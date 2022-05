Expected-Goal-Werte zum 31. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

WSG Tirol – TSV Hartberg 4:2 (xG=1.63:2.02)

Die WSG Tirol steht nach dem 4:2-Heimsieg gegen den TSV Hartberg als Sieger der Qualifikationsgruppe fest. Die Mannschaft von Thomas Silberberger holte damit aus den letzten fünf Spielen stolze 13 Punkte und steht dank diesem Kraftakt durchaus verdient an der Spitze der Tabelle. Der Sieg fiel laut den xG-Werten von 1.63:2.02 aber etwas glücklich aus. Die Gäste kamen auf knapp 64% Ballbesitz, wiesen eine deutlich höhere Passgenauigkeit auf und schossen öfters auf das gegnerische Tor. Dennoch befindet sich die Mannschaft von Trainer Klaus Schmidt nach dieser Niederlage noch immer im Abstiegskampf.

SV Ried – LASK 1:1 (xG=1.67:0.55)

Im Oberösterreich-Derby gab es keinen Sieger, denn die SV Ried und der LASK trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Die Hausherren hatten insbesondere in der ersten Halbzeit wesentlich mehr vom Spiel und hätten insgesamt laut den xG-Zahlen von 1.67:0.55 durchaus auch als Sieger vom Platz gehen können. Dadurch dass die Altacher ihre Partie gegen die Admira gewannen sind die Rieder eine Runde vor Schluss ebenfalls nicht gerettet.

Admira Wacker – SCR Altach 0:3 (xG=1.56:1.77)

Totgesagte leben länger! Trainer Ludovic Magnin und seine Truppe haben nach dem 3:0-Auswärtssieg gegen die Admira noch Chancen auf den Klassenerhalt. In den letzten neun Spielen setzte es nur zwei Niederlagen, obwohl davor zehn Partien in Folge verloren wurden. Am letzten Spieltag ist die WSG Tirol zu Gast, die bereits als Sieger der Qualifikationsgruppe feststeht, was kein Nachteil sein muss. Die Expected-Goal-Werte fallen mit 1.56:1.77 recht ausgeglichen aus, weshalb der 3:0-Auswärtssieg sicherlich zu hoch ausfiel.

SK Austria Klagenfurt – FK Austria Wien 1:2 (xG=2.50:1.13)

Nach dem Sieg gegen Austria Klagenfurt rutschte die Wiener Austria auf den dritten Tabellenplatz vor. Zu dieser Partie haben wir bereits eine ausführliche Analyse verfasst, weshalb wir euch nur noch die Expected-Goal-Werte nachliefern wollen, die mit 2.50:1.13 klar für die Hausherren ausfällt.

SK Rapid Wien – Red Bull Salzburg 0:1 (xG=1.07:1.47)

Die Notelf des SK Rapid zeigte eine ordentliche Partie gegen den Serienmeister aus Salzburg, verlor aber am Ende doch knapp mit 0:1. Die Expected-Goal-Werte fallen mit 1.07:1.47 ein wenig zugunsten der Gäste aus, die zwar weniger Torschüsse abgaben, allerdings insgesamt doch die etwas besseren Chancen hatten. In der letzten Runde ist für den SK Rapid zwischen Platz 3 und Platz 5 alles möglich. Bei einer Niederlage gegen den WAC landet die Mannschaft von Trainer Feldhofer fix auf dem fünften Platz, bei allen anderen Ergebnissen ist die Schützenhilfe des SK Sturm gefragt, der gegen den Wiener Erzrivalen eine bessere Leistung als zuletzt abliefern muss.

SK Sturm Graz – Wolfsberger AC 1:4 (xG=0,48:2.24)

Der SK Sturm wollte sich im letzten Heimmatch der Saison mit einer ordentlichen Leistung von seinen Fans verabschieden, kassierte aber eine bittere 1:4 Niederlage gegen den Wolfsberger AC. Die Fans werden diesen Fehltritt ihrer Mannschaft dennoch nicht besonders übel nehmen, da Ilzers Truppe insgesamt eine sehr starke Saison spielte und der Ausrutscher für die Grazer keine Konsequenzen hat. Auch wenn die Gäste sehr effektiv waren – die vier Schüsse auf das gegnerische Tor gingen allesamt hinein – zeigen die xG-Werte von 0.48:2.24, dass der Sieg keinesfalls unverdient war.