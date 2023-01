Rapid-Fans: „Spannender erster Transfer von Katzer“

Der SK Rapid verpflichtete den jungen niederländischen Rechtsverteidiger Denso Kasius, der leihweise von Bologna nach Hütteldorf wechselt. Nachdem wir bereits seine Stärken und Schwächen...

Der SK Rapid verpflichtete den jungen niederländischen Rechtsverteidiger Denso Kasius, der leihweise von Bologna nach Hütteldorf wechselt. Nachdem wir bereits seine Stärken und Schwächen im Detail analysierten, wollen wir uns nun ansehen was die Fans zum ersten Transfer von Markus Katzer sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Top_ League: „Hoffe das war der erste Schritt von Katzer, um in Zukunft auch in guten Ligen Ausschau zu halten. Viele Talente schaffen es nicht ganz in den Top Ligen zu überzeugen, trotzdem sind sie nicht umsonst dorthin gekommen. Deshalb ist Rapid mit einer sportlichen Führung, die immer international dabei sein will, sicher für viele Spieler eine neue Chance und interessant.“

Gunner: „Kenne den Holländer nicht, was aber bei dem Video auf abseits.at auf jeden Fall gleich mal auffällt ist, dass er sofort Vollgas nach vorne sprintet, wenn er die Kugel bekommt und Platz hat. Das taugt mir schon mal sehr, hoffentlich treibt man ihm das bei uns nicht gleich aus. Oft genug macht mich das behäbige Ballstoppen, schauen, gemütlich nach vorne traben, obwohl man 20 Meter Raum vor sich hat, narrisch bei unseren Spielern.“

AntiPessimist: „Toller Einstand von Katzer. Der Steckbrief (solide Serie A Einsätze, U21 NED) liest sich hervorragend. Die langen Highlight-Videos bestätigen vorerst das gute Gefühl. Ich glaube da haben wir jemand der auf Rechts keine Gefangenen macht. Wenn Petrovic jetzt sofort abliefern kann (wie in den Testspielen) dann sehe ich eine erste Elf ohne eindeutige Schwachstelle, das wird uns für unsere Gegner deutlich schwerer zu bespielen machen, als mit einer klaren Achillesferse auf rechts hinten. Welkom Denso, ich freu mich auf nächste Woche!“

Boidi: „Sicher ein spannender erster Transfer von Katzer, zudem out of the box (zumindest im Vergleich bisher bei Rapid). Gefällt mir. Bin schon gespannt ob man Details bezüglich Leihe erfährt.“

ImmerWiederRapidWien: „Die Frage nach einer Kaufoption ist für mich sekundär, wichtig ist einmal, einen Spieler für die Position zu haben, nachdem da drei Spieler nicht verfügbar sind und Kasius hört sich zumindest vielversprechend an, dass er das auf einem guten Niveau spielen kann. Für weitere Bewertungen muss man natürlich noch abwarten, aber für den ersten Eindruck liest sich das schon ganz gut.

Silva: „Herzlich Willkommen. Wie so oft: Am Papier schaut das gut aus. Hoffentlich kann er auch zeigen, dass es die richtige Entscheidung war.“

bw_sektionsbg: „Das ist doch ein Mega-Transfer und wirklich ein super Einstand von Katzer. Mal Ruhe von den Suderanten bitte, weil der Junge wird einschlagen.“

rp_gonzo: „Willkommen! Klingt nach einem logischen und spannenden Transfer.“

Christo: „Stellt er sich allein gemessen an unserer Liga als starker Außenverteidiger heraus, wird es wohl bereits im Sommer andere, finanzstärkere Interessenten geben. Agiert er etwas über dem Niveau von Koscelnik, wird es eine schwere Rechnung ob man für unsere Verhältnisse viel Geld ausgeben wird, sofern Koscelnik nicht gleichzeitigt abwandern sollte. Bleibt er unter den (bereits jetzt allgemein wohl hohen) Erwartungen, wird ihn keiner halten wollen. Bin gespannt und glaube eher nicht, dass er länger bleiben wird, zumindest müssten da einige Dinge gleichzeitigt eintreten. Aber erstmal herzlich willkommen in Hütteldorf, und mach uns einen guten Rechtsverteidiger bis zum Sommer.“

AC58: „Endlich wieder ein Spieler, bei dem die Spannung auf seinen 1. Auftritt bei mir groß ist.“

Team_Player: „Denso, herzlich willkommen in Hütteldorf! Positive Reaktion seitens der sportlichen Führung nachdem alle Rechtsverteidiger auf unbestimmte Zeit ausfallen.“

Gascoigne: „Klingt nach einem sehr guten Transfer, auch finanziell: Bologna trägt einen Teil des Gehalts…“

Chaostheorie: „Herzlich willkommen, auch wenn die Position aus meiner Sicht nicht die größte Notwendigkeit ist. Aber das Profil gefällt, hoffentlich in Zukunft häufiger in diese Richtung auch für andere Positionen.“

MarkoBB8: „wir hätten ohne Kasius keinen gelernten fitten Rechtsverteidiger, wüsste nicht welche Position eine höhere Notwendigkeit hätte.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der Verpflichtung von Denso Kasius.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!