unform von Burgstaller hält leider nach wie vor an. Auch er hätte uns den Sieg bescheren können oder müssen. Ansonsten leider in Halbzeit 2 viel Leerlauf. Es war halt schwierig, weil ein Aufbauspiel über die Innenverteidigung nicht wie gewohnt möglich war. Da hapert es halt. Aja, Seydi bitte mehr Spielzeit geben. Der Typ ist ein Wahnsinn. Hätte mit einer schönen Vorlage entscheidend zum Sieg beigetragen, leider Burgi wie erwähnt einfach ziemlich im Eck.“

CECKO: „Die beiden Ausfälle von Kongolo und Querfeld trüben meine Stimmung mehr als der Punkteverlust gegen Klagenfurt.“

Gargamel_1899: „Jetzt brauchen wir nicht alles verteufeln. Die Mannschaft ist noch nicht da, wo sie sein soll und Rückschläge sind einzukalkulieren. Heute ist das Unentschieden sehr ärgerlich und bitter und da war eindeutig mehr drinnen. So schlecht, wie es scheint, war es aber auch nicht. Hatten schon genug Möglichkeiten und wenn die gemacht worden wären, geht das Spiel in die andere Richtung. So aber war die Luft draußen. Ob die Spieler jetzt wirklich nicht mehr konnten oder einfach der Wille gefehlt hat – keine Ahnung. Ich hoffe es mal nicht, denn wir haben ja extra einen Fitnesscoach deshalb geholt.“

mrneub: „Guter Beginn, leider danach nachgelassen. Schade, dass man offensiv niemanden für Burgstaller nachlegen kann. Seydi, Jansson mit guten Auftritten. Unsere beiden Innenverteidiger heute teilweise erschreckend. Alles Gute, Kongolo.“

Oldergod: „Das müsste die dritte Führung im dritten Spiel gegen Klagenfurt gewesen sein, keines davon konnten wir gewinnen.“

b3n0$: „Kasanwirjo gelbgesperrt, Querfeld vor der Partie verletzt out, Kongolo während der Partie verletzt out und dessen Ersatzmann Sollbauer beim Gegentreffer mitschuldig, Burgi und Seidl wieder komplett neben sich stehend und Mayulu zu spät reingekommen. Alles in allem waren das einfach zu viele Faktoren, die einen Sieg verhindert haben.“

Fox Mulder: „Hier wird teilweise so getan, als hätten wir nicht gewonnen, weil wir hinten zu viele Chancen zugelassen hätten. Wir haben jedoch nicht gewonnen, weil wir vorne die Chancen entweder nicht verwertet oder die einfachsten Pässe nicht gut genug an den Mann gebracht haben, wenn sie denn überhaupt gespielt wurden. Da waren zum wiederholten Mal haarsträubende Fehlpässe und schlechte Umschaltmomente dabei die uns sehr vier Kraft und hinten hinaus Zeit kosten. Ein besserer Gegner nützt genau diese Moment aus um daraus selbst gefährlich zu werden. Wir müssen einfach konzentrierter spielen und die Passmuster abwechslungsreicher gestalten. Anfangs kann man den Gegner meist durch flüssige Kombinationen überraschen. Je länger das Spiel dauert desto ausrechenbarer werden wir aber. Der Gegner passt sich an, wir jedoch nicht.“

