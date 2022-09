Bundesliga-Party: Gemeinsam mitfiebern

Für deutsche Fußballfans ist der Beginn einer neuer Bundesliga-Saison immer ein Grund zum Feiern. Besonders die Finalspiele vor dem Sommer werden mit großer Spannung...

Wo wird welches Spiel übertragen?

Keine Bundesliga-Party kann ohne ein Live-Match auskommen, so viel steht fest. Deshalb müssen sich Veranstalter erst einmal darüber informieren, wo die gewünschten Spiele übertragen werden. Besonders zu Beginn der Bundesliga, wo noch alle Teams im Rennen sind, wird nicht jedes Match im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kostenlos übertragen. Wer keines der Spiele verpassen möchte, kann sich deshalb ein Abonnement bei Sky Sport und DAZN leisten, denn diese beiden Streaming-Dienste zeigen in Kombination jede einzelne Begegnung der Bundesliga. Dazu werden auf Sky zusätzlich die Matches der 2. Liga ausgestrahlt, Fußball-Fans sind mit Sky also perfekt ausgestattet. Wer auf bezahlte Streaming-Dienste verzichten möchte, muss sich auf die Matches beschränken, die im Free-TV gezeigt werden. So zeigte SAT1 z. B. das Eröffnungsspiel und wird im Laufe der Bundesliga-Saison immer wieder einzelne Begegnungen übertragen. Auf ARD und Sport1 werden regelmäßig Highlights der Wettkämpfe gezeigt, ganze Matches kann man hier jedoch nicht mitverfolgen. Allerdings eignen sich die Zusammenfassungen und Analysen perfekt für gemeinsame Diskussionen nach dem Match.

Unterhaltungsfaktor steigern

Damit die Bundesliga-Party ein voller Erfolg wird, genügt aber nicht nur das Match. Idealerweise wird das Spiel mit einem Beamer übertragen, sodass es auf einer großen Leinwand geschaut werden kann. Damit können die einzelnen Manöver nämlich noch besser mitverfolgt werden. Natürlich darf es auch an Snacks und Getränken nicht fehlen. Wer sich hier an etwas Ausgefallenes heranwagen möchte, kann sich neben den gewöhnlichen Erfrischungsgetränken an ein paar Fußball-Cocktails heranwagen. Rezepte wie der „Torjäger“ oder der „Stürmer“ schmecken besonders lecker und können mit Eiswürfeln in Fußballform oder Strohhalmen in den Teamfarben dekoriert werden. Bei den Snacks können sich Gastgeber komplett austoben. Von der klassischen Currywurst, wie man sie im Stadion erhält, bis zum Pizzabelag mit schwarzen Oliven, gelbem Mais und roter Paprika – den Farben der Nationalflagge – ist alles erlaubt.

Ebenfalls ein großer Unterhaltungsfaktor: Eine Wette auf das Lieblingsteam abschließen und ordentlich mitfiebern. Mit Hilfe der Quoten können Fans entscheiden, für welche Mannschaft oder welchen Spieler sie ihre Wette abschließen möchten. Selbst wer keine persönliche Präferenz hat, kann sich an den Quoten orientieren und damit das Risiko einer Wette abschätzen. Wer z. B. auf den großen Favoriten setzt, hat hohe Gewinnchancen, erhält dafür jedoch einen geringeren Gewinn. Anders ist dies jedoch, wenn ein Quotenboost angeboten wird. Mit diesem können Spieler trotz einer relativ sicheren Wette auf den Favoriten mehr gewinnen. Besonders spannend wird es, wenn verschiedene Freunde auf unterschiedliche Ausgänge des Spiels setzen, denn so gewinnt auf jeden Fall einer.

Um die Spiele der laufenden Bundesliga zu zelebrieren, kann kurzerhand eine eigene Party mit „Private Viewing“ veranstaltet werden. Dazu muss zuerst einmal der passende Stream für das gewünschte Match gefunden werden, danach geht es an die Snacks und Getränke. Zu guter Letzt kann der Einsatz der Partygäste dann noch durch das Abschließen von Wetten erhöht werden. Jetzt ist gute Stimmung garantiert!