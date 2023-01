Statistiken zur Winterpause: Burgstaller extrem präsent im gegnerischen Strafraum

Während der Winterpause wollen wir zahlreiche Aspekte der ersten 16 Runden für euch analysieren. Heute sehen wir uns an welche Spieler die meisten Ballberührungen...

In einem unserer ersten Statistik-Teile dieser Serie stellten wir fest, dass Guido Burgstaller von allen Spielern der österreichischen Bundesliga in dieser Saison den höchsten xG-Wert aufweist. Insofern ist es nicht allzu überraschend, dass er, als klassischer Mittelstürmer, die meisten Ballberührungen im gegnerischen Strafraum aufweist.

Erstaunlich ist aber dennoch der Vorsprung auf die Konkurrenz:

Guido Burgstaller kam in den ersten 16 Runden auf 89 Ballberührungen im gegnerischen Strafraum und hatte damit in dieser Zone 23 Ballberührungen mehr als der Spieler auf Platz 2 in dieser Statistik. Hier finden wir eine weitere Überraschung, da LASK-Legionär Keito Nakamura kein Mittelstürmer ist, sondern über den linken Flügel kommt. Dies gillt auch für die auf Platz 5 und 6 liegenden Bryan Teixeira und Marco Grüll.

Es gibt allerdings einen Spieler, der wahrscheinlich vor Burgstaller gelandet wäre, wenn er sich nicht verletzt hätte. Auf Platz 12 liegt der Salzburger Fernando, der in der laufenden Saison nur 531 Minuten im Einsatz war.

Sieht man sich die Wertung der meisten Ballberührungen im Strafraum je 90 Minuten an, dann liegt der Brasilianer auf Platz 1.

Fernando kommt hier auf starke 7.46 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum pro 90 Minuten. Dies ist ein sehr starker Wert bei dem es interessant wäre zu wissen, ob er diesen über die gesamte Saison aufrecht erhalten hätte können. Aber auch der Wert von Guido Burgstaller kann sich sehen lassen, wenn man die Zahlen mit den Spitzenwerten der vergangenen Saison vergleicht: