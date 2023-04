Sturm-Fans: „Mit so vielen hohen Bällen reißt du gegen Salzburg nichts!“

Sturm Graz wurde mit der 0:2-Heimniederlage gegen Red Bull Salzburg wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt und verpasste den möglichen Sprung an die...

Sturm Graz wurde mit der 0:2-Heimniederlage gegen Red Bull Salzburg wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt und verpasste den möglichen Sprung an die Tabellenspitze. Wir haben die Reaktionen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größter Fußballcommunity nach dem Spiel eingeholt.

killver: „Es war jetzt kein schlechtes Spiel aber keines welches dir den Titel holt. Jetzt muss man sich neu sammeln und orientieren.“

lovehateheRo: „Ich fand das ganze Offensivkonzept heute sehr fragwürdig. Die mussten im Mittelfeld sehr umbauen, und anstatt dass wir das ausnutzen und das Spiel ins Mittelfeld verlegen, machen wir genau das Gegenteil und hauen das ganze Spiel die Bälle übers Mittelfeld drüber auf die Schädel von Solet und Pavlovic.“

OoK_PS: „Unterm Strich schon recht ernüchternd. Weniger das Ergebnis als der Umstand, dass man keine einzige echte Torchance hatte. Gefühlt hätte man noch weitere 90 Minuten spielen können, ohne dass offensiv was passiert. Das war ein bisschen wie das Anrennen einer Jugendmannschaft gegen Profis. Heute definitiv ein Klassenunterschied zu erkennen.“

sanktpetri: „Verdienter Sieg für Salzburg, so sportlich muss man sein. Bei uns war keiner schlecht, aber halt auch keiner auch nur halbwegs gut.“

lovehateheRo: „Mit so einer Leistung hat man auch keinen Meistertitel verdient. Zumindest kann man das Thema jetzt aus den Köpfen streichen und sich voll auf den Kampf um Platz 2 konzentrieren.“

plieschn: „Platz 2 absichern, Cup gewinnen. Danke. Der Mannschaft werfe ich nicht viel vor, man hat alles probiert, sehr unglücklich aber natürlich verdient in Rückstand geraten. Hat heute nicht sollen sein.“

Vuibrett: „Wenn wir wieder zu alten Tugenden zurück kehren, ist noch lange nicht alles verloren. Es sind noch 6 Runden zu spielen, das kann alles am Mittwoch schon wieder anders aussehen.“

paytv23: „Das 0:2 war vermutlich der Knackpunkt. Mit nur einem Tor Vorsprung wäre der Käse nicht gegessen gewesen und eine Chance zum X wäre bestimmt noch drin gewesen. Nach dem zweiten Tor hat Salzburg die Ruhe gehabt es trocken runterzuspielen. Weiter dranbleiben heißt es um den zweiten Platz zu fixieren und vielleicht stolpert Salzburg nochmal und man könnte nochmal rankommen.“

Vuibrett: „Ein Stürmer wie Sesko fehlt uns. Die Aktion war Weltklasse, bei uns hätt ein Ajeti den Ball übers Stadion gejagt.“

GrazTiefschwarz: „Verdienteste Niederlage der Saison bisher, einfach in allen Belangen schlecht. Wir hätten in 10 Stunden auch keine ordentliche Torchance rausgespielt. Salzburg klug und effizient. Das fehlt uns halt noch.“

Chr1s: „Leider eine sehr ernüchternde Leistung. Gegen Salzburg brauchst nach wie vor einen Sahnetag um was mitzunehmen. Solet hatte Emegha das ganze Spiel in seiner Hosentasche. Ist halt trotzdem ärgerlich, dass diese Liga spannungstechnisch wertlos ist, wennst einen Serienmeister hast. Aber was willst machen. Hoffentlich holen wir Platz 2 und den Cup, dann ist trotzdem eine super Saison.“

OoK_PS: „Ärgert mich wesentlich mehr als das 0:6 gegen Feyenoord. Damals wars einfach ein gebrauchter Tag, wo alles erdenkliche schiefgelaufen ist. Heute hat man hingegen viel selbst falsch gemacht. Diese hohen Bälle gehen einfach nicht.“

killver: „Ich bleibe dabei dass Hierländer viel wichtiger ist als viele oft wahrhaben wollen, da haben wir dann ein wenig die Ordnung verloren und Kiteishvili leider erneut wenig Schwung gebracht. Dann kam das eher dumme 0:1 und danach war’s extrem schwer weil Salzburg hinten extrem effizient verteidigt hat.“

Vöslauer: „Heute leider nichts gewonnen aber auch nicht viel verloren, Intensität & Wucht haben auch heute durchaus gepasst, man muss aber auch anerkennen wenn der Gegner besser ist. Das Salzburger „Verletzungspech“ ist ähnlich süß wie ein Wodka-Red Bull wenn man bedenkt, dass dort heute noch immer Seiwald, Sesko, Solet, Pavlovic, Dedic, Köhn, Koita & Co. gespielt haben. Und dann wechseln sie halt schnell mal einen € 7.000.000-Mann (Gloukh) ein oder einen Konate, der mal abgesehen von der 3,5 Mio Ablöse sämtliche finanzielle Rahmen in Graz sprengen würde. Ich bin trotzdem angetan von unseren Burschen, in der ersten Halbzeit hat unsere perfekte Defensivarbeit dafür gesorgt, dass Salzburg exakt 0 Chancen hatten. Selbst in der zweiten Halbzeit waren die tollen Okonkwo-Paraden für die Galerie, da stets Abseits. Heute der mit Abstand beste Sturm-Spieler: Gazibegovic. Technisch und kämpferisch einfach unfassbar stark, leider wenn man den Makel suchen will auch der eklatante Kontrast zur Gegenseite wo heute Schnegg agierte. Ich find heute keinen Sündenbock, will auch keinen finden… heute traurig einschlafen und nächste Woche Vollgas, es wird eine sehr wichtige Woche und hoffentlich die erste Belohnung für die vielleicht beste Sturm-Saison seit 20 Jahren.“

Schönaugürtel Mario: „Leider hat Salzburg nichts zugelassen und bei uns waren keine Genieblitze zu sehen. Daher geht die Niederlage in Ordnung.“

Veteran82: „Mund abputzen – Krone richten und voller Fokus auf Platz 2 sowie das Cupfinale. Wenn Solet und Pavlovic so einen Tag haben, Seiwald wieder auf der Sechs agiert und wir stur trotzdem die Bälle hoch nach vorn versuchen zu spielen dann haben wir nicht viel zu gewinnen.“

Sohnemann: „Um auch was positives an dem Spiel zu finden: Bøving hat mir schon ganz gut gefallen. Könnte noch ein Faktor im weiteren Verlauf der Meistergruppe werden.“

JoggaBonito: „Im Endeffekt war Salzburg einfach stärker und konsequenter und wir haben spielerisch nicht unseren besten Tag gehabt, was natürlich auch am Gegner gelegen ist. An die Wand hat uns trotzdem niemand gespielt. Ich glaub auch nicht, dass es an Müdigkeit, Druck oder sonst irgendwas gelegen ist. Die Defensive von RB war einfach extrem gut drauf und immer zu 100% aufmerksam und vorne haben sie einfach die Qualität solche Spiele zu entscheiden. Vor allem 2. HZ waren wir defensiv oft zu ungeordnet in den Kontersituationen von RB und dann verlierst halt auch. Natürlich sehr Schade, aber so ist Fußball. Ich zweifel nicht, daran dass wir nach diesem Dämpfer gleich wieder am Mittwoch in die Spur finden, wie wir es nach Niederlagen oft machen.“

Joe0023: „Was mir gestern auch noch sehr negativ aufgefallen ist, waren unsere Standards. Wenn schon aus dem Spiel nichts geht, dann sollte man zumindest damit zu Chancen kommen. Aber alleine die Ecken wurden alle gefühlt schon vor dem kurzen Eck abgefangen. Hoffentlich kann man da in den nächsten Spielen wieder nachbessern.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Sturm Graz findet ihr im Sturm-Forum des Austrian Soccer Board.