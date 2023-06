So denken die Rapid-Fans über Neuzugang Matthias Seidl!

Der SK Rapid gab am Dienstag die Verpflichtung des Mittelfeldspielers Matthias Seidl bekannt. Wir haben uns unter den Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs...

Der SK Rapid gab am Dienstag die Verpflichtung des Mittelfeldspielers Matthias Seidl bekannt. Wir haben uns unter den Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum umgehört, was sie sich vom 22-Jährigen erwarten.

Boidi: „Seidl ist sicherlich ein Kicker den man holen muss, wenn man die Chance dazu hat. Der gesuchte Spieler im Zentrum der unser Spiel strukturiert, ist er halt wieder nicht. Außerdem sind wir jetzt auf der Zehn quantitativ schon ordentlich voll. Ich hoffe Mecki hat da einen guten Plan.“

LaDainian: „Ich find diesen Transfer richtig, richtig geil. Kenner bevorzugen Seidl.“

Phil96: „Richtig guter Kicker, wurde nicht umsonst Spieler der Saison in der Liga Zwa. Dazu einer, der ordentlich Torgefahr ausstrahlt und auch aus der zweiten Reihe schießen kann, zwei Fähigkeiten, die uns im offensiven Mittelfeld letztes Jahr ziemlich abgegangen sind. Gegen den Ball auch sehr lästig, was auch immer von Vorteil ist! Ich freu mich auf ihn, auch wenn bei Transfers von kleineren Vereinen immer ein Fragezeichen dahinter ist, und wir jetzt wohl im offensiven Mittelfeld auch noch den einen oder anderen Abgang sehen werden!“

Cäptn Balu: „Am Papier ein spannender Spieler. Alter und Leistungsdaten passen – anscheinend aber nicht der gesuchte 6er für gepflegten Spielaufbau. Mittlerweile hat man für die 3 Positionen im zentralen Mittelfeld gefühlt 8-9 Spieler, wo leider derzeit keiner den Unterschied ausmacht.“

Jonny Weissmüller: „Super Transfer, auch wenn er aus Liga 2 kommt ist er qualitativ über unseren Kapazunder a la Kerschbaum, Greil und Co. zu stellen. Wird uns definitiv helfen. Jetzt noch 2 Leihspieler mit Kaufoption, ein Erfahrener für die 8 und ein Perspektivmann für links hinten und ich bin vorerst zufrieden.“

schleicha: „Na dann herzlich Willkommen Hias – denke auch, dass er bei uns deutlich mehr „Land“ sehen wird als bei Sturm. Wir haben praktisch auf LA/OM/RA Bedarf für einen Spieler der dort aushelfen kann bzw. im offensiven Mittelfeld eventuell sogar recht früh in Richtung Stammelf schielt. Mal schauen wozu es am Ende dann tatsächlich reicht – Rapid ist schon eine andere Hausnummer als alles was er bisher so gesehen hat.“

pironi: „Der Transfer gefällt mir. Die Statistik ist top, er hat viele Tore erzielt, obwohl er gar kein Stürmer ist. Und was ich so gelesen habe, soll er eine sehr gute Einstellung haben. Das hat auch Rangnick angemerkt, der ihn auf die Abrufliste gegeben hat, welcher Kicker aus Österreichs zweiten Liga hat das noch geschafft? Das sagt schon einiges aus über einen solchen Spieler.“

Homegrower: „Transfer sehr in Ordnung, bitte ankommen lassen und nix Übermenschliches erwarten, nicht wenig spielt sich auch im Kopf ab. Potential auf alle Fälle vorhanden.“

flonaldinho10: „Nach dem zweit- also auch noch den drittbesten Scorer der 2. Liga geholt, beide noch dazu relativ jung. Hörts sich am Papier mal nicht schlecht an, aber ich würde beiden zumindest ein halbes Jahr geben um sich ans Bundesliga-Niveau zu gewöhnen. Das haben z.B. Kara und Tabakovic auch gebraucht und die waren bereits älter.“

Top_League: „Freu mich, dass man ihn verpflichten konnte bzw hat. Ein toller Spieler mit enorm viel Selbstvertrauen und endlich ein Typ, der aus allen Lagen schießen kann und wird. Zu viel erwarte ich mir mal nicht, eh klar, aber könnte schon aufgehen und ein wichtiger Spieler werden. Mittlerweile bin ich sehr zufrieden, was die Neuzugänge betrifft, wenn man die aktuelle Lage betrachtet. Wenn noch ein guter Transfer fürs zentrale, defensive Mittelfeld gelingt (der angeblich laut vielen Bekannten ein Legionäre sein soll), muss man auch mal zufrieden sein.“

Zanetti: „Ich kenne Seidl nur aus seinen Highlight-Videos. Er spielt offenbar sehr mutig und riskiert viel im Abschluss, was gut zu Rapid passt und bei Rapid hoffentlich andere Spieler mitreißt. Allerdings ist Geduld angebracht, ob er beim höheren Tempo auch in die gleichen Räume und zu diesen Abschlüssen kommt, wird ein Experiment.“

Ruud Gullit: „Super Transfer wie ich finde, und genau die Art Spielertyp, die es im zentral offensiven Mittelfeld braucht. Einziges Manko ist glaub ich sein Antritt und Tempo, ich hoffe das reicht aus um auch in der ersten Liga zu bestehen. Technik, Ballbehandlung, Abschluss ist sehr fein und erinnert mich auch ein wenig an Schaub. Ideal für die 10!“

Lichtgestalt: „Low risk, high reward. Sehr guter Move meiner Meinung nach.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.