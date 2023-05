Rapid-Fans: „Mit Knipping wurde viel Kompetenz geholt“

Der SK Rapid präsentierte vergangene Woche einen neuen Geschäftsführer Wirtschaft und sorgte damit für eine positive Überraschung bei den Fans. Der neue Mann kommt...

Der SK Rapid präsentierte vergangene Woche einen neuen Geschäftsführer Wirtschaft und sorgte damit für eine positive Überraschung bei den Fans. Der neue Mann kommt nämlich mit einer Menge an Erfahrung nach Hütteldorf. Nicht unbedingt, weil er zuletzt der Finanzvorstand der Paedi Protect AG war, sondern weil er davor knapp drei Jahrzehnte lang in verschiedenen Positionen bei Borussia Dortmund tätig war. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dieser interessanten Personalie sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Silva: „Herzlich Willkommen. Starke Vita, bei der wohl niemand mehr behaupten wird können, dass der Verein nur im eigenen Saft braten will. Hoffentlich wird man das bei anderen Positionen im Verein auch entsprechend leben und immer wieder den Markt intensiv sondieren lassen.“

Lucifer: „Also, wenn es mich einmal wirklich sprachlos zurück lässt, herzlich willkommen in Wien und eine Bitte gleich vorweg…bring neues Leben in die Bude! Setze Statements und schau zu das eine gewisse Struktur in unser Budget kommt. Das Motto bleibt dasselbe, alles für den sportlichen Erfolg!“

TomTom90: „Also von der Papierform her wurde hier viel Kompetenz geholt. Herzlich willkommen!“

SCR1978: „Da wurde mal gut gearbeitet im Präsidium – weiter so. Und eins ist mal klar – den Herren kann keiner ein Gschichtl aufdrucken.“

Billie: „Die Vita liest sich hervorragend, ich bin ziemlich begeistert. Respekt an die Verantwortlichen, dass sie so ein Kaliber an Land ziehen konnten. Hut ab!“

schleicha: „Na, dann – der Lebenslauf passt ja mal perfekt. Hoffentlich kann er die hohen Erwartungen erfüllen, aber viel bessere Kandidaten hätte ich mir vom Profil nicht ausdenken können.“

Irgendeiner: „Na bumm, da haben wir nicht nur über den Tellerrand, sondern auch über den Tisch hinausgeschaut.“

Hütteldorfer94: „Seine Vita liest sich hervorragend, er bringt unglaublich viel Expertise und Erfahrung mit. Guter Schachzug vom Präsidium. Dennoch möchte ich nicht in die allgemeinen Jubelchöre einstimmen. Entscheidend wird letztlich sein, ob er sein Ding auch in Österreich und bei Rapid konsequent durchziehen kann, wo die Uhren ja bekanntlich manchmal anders ticken, und vor allem, ob sich neben wirtschaftlichem Erfolg endlich auch mal wieder sportlicher Erfolg bei uns einstellt. Ich drücke ihm jedenfalls die Daumen und bin auch vorsichtig optimistisch!“

hinterholz75: „Ein Top-Mann mit sehr großer Erfahrung im Bereich Fußball. 30 Jahre BVB ist schon ein Ausrufezeichen. Stellt sich die Frage was so ein Top-Mann kostet.“

AC58: „Einige Bemerkungen zu Knipping:

– Diese Personalie ist der erste große Wurf von Hanappi-Eggers input. Wir hatten zum ersten Mal eine objektive Ausschreibung für eine Spitzenposition und keine „alternativlose“ Fake-Auswahl!

– Dass dabei Knipping ins Rennen kommt ist ein seltener Glücksfall aber eben nur möglich, weil man diesen Weg gegangen ist. Hätte man die üblichen Informationsquellen angezapft, wäre die Suppe in Purkersdorf schon dünn geworden.

– Ich hoffe, dass auch die Sportabteilung in Zukunft weiter streut als bisher

– Es gibt in ganz Europa vielleicht eine Handvoll Personen, die so lange Zeit Vereinsmanagement so umfassend ausgeübt haben, wie Knipping. Seine Treue zum BVB hat es möglich gemacht, dass er nicht woanders in Deutschland anheuerte, sondern bei uns.

– Die Möglichkeiten mit ihm sind beinahe endlos (natürlich immer in Bezug auf das nationale Umfeld) und ich bin überzeugt, dass er für uns auch international ein Netzwerker sein kann – auch im Sportlichen.

– Meine größte Sorge ist, dass er an unserem Haifischbecken scheitern bzw. verzweifeln könnte. Da muss ihn das Präsidium wirklich rechtzeitig schützen.

– Es gibt, außer vielleicht S04, keinen größeren Verein in Deutschland als den BVB, der so große Ähnlichkeit mit uns als Mitgliederverein mit Spitzenanspruch hat. Das ist ein außerordentlicher Glücksfall, der hoffentlich gut vorankommen wird.

Jetzt weiter so, in allen Bereichen!“

Heinrich_VIII: „Bravo Rapid, das nenne ich einmal eine Ansage. Viel mehr Expertise in Sachen Finanzen bei einem Fußballverein wird man vermutlich nicht bekommen.“

Zidane85: „Kenne den Mann nicht. Vita liest sich aber sehr gut. Bin einmal vorsichtig euphorisch.“

Totaalvoetbal: „Einmal eine normale Personalentscheidung ohne Freunderlwirtschaft. Sollte die Voraussetzung sein. Bei uns ist es schon ein Plus welches man Hervorheben muss. Ich erwarte mir vom Geschäftsführer Wirtschaft keine Wunderdinge. Aber Freunderlwirtschaft ist Gift.“

Da Oide Bimbo: „Da weht jetzt bald ein anderer Wind in der Geschäftsstelle. Ich hoffe, dass die Sponsorenkontakte funktionieren. Herzlich willkommen.“

FloRyan: „Herzlich Willkommen beim geilsten und wohl auch einem der kompliziertesten Klubs der Welt! Seine Vita liest sich sehr gut für diese Position, da kommt Hoffnung auf wirklich frischen Wind auf. Hoffentlich kann er sich gegen die Sesselkleber, Vermeider und ewigen Bremser bei uns durchsetzen. Gemma Marcus, wir setzen alle viel Hoffnung in dich!“

Glaukom2: „Der Geschäftsführer Wirtschaft scheint einmal ein anderes Kaliber zu sein. Alles erdenklich Gute für seine Tätigkeit. Aber auch, dass er im Sumpf des SK Rapid nicht untergeht, sprich – dass ihm die notwendige Handlungsfreiheit eingeräumt wird um den Karren finanziell dorthin zu bringen wo er hingehört. Das Rad SK Rapid beginnt sich langsam zu drehen. Es kommt Bewegung in den „Parteiapparat.“

