Statistiken zur Saison 2019/20: Tore und Expected Goals

Nachdem die 32 Spieltage der Saison 2019/20 in der österreichischen Bundesliga absolviert sind, wollen wir uns in dieser Serie zahlreiche interessante Statistiken ansehen. Wir starten mit den besten Torschützen und sehen uns dazu auch die Expected-Goal-Werte an. Welche Spieler liefen nach dem xG-Modell über der Erwartung, welche Kicker ließen nach diesem Modell zu viele Chancen aus? Alle Grafiken und Statistiken stammen von Wyscout S.p.a und lassen sich per Mausklick vergrößern.

In der nachfolgenden Grafik sehen wir die Top-20-Torschützen der Saison 2019/20. WAC-Stürmer Shon Weissman entpuppte sich als wahrer Glückgriff und erzielte 30 Tore, wobei er nur einen Treffer per Elfmeter erzielte. Damit übertraf er den besten Schützen der Saison 2018/19, den Salzburger Munas Dabbur, gleich um zehn Tore! Man muss in die Saison 2014/15 zurückblicken, um einen Torschützenkönig zu finden, der ebenfalls auf 30 Tore oder mehr kam. Jonathan Soriano erzielte damals 31 Treffer, wobei man allerdings beachten muss, dass der Spanier 36 statt 32 Spieltage die Gelegenheit hatte sein Torkonto aufzufüllen.

Eine weitere große Überraschung ist sicherlich der quirlige Rapid-Angreifer Taxi Fountas, der mit 19 Treffern dritter in der Torschützenliste ist. Der 24-jährige Grieche erzielte bis zu dieser Spielzeit nie mehr als vier Treffer pro Saison, weshalb eine derartige Leistungsexplosion nur schwer vorauszusehen war. Ähnliches gilt für den Salzburger Patson Daka, der mit 24 Treffern seinen Marktwert in die Höhe schrauben konnte, zumal er bis dato so wie Fountas nie mehr als vier Tore in einer Saison erzielte. Selbst für den FC Liefering, der eine Spielklasse unter der Bundesliga angesiedelt ist, erzielte er vormals in insgesamt 27 Einsätzen nur sechs Saisontore.

Interessanter wird es nun mit den Expected-Goal-Werten der einzelnen Spieler. Es liegt auf der Hand, dass die Top-Torschützen diese Werte meistens übertreffen, da sie sonst nicht so weit vorne in der Torschützenliste zu finden wären. Weissman kam mit im Schnitt zu erwartenden 21.09 Treffer in dieser Saison ebenfalls auf den höchsten xG-Wert und übertraf diesen noch um neun Treffer. Taxi Fountas nutzte die vorhandenen Chancen besonders effektiv und übertraf seinen xG-Wert von 8,41 gleich um mehr als zehn Tore.

Die einzigen Spieler unter den Top-20 dieser Wertung, die unter Erwartung oder (fast) genau mit der gleichen Erwartung nach dem xG-Modell trafen und bei besserer Chancenauswertung durchaus mehr Treffer erzielen hätten können sind Zlatko Dedic (xG=13.76, 12 Tore) Hee-chan Hwang (xG=11.9, 11 Tore), Michael Liendl (xG= 8.03, 8 Tore), Marko Raguz (xG=7.71, 7 Tore), Martin Pusic (xG=6,63, 5 Tore) und Jodel Dossou (xG=6.6, 6 Tore).

