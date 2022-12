Vertrag bis 2027: LASK kauft Marin Ljubicic fix!

Im Sommer 2022 wechselte er leihweise vom kroatischen Vizemeister Hajduk Split zum LASK, nun ziehen die Athletiker die Kaufoption: Marin...

Im Sommer 2022 wechselte er leihweise vom kroatischen Vizemeister Hajduk Split zum LASK, nun ziehen die Athletiker die Kaufoption: Marin Ljubicic wechselt fix nach Linz und unterzeichnet bei den Schwarz-Weißen einen langfristigen Vertrag bis 2027.

Pünktlich zu Weihnachten beschert LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic allen Schwarz-Weißen eine besondere Überraschung: Senkrechtstarter Marin Ljubicic – der im Sommer leihweise von Hajduk Split nach Linz kam – wechselt fix zu den Athletikern und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2027. Bewerbsübergreifend kann Marin Ljubicic auf beeindruckende 15 Torbeteiligungen (13T 2V) in 17 Spielen verweisen. Mit einem Viererpack beim 5:1-Auswärtssieg gegen den WAC gelang dem Kroaten Denkwürdiges: Er ist der erste LASKler seit Geir Frigard (Oktober 1997, vs. Admira), der in der Bundesliga vier Treffer in einem Spiel erzielte.

Vujanovic: „Riesenschritt für den Verein“

Sportdirektor Radovan Vujanovic unterstreicht den hohen Stellenwert des Transfers: „Marin ist innerhalb kürzester Zeit zum echten Leistungsträger und Shootingstar herangewachsen, seine Torquote spricht für sich. Dass es uns gelungen ist, ihn langfristig zum LASK zu holen, ist ein Riesenschritt für den Verein. Mit ihm an Bord starten wir rein ins Frühjahr und in die neue Raiffeisen Arena – Marin wird uns noch viel Freude bereiten.“

Ljubicic: „Mein schönstes Weihnachtsgeschenk“

Auch Marin Ljubicic freut sich immens: „Meine bisherige Zeit beim LASK war einfach großartig. Ich habe mich beim Klub sofort wohlgefühlt und auch sportlich lief es sehr gut. Meine Vorfreude auf die gemeinsame Zukunft mit dem LASK und unseren Fans ist riesengroß – ich kann es kaum erwarten, wieder loszulegen. Für mich ist der fixe Wechsel zum LASK das schönste Weihnachtsgeschenk.“