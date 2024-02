Das sagen die Rapid-Fans über den Neuzugang Isak Jansson

Der SK Rapid verpflichtete gestern mit Isak Jansson einen jungen Flügelstürmer, da man nach dem Verkauf von Kühn und den Verletzungen von Gale und...

Der SK Rapid verpflichtete gestern mit Isak Jansson einen jungen Flügelstürmer, da man nach dem Verkauf von Kühn und den Verletzungen von Gale und Strunz reagieren musste. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Transfer sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Chaostheorie: „Hab ein gutes Gefühl bei diesem Transfer. Das Spielerprofil gefällt mir, willkommen beim geilsten Club der Welt. Finde ich gut, dass Katzer die Überlegung hinter diesem Transfer erklärt und auch auf Daten und Spielstil Bezug nimmt. Sollten die Beschreibung einigermaßen passen, dann haben wir einen spannenden Spieler geholt. Daran werde ich unser Scouting messen.“

Stanley-Stiff: „Herzlich willkommen in Hütteldorf. Skandinavier waren – bis auf unseren isländischen Freund – zumeist bärenstarke Verstärkungen in Wien-West. Hoffe er tritt in diese, und nicht in die isländischen Fußstapfen.“

EricTheKing: „Perfekter Ersatz für Kühn. Ein weiterer non-scoring winger. Ich höre schon auf. Es möge ihm der Knopf bei uns aufgehen.“

FloRyan: „Herzlich Willkommen bei uns, Isak Jansson! Die Vertragsgestaltung mit Leihe plus Kaufoption gefällt mir sehr. Ich freu mich darauf ihn für uns spielen zu sehen! Er hatte 2020/2021 eine starke Saison als sehr junger Spieler in Schwedens erster Liga. Hoffentlich kann er bei uns an diese Saison anschließen.“

TheMichii: „Na hoffentlich schon am Sonntag in Wolfsberg dabei. Je mehr Optionen, desto besser für unsere Chancen fürs obere Playoff. In der Theorie auch ein weiterer Konkurrent für Mayulu um seinen Platz auf der Bank.“

moerli: „Hoffe das Zivkovic nicht den Kaderplatz verliert von den drei Offensiv-Spielern auf der Bank. Hoffe, dass uns Isak echt verstärken wird und wenn ja dass die Kaufoption nicht zu hoch ist.“

Bronaldo: „Herzlich Willkommen, hoffentlich kannst du was reißen. Mit Grüll, Lang, Seydi, Zivkovic und Jansson hat man jetzt genug Optionen am Flügel. Sollte uns variable genug machen.“

Sterz: „Mich erinnert er auch sehr stark an Kühn. Er ist erst der zweite Schwede der für Rapid spielt. Gut vorstellbar, dass ihm bei Rapid der Knopf aufgeht.“

SCR-1899: „Die Kommentare von den Spaniern sind schon mal positiv, zumindest wollten die nicht, dass er geht. Herzlich Willkommen Isak und zeig was du draufhast!“

Batigol_7: „Die Erwartungshaltung ist wohl etwas niedrig, da kann er eh nur gewinnen – die KO ist wohl leistbar, ich hoff, er explodiert dermaßen, dass die Kaufoption ein no-brainer wird.“

Pivarnik: „Entscheidungsfindung als Schwäche….Herzlich willkommen in Österreich! Aufgrund der Stats sind zumindest die Erwartungen nicht zu hoch.“

irgendeiner: „Mir fehlt immer noch ein Linksverteidiger und eine gute Alternative zu Burgstaller, sonst bin ich überzeugt, dass wir mit dem Kader um den 3. Platz spielen können müssen.“

Zarael reloaded: „Die Erwartungshaltung und Euphorie ist gering, wodurch der Spieler auch leichter mit Leistung überzeugen kann. Zumindest gefühlt funktionieren bei uns Spieler besser, bei denen ein Großteil des Anhangs bei der Verpflichtung skeptisch ist.“

_UndertakeR_: „Kann natürlich wie vermutlich (fast) jeder nichts über ihn sagen, aber hoffe, dass er Gale nicht nur ersetzt, sondern ein Upgrade ist. Durch die Kaufoption passt der Deal ganz gut.“

Boidi: „Herzlich Willkommen. Kann nichts zu ihm sagen die Stats sind nicht so berauschend, die Beschreibungen klingen dafür spannend. Ein Spieler der auf der Linie „picken“ bleibt hat auf alle Fälle mal gefehlt. Mit der Vertragsgestaltung kann man nicht viel falsch machen, gut gemacht von Mecki.“

ImmerWiederRapidWien: „Ich kenne den Spieler natürlich auch nicht, aber es liest sich zumindest so, als hätte man auf Gales Verletzung mit einem ähnlichen Spielertypen reagiert, also, dass man so einen Spielertypen im Kader haben will und auch nicht blind irgendwen geholt hat.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare zu Rapid-Neuzugang Isak Jansson.