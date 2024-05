SK Sturm: Bleibt Biereth in Graz und Teixeira in Magdeburg?

Der 21-jährige dänische Stürmer Mika Biereth hatte einen großen Anteil am Meistertitel des SK Sturm. Die Blackies wollen den Arsenal-Leihspieler nun fix verpflichten. Dafür...

Der 21-jährige dänische Stürmer Mika Biereth hatte einen großen Anteil am Meistertitel des SK Sturm. Die Blackies wollen den Arsenal-Leihspieler nun fix verpflichten. Dafür könnte ein verliehener Stürmer in Deutschland bleiben.

Der KURIER berichtet, dass sich der SK Sturm Graz um eine fixe Verpflichtung von Mika Biereth bemüht. Sportdirektor Andreas Schicker, der wohl auch aufgrund von geschmacklosen Fanprostesten Hoffenheim absagte und beim SK Sturm Graz bleiben wird, weiß die Qualitäten des Angreifers zu schätzen. Biereth steuerte in 22 Spielen neun Treffer und vier Assists für die Grazer bei, ist aber auch aufgrund seiner Spielweise ein sehr wichtiger Spieler, da er unentwegt die Gegner attackiert und ein sehr unangenehmer Gegenspieler ist.

Auch aufgrund der Sarkaria-Verletzung hatte der SK Sturm in dieser Saison im Sturmzentrum bis zur Biereth-Leihe nicht diese Dominanz wie in den vergangenen Saisonen, als mit Rasmus Højlund und Emanuel Emegha zwei physisch extrem starke Spieler die gegnerischen Strafräume unsicher machten.

Dass der SK Sturm dennoch Meister wurde, lag in erster Linie an den torgefährlichen Mittelfeldspieler. Kiteishvili, Horvat und Prass waren in der Liga vereinsintern die besten Torschützen der Grazer.

Kommende Woche wartet ein Termin mit dem Arsenal FC auf Andreas Schicker, der hofft, dass die Gunners einen Preis für den Stürmer festlegen, der für die Grazer machbar ist: „Wir können unsere Grenzen für so einen Spieler etwas nach oben schieben“, sagt der Sportchef gegenüber dem KURIER, der vermutet, dass die Grazer bereut wären etwa drei Millionen Euro für den Dänen zu bezahlen.

Genau entgegengesetzt sieht die Lage bei Bryan Teixeira aus. Der Angreifer aus Kap Verde hatte bei den Blackies wenig Aussicht auf Spielzeit und wurde an den FC Magdeburg verliehen. Dort fehlte er in den ersten Partien verletzungsbedingt, spielte sich dann aber gegen Ende der Saison in die Startaufstellung und schoss in neun Einsätzen immerhin zwei Tore, wobei seine Leistungskurve deutlich nach oben zeigte. Der Zweitligist, der in der Tabelle auf dem 14. Platz landete und den Klassenerhalt schaffte, möchte nun Teixeira laut dem Kicker gerne fix verpflichten.