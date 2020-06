Überraschung des Spieltags (23): Hartberg schockt den LASK

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. Diese...

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. Diese Woche fand die größte Überraschung in Oberösterreich statt, da der TSV Hartberg auswärts gegen den LASK überraschend gewann!

Was ansonsten noch geschah

Sehen wir uns an was in dieser Runde abseits des LASK-Spiels passierte. Im Spitzenspiel der Runde setzte sich RB Salzburg mit 2:0 gegen den SK Rapid durch, wobei die Hütteldorfer gleich drei zum Teil sehr schwer verletzte Spieler zu beklagen haben. Beim Duell zwischen Mattersburg und Altach gab es keinen Sieger, das 1:1-Unentschieden war die einzige Punkteteilung der Runde. Die Austria setzte sich knapp mit 1:0 gegen die Admira durch und Sturm verlor das wichtige Heimspiel gegen den WAC mit 1:2. Eine Überraschung ist sicherlich auch der klare 5:0-Auswärtssieg der St. Pöltner gegen Wattens – die größte Überraschung gelang allerdings dem TSV Hartberg!

Spiel eins nach Corona-Gate

Über den LASK ist in den letzten Tagen und Wochen viel geschrieben worden und die Oberösterreicher verloren aufgrund der unerlaubt durchgeführten Trainingseinheiten nicht nur wichtige Punkte, sondern auch eine Menge Sympathien der österreichischen Fußballfans. Dennoch ging die Mannschaft von Trainer Valerien Ismael als klarer Favorit in das Spiel gegen die Hartberger und wurde zunächst auch schnell seiner Favoritenrolle gerecht.

Joao Klauss brachte die Linzer per Distanzschuss bereits in der neunten Minute in Führung, die Rajko Rep allerdings nach 24 Minuten egalisierte. Die Fußballfans vor den TV-Geräten mussten bis zur Nachspielzeit der zweiten Hälfte auf einen weiteren Treffer warten, da die Linzer einerseits extrem viel Pech hatten, andererseits aber auch extrem fahrlässig mit ihren Chancen umgingen. Knapp vor dem Pausenpfiff schaffte Husein Balic das Kunststückt den Ball aus fünf Metern über das (fast) leere Tor zu dreschen. Viel Pech deshalb, weil alleine James Holland zweimal aus der Distanz das Aluminium traf.

Der LASK drückte auf das 2:1 womit sich gegen Ende des Spiels Konterchancen für die Hartberger ergaben, die jedoch nicht genutzt wurden. Stattdessen brachte eine Standardsituation die große Sensation, denn nach einem Eckball musste Dario Tadic nur noch sein Bein hinhalten um aus ganz kurzer Distanz die drei Punkte zu sichern.

