Vorschau: Die Spiele der Meistergruppe in der 24. Runde

Der 24. Spieltag der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und bringt einige spannende Begegnungen mit sich. Am Sonntag geht es mit der Meisterrunde weiter, wo im absoluten Spitzenspiel der SK Rapid Wien den Tabellenführer Salzburg empfängt.

SK Sturm Graz – WSG Tirol

Sonntag 14:30, Merkur Arena, Schiedsrichter: Josef Spurny

Der SK Sturm Graz musste am vergangenen Wochenende den Titel als „Bullenschreck“ wieder abgeben und das relativ deutlich. Bereits in der Anfangsphase und nach nicht mal einer Viertelstunde war das Spiel de facto schon entschieden und lagen die Steirer mit 0:3 gegen Salzburg zurück, womit man Sorge haben musste, nicht in ein größeres Debakel zu laufen. Doch die Grazer stabilisierten sich zumindest etwas und fingen sich keine Gegentreffer mehr ein, womit das Ergebnis mit dem 1:3 nicht so eindeutig ausfiel. Doch für Sturm wäre ein Punktegewinn so oder so nicht eingeplant gewesen, gegen Gegner wie die WSG geht es jetzt ums Eingemachte und muss man danach trachten, drei Punkte zu holen. Man liegt nämlich nur noch drei Zähler vor dem sechsten Rang und sollte aufpassen, nicht die komfortable Ausgangsposition doch noch zu verspielen.

Auf der anderen Seite bewies die WSG Tirol ihren Ruf als „LASK-Schreck“ und bezwang die Oberösterreicher zum zweiten Mal infolge, womit man zum Start der Meistergruppe prompt drei wichtige Zähler holte und untermauerte, dass man zurecht im oberen Playoff steht. Zwar brauchte man etwas, um in die Partie zu finden, doch mit der Führung zeigte man eindrucksvoll, wie stark man sein kann und siegte letztlich hochverdient mit 2:0. Damit konnte man den Rückstand auf den kommenden Gegner auf einen Punkt verkürzen, womit man wieder auf Tuchfühlung mit dem vierten Tabellenplatz ist. Gelingt es den Tirolern, in Graz einen weiteren Sieg zu landen, würde man Sturm damit überholen und in die Rolle des Gejagten schlüpfen.

– Der SK Sturm Graz verlor in der Bundesliga gegen die WSG Tirol keines der 4 Spiele (3 Siege, 1 Remis). Sturm bestritt nur gegen den SC Austria Lustenau mehr BL-Spiele ohne eine einzige Niederlage (12 Spiele, davon 11 Siege).

– Die WSG Tirol gewann in dieser Saison der Bundesliga bereits 9 Spiele – um 3 mehr als in der gesamten Vorsaison. Die WSG erzielte dabei 39 Tore – um 5 mehr als in der gesamten Vorsaison.

– Die WSG Tirol ist in der Bundesliga seit 5 Spielen ungeschlagen (2 Siege, 3 Remis) – erstmals so lange.

– Der SK Sturm Graz gewann 7 der vergangenen 8 Heimspiele und insgesamt 8 in dieser Saison der Bundesliga. Das sind doppelt so viele Heimsiege wie in der gesamten Vorsaison (4).

– Kelvin Yeboah erzielte im letzten BL-Spiel gegen die WSG Swarovski Tirol (1:1) sein 1. BL-Tor für den SK Sturm Graz. Yeboah absolvierte seine ersten 40 Spiele in der Bundesliga (8 Tore) für die WSG Swarovski Tirol.

Letztes Spiel: WSG 1:1 Sturm

Bilanz seit 74/75: Spiele insgesamt: 12 (9 Siege Sturm, 1 Remis, 2 Siege WSG)

Verletzt/Angeschlagen: Ingolitsch, Trummer / Petsos

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Hierländer, Ingolitsch / Petsos, Rieder

Nächstes Spiel: Rapid-Sturm / WAC-WSG

LASK – Wolfsberger AC

Sonntag 14:30 Raiffaisen Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Der LASK musste am vergangenen Wochenende einen kräftigen Dämpfer verarbeiten und verpasste die Chance, am oberen Duo dranzubleiben. Dabei hatte man im Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol alles in der eigenen Hand und hätte mit einem verwandelten Elfmeter in Führung gehen können, vergab diese Möglichkeit jedoch. Danach kippte die Partie immer mehr in Richtung des Gegners und verlor man letztlich völlig verdient mit 0:2. Aufgrund solcher Vorstellungen wird man nicht wirklich schlau aus den Oberösterreicher, denn phasenweise wirkt man stark, um dann in ein Loch zu fallen und plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen ist. An der Konstanz müssen die Linzer arbeiten, denn sonst wird selbst der dritte Platz ein schweres Unterfangen.

Auf der anderen Seite untermauert der Wolfsberger AC immer mehr den Titel der „Hopp oder Drop-Mannschaft“. Mal ist man dabei auf der Gewinner-Seite, mal endet das Geschehen in einem Debakel, was am vergangenen Wochenende ziemlich deutlich ausfiel. Zwar wurde man durch den wiederholten Platzverweis des eigenen Spielers dezimiert, allerdings fiel man danach völlig auseinander und verlor letztlich mit 1:8 (!), was trotz der Unterzahl schlicht nicht zu rechtfertigen ist. Daher müssen sich die Spieler der Kärntner kräftig an der eigenen Nase packen und sich hinterfragen, wie es dazu kommen konnte. Nun heißt es auch Wiedergutmachung zu leisten und schnell zum Punkten zu beginnen, sonst droht man zum Nachzügler in der Meistergruppe zu verkommen.

– Der LASK gewann gegen den WAC 2 BL-Spiele in Folge, wie zuletzt im Frühjahr 2019. Der LASK feierte in der Bundesliga noch nie 3 Siege über den WAC in Folge.

– Der LASK traf in der Bundesliga in den vergangenen 8 Spielen gegen den WAC entweder 3-fach (in 6 Spielen) oder nie (in 2 Spielen).

– Der LASK gewann sein letztes BL-Heimspiel gegen den WAC mit 3:1. In den 7 BL-Heimspielen des LASK gegen den WAC gab es stets einen Sieger (4-mal LASK, 3-mal WAC).

– Der WAC gewann 8 der ersten 11 Auswärtsspiele – erstmals so viele zu diesem Zeitpunkt einer Saison der Bundesliga. 24 der 33 Grunddurchgangs-Punkte holten die Kärntner in Auswärtsspielen.

– Der WAC erzielte in den ersten 2 Auswärtsspielen unter Trainer Roman Stary 9 Tore. Das gelang in der Bundesliga zuvor keinem Trainer in seinen ersten 2 Auswärtsspielen.

Letztes Spiel: WAC 0:3 LASK

Bilanz seit 74/75: Spiele insgesamt: 23 (12 Siege LASK, 5 Remis, 6 Siege WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Gruber, Karamoko, Raguz / Novak, Sprangler, Leitgeb

Gesperrt: Niemand / Lochoshvili

Gefährdet: Niemand / Scherzer, Joveljic, Taferner, Stratznig

Nächstes Spiel: Salzburg-LASK / WAC-WSG

SK Rapid Wien – Red Bull Salzburg

Sonntag 17:00, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Zum absoluten Spitzenspiel der Runde und einer Begegnung mit einem richtungsweisenden Charakter kommt es am Sonntag, wo Tabellenführer Salzburg auf den Verfolger SK Rapid Wien trifft. Für die Wiener besteht dabei die große Möglichkeit, den Rückstand auf die Bullen auf nur einen Zähler zu verkürzen und mit einem Sieg das Rennen um die Meisterschaft offen zu gestalten. Selbstvertrauen dürften die Hütteldorfer dabei genügend gesammelt haben, schoss man doch am vergangenen Spieltag den Wolfsberger AC aus dem eigenen Stadion und feierte am Ostersonntag einen 8:1 (!) Kantersieg in Kärnten. Dennoch wird es eine große Hürde für Rapid sein, Salzburg zu bezwingen, liegt doch der letzte Sieg bereits über zwei Jahre zurück und hat man seither, abgesehen von einem Remis, alle Spiele teils sehr deutlich verloren.

Auf der anderen Seite kann auch Red Bull Salzburg ebenfalls mit einer breiten Brust in das Spiel gehen, und das nicht nur aufgrund des letzten Wochenendes. Da revanchierte man sich nochmal gegen „Angstgegner“ Sturm Graz für die zwei Niederlagen und erledigte alles innerhalb der ersten zehn Minuten, wo man wie die Feuerwehr loslegte und mit 3:0 in Führung lag. Damit tütete man den sechsten Sieg in Folge ein und hat nun im direkten Duell gegen Rapid die große Chance, eine Vorentscheidung im Titelkampf herbeizuführen. Würde man einen weiteren Sieg holen, wäre der Vorsprung und Polster auf den Verfolger auf sieben Zähler angewachsen, was sich die Bullen mit ihrer Form und Dominanz sicherlich nicht mehr nehmen lassen würden. Verlassen können sich die Salzburger dabei auf Torjäger Daka, der sich in der Form seines Lebens befindet und aktuell alles kurz und klein schießt.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 6 Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (5 Siege, 1 Remis). Die Salzburger gewannen in dieser Serie immer dann, wenn sie zumindest 2 Tore erzielten.

– Der SK Rapid Wien gewann in der 23. Runde beim WAC mit 8:1 und ist seit 5 Spielen in der Bundesliga ungeschlagen (3 Siege, 2 Remis). Rapid verlor nur 1 der vergangenen 12 BL-Spiele – im Februar mit 2:4 in Salzburg.

– Der SK Rapid Wien gewann in dieser Saison der Bundesliga 14 der ersten 23 Spiele – zuletzt 1995/96 mehr (15). Rapid erzielte dabei 51 Tore – so viele wie zuletzt 2008/09 (56).

– Der FC Red Bull Salzburg gewann 10 der ersten 11 BL-Spiele in diesem Frühjahr – so viele wie zuvor nur der FC Tirol im Jahr 1996. Seit Gründung der Bundesliga gewann noch kein Team 11 der ersten 12 BL-Spiele eines Kalenderjahres.

– Patson Daka traf in der Bundesliga zuletzt in 7 Einsätzen in Folge und stellte damit den Salzburger Klubrekord von Marc Janko und Jonatan Soriano ein. 8 BL-Einsätze in Folge traf seit 2005/06 noch kein Spieler im Trikot des FC Red Bull Salzburg.

Letztes Spiel: Salzburg 4:2 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75: Spiele insgesamt: 198 (80 Siege Rapid, 47 Remis, 71 Siege Salzburg)

Verletzt/Angeschlagen: Schobesberger, Dibon, Velimirovic, Schuster / Vallci

Gesperrt: Niemand / Camara, Koita

Gefährdet: Greiml / Niemand

Nächstes Spiel: Rapid-Sturm / Salzburg-LASK