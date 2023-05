CL-Vorschau: Kann Alaba die Tormaschine Haaland stoppen?

Wie vor jedem Spieltag wollen wir euch eine kleine Vorschau auf die bevorstehenden Europacup-Spiele liefern. Heute wird es richtig spannend, denn im Halbfinale der...

Wie vor jedem Spieltag wollen wir euch eine kleine Vorschau auf die bevorstehenden Europacup-Spiele liefern. Heute wird es richtig spannend, denn im Halbfinale der Champions League treffen mit Manchester City und Real Madrid zwei absolute Spitzenteams aufeinander.

Real Madrid – Manchester City

Dienstag, 09.05. 2023, 21:00 Uhr

Vier Mannschaften sind in der Champions League mit dabei und die beiden großen Favoriten um den Titel treffen schon im Halbfinale aufeinander. Während morgen die beiden Mailänder Klubs das andere Semifinalspiel bestreiten werden, richten heute die Fußballfans ihr Augenmerk nach Madrid, wo Real den Premier-League-Klub Manchester City empfangen wird.

Auf der einen Seite stehen also die Königlichen, die zwar in der aktuellen Tabelle der spanischen Liga nur auf Platz 3 stehen, aber besser als jede andere Mannschaft wissen, wie man die Königsklasse gewinnt. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti geht nach dem Vorjahressieg im Endspiel gegen den Liverpool FC als Titelverteidiger in die Begegnung. Die Königlichen gewannen am Wochenende das Cup-Finale gegen Osasuna mit 2:1 und erreichten damit immerhin schon einen Titel in dieser Saison. Rodrygo avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner.

Auf der anderen Seite steht Manchester City. Pep Guardiolas Mannschaft holte in der Premier League einen Rückstand auf Arsenal auf und dürfte drauf und dran sein den Titel zu verteidigen. Aus den letzten 16 Pflichtspielen holten die Citizens 15 Siege und ein Unentschieden, wobei unter anderem Liverpool und Arsenal jeweils mit 4:1, die Bayern mit 3:0 und RB Leipzig sogar mit 7:0 geschlagen wurde. Man kann also getrost sagen, dass sich City in einer überragenden Verfassung befindet. Auch heute werden die Augen vor allem auf Sturmtank Erling Haaland gerichtet sein, der vor einigen Tagen den Premier-League-Rekord mit seinem 35. Meisterschaftstor in dieser Saison brach. In insgesamt 46 Pflichtspielen steht der norwegische Stürmer bei 51 Toren und acht Assists. Eine unglaubliche Leistung.

Bei den Hausherren wird auf die Innenverteidigung demnach viel Arbeit zu kommen. Es ist zu erwarten, dass das Abwehrzentrum aus Rüdiger und Alaba gebildet wird, die den Norweger vereint in die Mangel nehmen werden. Da Ferland Mendy auf der linken Abwehrseite verletzungsbedingt fehlen wird, könnte Camavinga diesen Part einnehmen. Auf der rechten Abwehrseite wird Routinier Carvajal starten.

Bis auf Mendy haben die Königlichen keine Ausfälle in ihren Reihen. Das zentrale Mittelfeld sollte demnach aus Modric, Kroos und Valverde bestehen, die hinter Vinicius Junior, Benzema und Rodrygo auflaufen werden. Im Tor steht der belgische Nationalspieler Courtois.

Auch die Citizens haben keine allzu großen Verletzungssorgen. Bis auf den jungen offensiven Mittelfeldspieler Cole Palmer sind wahrscheinlich alle Spieler dabei, wobei Nathan Aké noch angeschlagen ist und ein Platz in der Startaufstellung sich vielleicht nicht ausgehen wird. In diesem Fall würden wahrscheinlich Walker, Dias und Akanji die Dreierkette vor Tormann Ederson bilden. Im zentralen defensiven Mittelfeld erwarten wir Stones und Rodri, Bernardo Silva und Grealish könnten auf den beiden Flügeln starten. Hinter Mittelstürmer Haaland sollen De Bruyne und Gündogan für die kreativen Momente sorgen, wobei Gündogan am Wochenende beim 2:1-Sieg gegen Leeds United mit einem Doppelpack auch seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellte.

Die City-Fans träumen vom Triple, da die Mannschaft auch im FA Cup noch im Rennen ist. Real Madrid kann aber Champions League, das mussten auch die Citizens im vergangenen Jahr wieder einmal feststellen, als man nach einem spektakulären 4:3-Heimsieg das Rückspiel mit 1:3 verlor und damit im Semifinale ausschied. Wir dürfen gespannt sein, ob sich die Geschichte wiederholt, oder ob City diesmal die Revanche glückt.

Eine Wettempfehlung zur Partie zwischen Real Madrid und Manchester City findet ihr auf wettbasis.com. Eine detaillierte Vorschau auf die Partie wird euch ebenfalls geboten.