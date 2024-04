Nach LASK-Niederlage: Struber vor Aus bei RB Salzburg

Nach der 1:3-Niederlage gegen den LASK dürfte das Aus von Gerhard Struber beim Serienmeister Red Bull Salzburg besiegelt sein. Die Trennung von 47-Jährigen soll...

Nach der 1:3-Niederlage gegen den LASK dürfte das Aus von Gerhard Struber beim Serienmeister Red Bull Salzburg besiegelt sein. Die Trennung von 47-Jährigen soll noch heute verkündet werden.

Gerhard Struber übernahm in Salzburg Ende Juli das Traineramt, als sein Vorgänger Matthias Jaissle überraschend Salzburg verließ, weil er ein gutdotiertes Angebot von Al-Ahli in der Saudi Pro League annahm.

Struber kannte seinen neuen Arbeitgeber schon gut, da er in der Vergangenheit nicht nur beim FC Liefering unter Vertrag stand, sondern auch mehrere Nachwuchsmannschaften der Salzburger betreute und auch als Co.-Trainer der Kampfmannschaft bereits tätig war.

Salzburg startete auch gut in dies Saison, allerdings schlichen sich unnötige Punkteverluste ein. Gegen Blau-Weiß Linz holte man beispielsweise in zwei Spielen nur einen einzigen Punkt. Nach fünf Liga-Siegen in Folge zwischen Ende Februar und Ende März folgte ein enttäuschender April. Zunächst verloren die Salzburger das Cup-Halbfinale gegen den SK Sturm mit 3:4. Drei Tage später gab es nach einem 1:1-Unentschieden eine Punkteteilung gegen den SK Rapid und in der darauffolgenden Runde eine 1:3-Niederlage gegen den LASK, die zur Folge hatte, dass der SK Sturm in der Tabelle mit den Mozartstädtern gleichzog.

Ebenfalls unzufrieden wird man mit der Europacup-Saison sein, da man nach dem Auftaktsieg gegen Benfica in den weiteren fünf Partien nur noch einen Punkt sammelte und in einer unangenehmen Gruppe als Gruppenletzter ausschied.

Um wenigstens einen Titel zu holen, zog man bei RB Salzburg nun die Notbremse und hofft nun auf neue Impulse. Dass die Salzburger in dieser Saison weniger dominant sind, ist aber auch eine Folge des für Salzburger Verhältnisse eher schwächeren Transferfensters. Die Abgänge von Seiwald, Sesko, Okafor und vielen anderen Leistungsträgern konnten letztendlich doch nicht ohne Qualitätsverlust kompensiert werden und es fehlt wahrscheinlich doch der eine oder andere Führungsspieler in der Mannschaft.

Mit oder ohne Struber – ein spannendes Saisonfinish im Titelkampf gegen den SK Sturm ist garantiert und man sollte bereits heute erfahren, wer der neue Coach der Salzburger – zumindest bis zum Sommer – sein wird.