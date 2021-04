Rapid-Fans: „Lieber solche 3 Punkte, als keine 3 Punkte!“

Der SK Rapid ging in Innsbruck gegen die WSG Tirol dreimal in Führung und gewann schließlich mit 3:2. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans...

Der SK Rapid ging in Innsbruck gegen die WSG Tirol dreimal in Führung und gewann schließlich mit 3:2. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zum zweiten Sieg über die Tiroler binnen weniger Tage eingeholt.

schleicha: „Am Ende zählen die 3 Punkte. Aber ansonsten eine unglaublich schlampige Leistung bei fast schon komatösen Wattenern die man eigentlich mit zwei Eigentoren am Leben hielt.“

Silva: „Lieber solche 3 Punkte als keine 3 Punkte.“

Ipoua #24: „Zwei grobe Schnitzer darf man sich normalerweise gegen keinen Bundesligisten leisten, zum Glück hat man jeweils die Fehler wieder ausgebessert und darf die Heimreise mit 3 Punkten im Gepäck antreten.“

Zuckerhut: „Unnötig knapp durch 1 1/2 Eigentore. Sehr schön die Nullnummer zwischen LASK & Sturm. Internationaler Platz so gut wie durch. Jetzt noch Platz 2 fixieren.“

schimli: „Summa summarum darf man aber doch sagen: „Eine Runde für uns“. Auf Wattens 3 Punkte und auf alle anderen 2 Punkte ausgebaut bzw. gutgemacht.“

jordi79: „Solche „Pflichtsiege“ muss man erst mal holen, war ganz wichtig heute. Dass die anderen Partien so ausgehen ist natürlich perfekt.“

TomTom90: „Schöne Tabelle für die nächsten 1 1/2 Wochen, 6 Punkte auf Sturm, 7 auf den LASK und 10 auf den WAC. Damit lässt es sich echt leben. Sehr gutes oberes Playoff von uns bislang, 3 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage und ein Torverhältnis von: 16:7. Jetzt noch ein Heimsieg gegen den WAC und wir sind wohl Vizemeister. Und die ganz Optimistischen dürfen auch noch träumen.“

Da Oide Bimbo: „Eigentlich kein schönes Match und ein Arbeitssieg gegen recht harmlose Tiroler. Demir kann es also auch nicht immer richten. In diesem Meisterplayoff bleiben angesagte Sensationen aus. Daher glaube ich, dass die endgültigen Positionen bereits bezogen sind.“

dortmund_borussia: „Klar, wenn wir das 2:0 machen, dann wird es so deutlich wie am letzten Wochenende. Aber umso schöner das wir auf die beiden Ausgleichstreffer sofort reagiert haben. Ich bin mit unserer Viererkette sehr happy. Die beiden Dejans waren heute auch in Ordnung. Im Nachhinein betrachtet, wäre der Tausch Taxi für Kara und Arase weiterrackern lassen etwas besser gewesen.“

since-1899: „Wir haben den Gegner trotz einer biederen und bei jedem Anpressen oder Tempoangriff überforderten Defensive viel zu lange am Leben gelassen. Wir haben viele Topchancen vergeben, zu wenig Entschlossenheit und vor allem, zu wenig Ernsthaftigkeit in vielen Situationen gezeigt. So haben wir den Gegner unnötigerweise stark gemacht und uns defensiv alles andere als stabil und kompakt präsentiert. Viel zu viel zugelassen. Viel zu wenig von der defensiven Überforderung des Gegners genutzt. So sind es am Ende glückliche 3 Punkte und die Erkenntnis, dass wir noch am Selbstverständnis die Nummer 2 der Liga zu sein arbeiten müssen.“

ContractChiller: „Was für ein Slapstick heute, ganz wichtig war halt das wir sofort auf die Ausgleichstreffer reagieren konnten. Beide Mannschaften haben gegen Ende extrem müde gewirkt. Ganz schwacher Auftritt von Demir (was aber ok ist, er kann nicht immer glänzen) und über Grahovac’ Vorstellung fällt mir nur inferior ein. Kara heut auch mit einem schwachen, müden Auftritt, hätte ruhig Kitagawa kommen können. Aber natürlich zählt letztendlich nur das Ergebnis.“

TomTom90: „Eines muss man auch herausheben, auch wenn die Leistung heute ausbaufähig war: Wir haben von 28 Spielen gerade mal 4! Spiele verloren, davon 2 gegen Red Bull, eines saublöd gegen Ried und eben das 0:3 gegen Wattens wo wir hin waren. Ohne die paar X (die zwei Derbys und die blöden X in Tirol und Altach) wären wir sehr wohl (noch) ein Titelkandidat. Für mich ist das absolut beeindruckend und zeigt wie gefestigt unsere Mannschaft ist und deshalb werden wir auch verdient Platz 2 holen.“

Gascoigne: „Greiml hat mir heute sehr gut gefallen, um auch einen Spieler positiv hervorzuheben.“

Da Oide Bimbo: „Das beste am Spiel war, dass wir nach den beiden Ausgleichen relativ schnell und einfach einen Gang höher schalten konnten, um die neue Führung zu erzielen. Dann wurde aber wieder auf Beamtenkick runtergeschaltet. 90 Minuten durchpowern war nicht drinnen. Es dürften die englischen Wochen allen den Zahn ziehen. Wozu man das macht…“

Gunner: „In Summe wichtiger, trotzdem natürlich hochverdienter Sieg gegen schwache Tiroler, den man sich durch schwache Chancenauswertung und in Halbzeit zwei teilweise auch fehlendem letzten Einsatz unnötig schwer gemacht hat. Jetzt gegen WAC noch nachlegen und dann kann man den Vizemeister wohl fast als fix erachten, was ein toller Erfolg wäre angesichts der Umstände und des Kaders.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.