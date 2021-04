Rapid-Fans: „Wenn wir unser Ding durchziehen, gewinnen wir“

In der Doppelrunde der österreichischen Bundesliga trifft der SK Rapid am Mittwochabend auswärts auf die WSG Tirol. Wir haben die Erwartungen der Rapid-Fans im...

In der Doppelrunde der österreichischen Bundesliga trifft der SK Rapid am Mittwochabend auswärts auf die WSG Tirol. Wir haben die Erwartungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, nach dem 4:0-Heimsieg über die Wattener eingeholt.

baeckerbua: „Ich würde einzig Ritzmaier vielleicht diesmal nicht starten lassen. Fand Knasmüllner nicht so schlecht, dass er weichen müsste. Demir ganz klar wieder als Joker.“

Dannyo: „Fountas ist gegen deren Spielaufbau eine superwichtige Waffe… noch dazu wenn jetzt Behounek und womöglich noch Koch ausfallen. Die musst anrennen wie der Teufel, dann ist das nach der ersten Halbzeit erledigt.“

MarkoBB8: „Schick muss auch von Beginn spielen, der ist für mich enorm wichtig für unser Flügel und Konterspiel.“

Schwemmlandla3: „Arase hat eine gute Partie gespielt gestern, den würde ich gerne wieder von Beginn an sehen. Ritzmaier und Schick können wir zusammen nicht draußen lassen, irgendwer muss die Standards schießen. Schön wenn der Trainer so wählen kann.“

Phil96: „Für Rotation gibt’s keinen Grund, weil das Wochenende sowieso spielfrei ist. Würde gern Arase & Schick auf den Außenbahnen sehen, die können a) mehr Druck im Pressing ausüben und b) mehr Tempo über die Flügel reinbringen. Außerdem hat mich Ritzmaier gestern wieder mal gar nicht überzeugt.“

chris843: „Diese Partie und die nächste sind wirklich absolut wichtig. Es sind noch 5 Spiele (15 Punkte) und wir haben einen kleinen aber feinen Vorsprung auf die Plätze 3 und 4. Ein weiterer Sieg gegen Wattens und Wolfsberg, und man könnte durch sein. Zumindest was Platz 3 betrifft. LASK und Sturm werden sich nochmals gegenseitig Punkte weg nehmen. Danach muss der LASK gegen Wattens und Sturm gegen RBS. 2 Runden, die uns wirklich extrem helfen könnten in Sachen Planungssicherheit. Daher wäre es jetzt wirklich wichtig, nochmals alles raus zu hauen.“

SandkastenRambo: „Erwarte eine komplett anders eingestellte WSG. Eine mit mehr Biss und mehr Mut nach vorne. Nochmal werden sie so eine schwache Offensivleistung nicht abliefern. Mache mir aber bei unserer Defensive derzeit keine Sorgen dass wir diesem „Druck“ nicht standhalten können. Würde gerne Arase gemeinsam mit Schick auf den Flügeln mit Demir auf der 10 sehen. Wird’s aber wohl nicht spielen und Knasi bzw. Taxi werden gemeinsam mit Kara beginnen. Zeit für Experimente wird es geben wenn Platz 2 fixiert ist. Dejan Ljubicic würde ich mal auf die Bank setzen. Hat mir die letzten Spiele gar nicht gefallen. Wirkliche Alternative sehe aber ich nicht, da wir mit Grahovac zu defensiv sind und mit Ritzmaier zu schwach im Zweikampfverhalten.“

since-1899: „Man hat beim 4:0 am Sonntag gesehen wer die bessere Mannschaft ist und so sind die Rollen auch im Auswärtsspiel verteilt. Kühbauer kann wieder frische Spieler bringen und hat vor allem im offensiven Quartett einige Optionen. Mit einer konzentrierten und fokussierten Einstellung wird Wattens wieder am Boden der Realität ankommen.“

Homegrower: „So schwach waren sie dann auch nicht, wir waren sehr konzentriert und haben bis zur Auswechslung von Max nur einmal nicht aufgepasst (und da hätte es uns eh fast erwischt). Leo war dann auch brav aber immer ein wenig unruhig, er hat seine Aufgaben in letzter Zeit schon öfter deutlich ruhiger erledigt, aber sicher nicht so leicht eher unverhofft ran zu müssen. Sonst haben wir kaum was zugelassen, defensiv war das sehr ordentlich, nur nach vorne kam halt auch von uns wenig. Ich gehe schon davon aus, dass Wattens nicht viel ausrichten wird, wenn wir unser Ding durchziehen, aber es reicht natürlich ein Konter um in Rückstand zu gelangen, Für uns geht es um sehr viel, Wattens hat nichts zu verlieren.“

