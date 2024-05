Rapid und Hartberg mit Interesse an Lafnitz-Stürmer

Heute treffen der TSV Hartberg und die Wiener Austria im Playoff-Rückspiel aufeinander, bevor endgültig alle Bundesligisten in die Sommerpause entlassen werden. Für die Sportdirektoren...

Heute treffen der TSV Hartberg und die Wiener Austria im Playoff-Rückspiel aufeinander, bevor endgültig alle Bundesligisten in die Sommerpause entlassen werden. Für die Sportdirektoren der Bundesligisten wird allerdings kein Urlaub angesagt sein, denn die Kaderzusammenstellung für die kommende Saison hat natürlich Priorität.

Die Krone berichtet, dass beim TSV Hartberg einige Spieler wie Mario Kröpfl und Manfred Gollner verabschiedet werden. Mit Ousmane Diakité, Mamadou Sangaré und Ibane Bowat befinden sich einige Stammspieler im Kader, die einen auslaufenden Vertrag haben. Die Steirer würden diese Akteure gerne verlängern, was aber aufgrund der starken Leistungen und dem Interesse von anderen Klubs nicht einfach werden dürfte.

Im Artikel erfährt man aber ein interessantes Detail. Die Hartberger zeigen Interesse am Lafnitzer Offensivspieler André Leipold haben, der in der vergangenen Saison in der 2. Liga 13 Tore und drei Assists beisteuerte und damit auf starke 16 Scorerpunkte kam. Allerdings soll der SK Rapid ebenfalls an dem 22-jährigen Deutschen interessiert sein.



Quelle: Wyscout S.p.a.

Wie man an Leipolds Heatmap sehen kann, agierte der 22-Jährige in dieser Saison auf dem rechten Flügel der Lafnitzer. Er war dabei unumstrittener Stammspieler und kam in der Liga auf starke 2.509 Minuten Einsatzzeit. Seine beste Partie spielte er gegen die zweite Mannschaft des SK Sturm, als er beim 5:2-Sieg drei Tore und einen Assist beisteuerte:

Nach dem Abgang von Nicolas Kühn gelang es dem SK Rapid nicht den rechten Flügel halbwegs gleichwertig zu ersetzen. Winter-Neuzugang Christoph Lang ist ein anderer Spielertyp, der nicht so viele Chancen wie der zu Celtic abgewanderte deutsche Legionär kreieren konnte und seine Stärken eher in anderen Bereichen hat. Der SK Rapid steht vor der Verpflichtung von Louis Schaub, der sowohl auf dem rechten als auch auf dem linken Flügel spielen kann. Ansonsten hat man vorwiegend junge Spieler im Kader, die einiges an Potential aufweisen, aber erst beweisen müssen, dass sie es abrufen können. Auch Andre Leipold würde in diese Kategorie fallen und wäre eventuell auch eine starke vorläufige Option für die zweite Mannschaft des SK Rapid, die gerade den Meistertitel in der Regionalliga Ost feierte und in der kommenden Saison in der zweiten Liga agiert.

Auffallend bei André Leipold sind jedenfalls die hohe Anzahl an Dribblings. Im Schnitt geht er 5.6 Mal pro 90 Minuten in ein Eins-gegen-Eins-Duell und weist dabei eine Erfolgsquote von 50.91% auf. Die meisten Spieler die in dieser Wertung vor ihm liegen, weisen weit weniger Spielzeit auf. In absoluten Zahlen liegt er bei den Dribblings mit 165 Stück in der vergangenen Saison auf Platz 2. Bei den progressiven Läufen liegt er mit 2.44 pro 90 Minuten auf Platz 14 in der Liga, wobei er auch hier bei den absoluten Zahlen weiter vorne liegt, in diesem Fall auf Platz 4 liegt.