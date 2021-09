Sturm-Fans: „Können entspannt in Hütteldorf auftreten“

Der SK Sturm befindet sich in dieser Saison in einer hervorragenden Verfassung, was erst wieder beim Kantersieg gegen die WSG Tirol vergangenes Wochenende unter...

Der SK Sturm befindet sich in dieser Saison in einer hervorragenden Verfassung, was erst wieder beim Kantersieg gegen die WSG Tirol vergangenes Wochenende unter Beweis bestellt wurde. Nun treffen die Blackies auswärts auf den SK Rapid, der im Cup gegen die Admira über 120 Minuten marschieren musste. Was erwarten sich die Sturm-Fans von diesem Spiel? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum .

Ozzarp: „Ein Punkt wäre ok, drei wären top. Man kann ohne Druck aufspielen und in dem Fall vielleicht einmal die Rapid-Taktik mit Abwarten probieren, wobei gerade, wenn du die „Techniker“ um Max Hofmann anpresst vermutlich das ein oder andere Geschenk entsteht.“

Chr1s: „Selbst wenn wir nicht gewinnen sollten, wäre es auch kein Beinbruch. Den Luxus haben wir uns mit einer guten Hinrunde erspielt.“

prep0an: „Gegen Rapid ist immer was anderes, da ist komplett egal mit welchen Vorzeichen die Teams zusammentreffen. Ich wünsche mir eine Machtdemonstration, ich glaube aber es wird ein knappes Spiel, das wieder durch eine VAR-Entscheidung in eine Richtung kippen wird. Also, 2:2 und mindestens ein Ausschluss.“

wayfarer1501: „Auf Grüll muss man aufpassen. Wenn wir konzentriert auftreten rechne ich mir viel aus- zumindest einen Punkt.“

steinzeit: „Dieses Kühbauer-Team wirkt jetzt nicht unschlagbar, ob müde oder munter, denen fehlt es schlicht und ergreifend an spielerischen Mitteln. Natürlich kann man jederzeit dumm gegen diese Jammertruppe verlieren, wie eigentlich gegen jeden Gegner, aber die Favoriten (für mich) sind eindeutig wir und so sollte man auch auftreten. Mit breiter Brust wird es ein schöner Sonntag, davon bin ich überzeugt!“

Jaisinho: „Weder sehe ich da eine „Jammertruppe“, noch uns als „eindeutigen“ Favoriten. Wir sollten dann schon am Boden bleiben. Spiele in Wien gegen Rapid sind und waren stets eigene Kapitel.“

lovehateheRo: „Mehr als doppelt so viele Punkte wie Rapid nach neun Runden wäre schon sehr fein.“

soulbro82: „Ich hoffe man zeigt kein Mitleid mit den von Schicksalsschlägen geplagten Rapidlern. Solide Leistung zeigen und konsequent drüberfahren.“

Black-White1909: „So entspannt habe ich wohl noch nie einem Spiel in Wien entgegengeblickt. Sieg wäre ein Wahnsinn, X passt auch und selbst wenn wir verlieren ist es überhaupt kein Beinbruch, in der Tabelle bleiben wir trotzdem ziemlich alleine auf Platz 2.“

killver: „Wäre so ein typisches Spiel wo wir Favorit sind, und der Gegner bissl in der Krise, und wir es dann verlieren. Aber die Zeiten können sich ja ändern.“

User1234: „War selten so entspannt vor einem Rapid Spiel, hoffe die Mannschaft ist nicht entspannt aber kann eine gewisse Lockerheit auf den Platz bringen, für uns ist es quasi ein Bonusspiel, jeder Punktegewinn wäre top, ein Sieg wäre das Sahnehäubchen. Generell möcht ich aber weiter dabei bleiben, dass für mich die Leistung über dem Ergebnis steht und die Leistungen waren in den letzten Wochen bis auf ein paar Ausnahmen wirklich überzeugend.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Meinungen der Sturm-Fans vor dem Meisterschaftsspiel gegen den SK Rapid.

