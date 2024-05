Rapid vor Verpflichtung eines Linksverteidigers

Der KURIER berichtet, dass der SK Rapid großes Interesse am Linksverteidiger Benjamin Böckle hat, der gerade in Deutschland mit Preußen Münster in die 2....

Der KURIER berichtet, dass der SK Rapid großes Interesse am Linksverteidiger Benjamin Böckle hat, der gerade in Deutschland mit Preußen Münster in die 2. Bundesliga aufstieg.

Benjamin Böckle stand im Nachwuchs von Red Bull Salzburg und verdiente sich beim FC Liefering seine ersten Sporen. Der Linksverteidiger wechselte nach 27 Partien für die Lieferinger zu Fortuna Düsseldorf, wo er 12 Mal für die zweite Mannschaft in der Regionalliga eingesetzt wurde und sieben Mal für die Kampfmannschaft in der 2. Liga antrat, wobei es sich dabei nur um Kurzeinsätze als Wechselspieler handelte.

Da er in der Saison 2022/23 in der ersten Mannschaft nur 39 Minuten lang zum Zug kam, wurde er in die 3. Liga an Preußen Münster verliehen. Dieser Wechsel tat ihm gut, da er schnell Stammspieler wurde und mit dem Klub hinter dem SSV Ulm auf Platz 2 in der Tabelle landete und somit aufstieg. Böckle absolvierte in der vergangenen Saison insgesamt 31 Partien und stand 2.332 Minuten auf dem Platz. In der 3. Liga steuerte er in 27 Einsätzen drei Assists bei.

Böckle wurde am Anfang der Saison in einem 3-4-1-2-System als linker Flügelverteidiger eingesetzt und spielte später nach der Systemumstellung auf ein 4-4-2 als Linksverteidiger in einer Viererkette.

Bei einem ersten Statistik-Vergleich mit Jonas Auer hat der aktuelle Rapid-Außenverteidiger in den meisten Bereichen die Nase vorne:

Man sieht, dass Böckle in den meisten wichtigen Metriken noch hinter Jonas Auer zurückliegt. Böckle wäre sicherlich kein uninteressantes Projekt als Backup hinter Jonas Auer oder einem Neuzugang wie Emir Karic, sollte man in Hütteldorf seine Entwicklung in der vergangenen Saison sehr positiv beurteilen und von seinem Talent überzeugt sein. Karic war ebenfalls beim SK Rapid im Gespräch und ist ablösefrei, wird aber beim Gehalt als Stammspieler bei einem Bundesliga-Verein, auch wenn dieser in die 2. Liga abstieg, vermutlich eher schwer zu erfüllende Ansprüche haben.

Böckle als Backup statt dem abgewanderten Moormann wäre eine nachvollziehbare Option, wenn Markus Katzer denkt, dass der 21-Jährige in der kommenden Saison noch einmal einen deutlichen Sprung nach vorne machen kann. Als Nummer 1 auf Rapids linker Abwehrseite, zum Beispiel bei einem etwaigen Auer-Abgang, wäre er aber aktuell vermutlich eine sehr riskante Wahl.

Fix nicht nach Hütteldorf wechseln wird der Hartberger Außenverteidiger Manuel Pfeifer, der laut KURIER vor einem Wechsel zum SK Sturm Graz steht.