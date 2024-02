Isak Jansson wechselt zum SK Rapid

Der SK Rapid reagiert auf die Verletzungsmisere in der Offensive (Thierry Gale & Oliver Strunz fallen bekanntlich monatelang aus) und wird noch einmal auf...

Der SK Rapid reagiert auf die Verletzungsmisere in der Offensive (Thierry Gale & Oliver Strunz fallen bekanntlich monatelang aus) und wird noch einmal auf dem Transfermarkt tätig: Mit Isak Jansson kommt ein mehrfacher schwedischer Nachwuchsteamspieler vorerst leihweise bis Saisonende nach Hütteldorf.

Der seit 31. Jänner 22-jährige Offensivspieler kam im Sommer 2022 von Kalmar FF. Für den schwedischen Meister von 2008 absolvierte er ab 2019 fast 70 Spiele in der „Allsvenksan“, der höchsten Spielklasse seines Heimatlandes. Sieben Mal konnte sich der offensiv variabel einsetzbare Jansson dabei in die Schützenliste eintragen, ehe er im vorletzten Sommer zum FC Cartagena wechselte. Für die schwarz-weißen Hafenstädter bestritt er seither 45 Einsätze (drei Treffer) in der zweithöchsten spanischen Spielklasse und weitere fünf im Pokal, der legendären Copa del Rey, zuletzt Anfang des Jahres bei einer 1:2-Heimniederlage nach Verlängerung gegen den FC Valencia.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer zum letzten Neuzugang dieses Transferfenster:

„Wir sehen großes Potential bei Isak Jansson, der bereits im Alter von 17 Jahren sein Profidebüt feiern konnte und in über 20 Nachwuchsländerspielen zum Einsatz kam. Er ist auf beiden Flügelpositionen, aber auch als zweite Spitze einsetzbar und bringt viel Dynamik, Speed und eine gute Mentalität mit. Statistische Auswertungen belegen, dass er in einigen Bereichen, beispielsweise bei den erfolgreichen Dribblings, im absoluten Top-Bereich der einstigen Segunda Division liegt. Wir sind zuversichtlich, dass er bei uns auch auf längere Sicht eine Verstärkung sein kann, und konnten uns mit seinem aktuellen Verein auch auf eine Option für eine Fixverpflichtung über den Leihzeitraum hinaus verständigen. So wie unser Coach Robert Klauß, der in die Personalentscheidung voll eingebunden war, freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Isak Jansson.“

Neo-Rapidler Isak Jansson, der künftig die Rückennummer 22 tragen wird, selbst sagt:

„Ich freue mich wirklich künftig für diesen großen Klub vor seinen fantastischen Fans spielen zu dürfen. Ich bin sicher, dass wir künftig schöne Momente gemeinsam erleben können und bin schon sehr gespannt auf die Zukunft und vor allem das erste Heimspiel im Allianz Stadion.“

Spieler aus skandinavischen Ländern haben beim SK Rapid in unterschiedlichen Dekaden einprägsame Spuren hinterlassen, man denke nur an die Legenden Jonny Bjerregaard (Dänemark), Jan Aage Fjørtoft (Norwegen) oder Markus Heikkinen (Finnland). Jansson ist erst der zweite Schwede beim SK Rapid, sein Vorgänger hieß Sven Lindman und brachte es in der Saison 1968/69 auf fünf Treffer in 21 Pflichtspielen.

Pressemeldung, SK Rapid