Sturm Graz holt Liefering-Talent Prass

[Presseinfo SK Sturm Graz ]

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Alexander Prass bekannt. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom FC Liefering nach Graz und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2024. Prass ist ÖFB U21-Teamspieler und überzeugte als Liefering Kapitän mit 16 Scorerpunkten in der abgelaufenen Saison.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker ist von der Verpflichtung überzeugt:

Alexander Prass freut sich auf den Verein:

„Sturm ist eine Top-Adresse in Österreich und das Gesamtpaket hat mich überzeugt. Ich will mich in der Bundesliga beweisen und hoffe, dass ich bald vor den großartigen Fans des SK Sturm auflaufen kann.“