Sturm-Fans: „Großes Kompliment an Schicker, Ilzer und die Mannschaft“

Der SK Sturm beendete die Saison am starken dritten Tabellenplatz, wobei der Trend in den letzten Wochen stark nach oben zeigte. Wir wollen uns...

Der SK Sturm beendete die Saison am starken dritten Tabellenplatz, wobei der Trend in den letzten Wochen stark nach oben zeigte. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur abgelaufenen Spielzeit sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

wama: „Selbst ein wirklich bemühter Optimist wie ich hat es nicht wirklich für realistisch gehalten, was Sturm da in dieser Saison bislang abgeliefert hat. Rang 3 am Ende ist es also geworden, das ist nach dem übernotwendigen Totalumbruch letzten Sommer ganz einfach sensationell, konnte niemand erahnen. Dafür gibts ein riesiges Kompliment an alle Beteiligten. Schicker, dem ich das ehrlich gesagt anfangs nicht zutraute, hat sich offensichtlich wirklich so einiges abgeschaut, gelernt bei Kreissl, sich selbst als Person auch irrsinnig weiterentwickelt, sehr viele richtige Entscheidungen getroffen, entscheidende Weichen gestellt, angefangen bei der für Sturm goldrichtigen Wahl des Trainerteams, der deutlichen Kaderverjüngung und letztlich der Zusammenstellung eines absolut lernwilligen, kampfkräftigen Kaders, der natürlich schon die Mithandschrift Ilzers trug. In 31 Partien gab es nicht einmal eine Handvoll Spiele, die man als mies oder misslungen bezeichnen konnte. Im Gegenteil, man hatte stets schon eine riesige Vorfreude, dieser sehr laufbereiten, überwiegend toll eingestellten Mannschaft dabei zuzusehen, wie sie immer besser zusammenspielte, harmonierte, füreinander ackerte, sich vor niemanden versteckte, ihr Spielsystem durchzog. Yeboah schon vor dem oberen Playoff zu holen war Gold wert, weil er endlich Tempo vorne reinbrachte, das bis dahin fehlte, der im Sommer folgende Sarkaria-Transfer, ein Ilzer-Wunsch, sollte auch perfekt ins Team passen. Man darf sich also auf einen geilen auch internationalen Sommer und Herbst vorfreuen, den zumindest ich mir im Stadion sicher nicht entgehen lassen werde.“

SteirAIR: „Schicker soll ja mit seinen Präsentationen alle vom Hocker gehaut haben. Nicht umsonst wurde dann so ein „unerfahrener“ Mann installiert. Er hat dann Ilzer geholt. Da wusste man aber schon ungefähr was man bekommt. Wichtig wird sein, den Verein auch zu unterstützen und den Weg weiterzugehen, auch wenn es mal einen Hänger gibt.“

StunningSteve: „Zu Beginn der für mich wichtigste Punkt, sogar noch wichtiger als die Endplatzierung: Es macht wieder Spaß Sturm zu sehen. Wir wollen Sturm sehen! Betrachtet man im Rückblick das OPO letzte Saison waren die Spiele mehr Pflichtprogramm ohne Freude, oftmals ein Gefühl der Gleichgültigkeit wenn man wieder mal eine drüber bekommen hat. Heuer ist endlich wieder die Anspannung und die Vorfreude vor den Spielen zurück. Die positive Stimmung im und um den Verein hat die Mannschaft sicher beflügelt. Man erkennt eine klare Linie im System Ilzer. Die Defensive wurde umgehend stabilisiert, man erhält mit 34 Gegentoren die zweitwenigsten in der Liga. Während man sich im Herbst vor allem auf das schnelle Umschalten konzentriert hat, gewann die spielerische Komponente im Frühjahr im mehr an Bedeutung. Auch bedingt dadurch, dass uns nicht mehr die Räume wie im Herbst gegeben wurden. Man hat deutliche Fortschritte gemacht, wenn man das Spiel gestalten muss, sind einige feine Kombinationen dabei. Gegen Gegner die rund um den eigenen Strafraum verteidigen, gibt es aber durch aus noch Potential nach oben. Mein persönlicher Rising Star ist Fitnesscoach Marco Angelar. Man sieht am Feld eine Mannschaft die auch in der 90. Minute noch nachlegen kann, besonders in Erinnerung bleibt mir dabei das 0:4-Auswärtssieg bei der Austria als auch noch in der Nachspielzeit attackierte als ginge es um den Sieg. Kein Vergleich zu letztem Jahr als man nach 70 Minuten stehend KO war.“

Johnnie Gunther: „Heuer war es eine echte Mannschaft, die am Platz gestanden ist, egal welche Spieler begonnen haben. Die kämpfen bis zum Umfallen und bis der Schiri abpfeift. Aus schwächeren Phasen (Frühjahr 21) hat man sich so selber wieder rausgezogen. Dass diese Mentalität wieder im Verein ist, ist allen Verantwortlichen, Trainern, Funktionären und natürlich den Spielern – sehr hoch anzurechnen. Aufgrund der teilweise mageren letzten Jahre, wo oft wenige Dinge gleichzeitig richtig gut gelaufen sind, lässt sich diese außergewöhnliche Saison gut einordnen. Es werden wieder dürftigere Zeiten kommen, aber für den Moment tut es richtig gut, dass in quasi allen Bereichen gut gearbeitet wird und sogar noch Luft nach oben ist.“

Pepi_Gonzales: „Wenn ich es richtig im Kopf habe sind wir das gefährlichste Team nach Freistößen. Auch hier gebührt Ilzer ein Kompliment. Die Standards sind endlich wieder ein positiver Faktor bei uns. Einige enge Spiele konnten gerade deswegen zu unseren Gunsten gelenkt werden. Dabei möchte ich anmerken, dass wir zweikampftechnisch sowieso schon zu einer Macht geworden sind. Aber in der Luft ist es nochmals eindrucksvoller. Wir haben mit Stankovic, Wüthrich und Geyerhofer drei Spieler im Kader welche über 70% ihrer Luftduelle gewinnen. Geyerhofer sogar 86%.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare zur abgelaufenen Saison des SK Sturm.