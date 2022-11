Statistiken zur Winterpause: Fitz und Auer mit höchsten xA-Werten

Aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar legt die österreichische Bundesliga eine lange Winterpause ein. Es bleibt somit genügend Zeit sämtliche Aspekte der ersten 16 Runden...

Aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar legt die österreichische Bundesliga eine lange Winterpause ein. Es bleibt somit genügend Zeit sämtliche Aspekte der ersten 16 Runden zu analysieren. Heute wollen wir uns den Vorlagen widmen und uns die Expected-Assists-Werte der Spieler ansehen. Alle Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern.

Gestern analysierten wir die Expected-Goal-Werte, bei denen Rapid-Stürmer Guido Burgstaller ganz vorne lag.

Bei den Expected Assists befindet sich ein Austria-Kreativspieler auf Platz 1, gefolgt von einem jungen Außenverteidiger des SK Rapid, der insbesondere in den letzten Runden deutlich besser wurde.

Dominik Fitz war in den ersten 16 Runden wahrscheinlich insgesamt der auffälligste Spieler der Wiener Austria. Der kreative Mittelfeldspieler steuerte in den ersten 16 Runden neben sechs Toren auch 5 Assists bei und liegt damit gemeinsam mit Klagenfurt-Spieler Sinan Karweina auf dem geteilten zweiten Platz. Nur Lustenau-Legionär Bryan Teixeira schaffte einen Assists mehr.

Interessant ist aber der Blick auf die Expected Assists, da die Vorlagengeber hier nicht so sehr von den Verwertungskünsten ihrer Mitspieler abhängig sind. Der xA-Wert misst die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Pass zu einer Torvorlage wird. Dabei werden mehrere Faktoren berücksichtigt, darunter beispielsweise die Art des Passes, der Endpunkt des Passes und die Länge des Passes.

Die beiden oben erwähnten Teixeira und Karweina dürfen sich bei ihren Mitspielern bedanken, da diese ihre Vorlagen extrem effizient verwerteten. Teixeira kommt bei seinen sechs Assists nur auf einen xA-Wert von 2.76. Noch ein wenig deutlicher fällt die Diskrepanz bei Karweina auf, der bei fünf Assists auf einen xA-Wert von 1.55 kommt, womit er nicht einmal in den Top-30 liegt.

Neben Dominik Fitz ist Rapid-Außenverteidiger Jonas Auer der einzige Spieler, der über einen xA-Wert von 4 kommt. Bei einem Expected-Asssist-Wert von 4.22 kamen letztendlich jedoch nur zwei tatsächliche Assists zustande, was daran liegt, dass seine Mitspieler die sich botenden Vorlagen insgesamt ineffektiv nutzten. Jonas Auer zeigte insbesondere in den letzten Spielen vor der Winterpause starke Leistungen und präzise Flanken.

Nach Stefan Nutz liegt Thorsten Schick auf Platz 4. Der 32-Jährige ist in dieser Hinsicht ein Phänomen, da er seit er in Hütteldorf aufschlug von den Fans aufgrund seiner manchmal lasch wirkenden Spielweise immer wieder kritisiert wurde, aber dennoch konstant seine Scorerpunkte abliefert. In insgesamt 125 Spielen für den SK Rapid steuerte er immerhin 33 Assists bei. Auch bei den Expected Assists ist er immer vorne dabei, so auch diesmal, wo er für den xA-Wert von 3.30 nur 730 Minuten und damit fast die Hälfte weniger als die Top-3 vor ihm benötigte.

In der Saison 2020/21 stand Schick mit einem xA-Wert von 12.02 am Ende der Saison sogar ganz oben. Michael Liendl, der in dieser Wertung immer unter den Top 3 zu finden war, lag auf dem zweiten Platz. In der vergangenen Saison lag Liendl auf Platz 1 vor Jantscher und Grüll. Schick schaffte es als einziger Spieler mit weniger als 2.000 absolvierten Spielminuten in die Top 10.