Vier Testpiloten und Interesse an Bayern-Youngster bei Austria Klagenfurt

Nach der Heimniederlage gegen die Wiener Austria ist die Saison für den SK Austria Klagenfurt bereits gelaufen. Die Elf von Peter Pacult wird die Saison als Sechster abschließen. Die Planungen für die neue Saison laufen allerdings bereits auf Hochtouren.

Christopher Wernitznig vom Wolfsberger AC ist bereits ein fixer Neuzugang, Hartbergs Jürgen Heil – dessen Vertrag in der Oststeiermark ausläuft – soll folgen. Aber auch eine ganze Reihe an Abgängen ist bei den Klagenfurtern bereits fix, weshalb man bereits jetzt einige Kandidaten für die nächste Saison mittrainieren lässt.

Zunächst zu den Abgängen: Patrick Greil, Stütze im zentralen Mittelfeld, wird zu Rapid wechseln. Die Kroaten Ivan Saravanja und Darijo Pecirep werden ebenso wie die Deutschen Alexander Fuchs und Julian von Haacke keine neuen Verträge bekommen. Ersatzstürmer Benjamin Hadzic wird den Klub ebenfalls verlassen und die drei Leihspieler Alex Timossi Andersson, Tim Maciejewski und Torhüter Lennart Moser werden kehren allesamt nach Deutschland zurück.

Peter Pacult begrüßte nun vier Gastspieler zum Training. Da wäre zunächst der 21-jährige Alexander Mankowski. Der 185cm große Innenverteidiger aus Deutschland kickte bisher beim bayrischen Regionalligisten SV Schalding-Heining und war dort eine klare Stütze. Der Deutsche stieg nun allerdings mit seinem bisherigen Klub in die Bayernliga ab und wäre ablösefrei zu haben.

Mit Peter Guinari kommt noch ein zweiter Innenverteidiger zum Probetraining. Der 20-Jährige ist Nationalspieler der Zentralafrikanischen Republik, wuchs aber in Bayern auf, nachdem seine Familie aus dem von Krieg gebeutelten Land im Herzen Afrikas floh. Auch der 190cm große Abwehrspieler wäre ablösefrei zu haben und spielte zuletzt für den FC Pipinsried, nachdem er zuvor den Nachwuchs von 1860 München durchlief.

Der Serbe Nikola Djoric ist der dritte Innenverteidiger im Bunde. Der 192cm große Belgrader kickte in der zweiten Liga seines Heimatlandes für Rad Belgrad, wo er bisher knapp 50 Spiele bestritt. Alleine in der gerade ablaufenden Saison kassierte der beinharte Abwehrspieler in nur 23 Pflichtspielen zwölf gelbe Karten.

Bei Mankowski, Guinari und Djoric ist anzunehmen, dass sich – wenn überhaupt – nur der Überzeugendste des Trios durchsetzt und damit den Kaderplatz von Ivan Saravanja einnimmt.

Ebenfalls auf Probe spielt derzeit ein alter Bekannter: Der in Friesach geborene Kroate Christian Ilic spielte jahrelang für den TSV Hartberg – von der Regionalliga Mitte bis in die Bundesliga. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte 2019 nach Schottland zu Motherwell, ein Jahr später nach Bulgarien zu Lokomotiv Plovdiv und zu Beginn der Saison 2021/22 in die Ukraine zum Zweitligisten Kryvbas Kryvyi Rih. Dort ist klarerweise derzeit die Saison unterbrochen und so könnte auch er ablösefrei nach Klagenfurt wechseln.

Interesse soll die Austria aus Klagenfurt zudem an einem hochinteressanten Talent des FC Bayern München haben: Gabriel Vidovic, 18-jähriger Stürmer, erzielte diese Saison 21 Tore und 10 Assists in 30 Spielen für die Regionalligamannschaft der Bayern. Der in Augsburg geborene Kroate spielt aktuell für die kroatische U21-Nationalelf und kam bereits auf drei Kurzeinsätze in der deutschen Bundesliga. Die Bayern wollen das Stürmertalent, dessen Vertrag bis Sommer 2025 läuft, verleihen. Allerdings haben auch zahlreiche andere Klubs Interesse am antizipativen Torjäger.